Наталья Бестемьянова: «Я очень надеюсь на положительный для Валиевой исход. Хотелось бы, чтобы она избежала дисквалификации»
Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от решения CAS по делу Валиевой.
— Как думаете, встанет ли CAS на сторону Валиевой?
— Свежо предание, но верится с трудом. Я все равно очень надеюсь на положительный для Камилы исход. Очень хотелось бы, чтобы она избежала дисквалификации, — сказала Бестемьянова.
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