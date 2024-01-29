Лидия Иванова о деле Валиевой: «Я не доверяю ни одной официальной организации. Они там все ведомые и будут отвечать так, как им приказано»

Лидия Иванова не верит, что CAS вынесет справедливое решение по делу Валиевой.

Иванова – двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике.

«Это невероятное напряжение. Я, конечно, не владею до конца правдой — я просто искренне желаю, чтобы все было хорошо.

Просто млею, когда смотрю на выступления Валиевой. Как она владеет мастерством! Это явление в спорте. Это талантище! Но этот спорный затяжной вариант, который устроили все эти мерзкие инстанции, это что‑то! Они уже сделали свое гадкое дело, истрепав нервную систему нашей фигуристке.

Какого решения я здесь ожидаю? Я так далека от этих заседателей. Я уже не верю тому же Баху, на которого я когда‑то по наивности рассчитывала. Думала, что, вот, он олимпийский чемпион, был в этой шкуре и должен понимать, что такое для спортсмена олимпийский старт, и уже надо отмести всю политику.

Но это наивные мысли в моей голове! Нет, ничего честного, справедливого нет. Я там уже не доверяю ни одной официальной организации.

Они там все ведомые и будут отвечать так, как им приказано, а не так, как надо по делу. Как прикажут, так и сделают. Я не верю, не верю», — сказала Иванова.

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