Лидия Иванова о деле Валиевой: «Я не доверяю ни одной официальной организации. Они там все ведомые и будут отвечать так, как им приказано»
Лидия Иванова не верит, что CAS вынесет справедливое решение по делу Валиевой.
Иванова – двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике.
«Это невероятное напряжение. Я, конечно, не владею до конца правдой — я просто искренне желаю, чтобы все было хорошо.
Просто млею, когда смотрю на выступления Валиевой. Как она владеет мастерством! Это явление в спорте. Это талантище! Но этот спорный затяжной вариант, который устроили все эти мерзкие инстанции, это что‑то! Они уже сделали свое гадкое дело, истрепав нервную систему нашей фигуристке.
Какого решения я здесь ожидаю? Я так далека от этих заседателей. Я уже не верю тому же Баху, на которого я когда‑то по наивности рассчитывала. Думала, что, вот, он олимпийский чемпион, был в этой шкуре и должен понимать, что такое для спортсмена олимпийский старт, и уже надо отмести всю политику.
Но это наивные мысли в моей голове! Нет, ничего честного, справедливого нет. Я там уже не доверяю ни одной официальной организации.
Они там все ведомые и будут отвечать так, как им приказано, а не так, как надо по делу. Как прикажут, так и сделают. Я не верю, не верю», — сказала Иванова.
Ждем решение по допингу Валиевой – суд определится уже 29 января. Онлайн
Эпопея Валиевой на финише: как давно тянется, сколько медалей под вопросом и чего лишится Камила?
А вкусу костюмеров, которые её облачают в чужие вещи, когда её на фрик-шоу Анисимова привозят, она доверяет?
И чего она за валиеву заступается? Ей тоже её дедушка в компот что-то сыпал, что ли?
А уж про препараты она в курсе - её муж, как и все советские футболисты, тогда физикой выделялись на международной арене, когда про допинг-контроль особо не думали
То есть там плохие, а тут хорошие? Там злые дяди, а тут сплошь - добрые?
С восторженным делением на черное и белое в детстве и в уме так и не выросших взрослых всё классно, кроме одного: оно не работает.