Наталья Бестемьянова: «Я очень надеюсь на положительный для Валиевой исход. Хотелось бы, чтобы она избежала дисквалификации»

Теги сборная России допинг CAS Олимпиада-2022 женское катание Наталья Бестемьянова Камила Валиева Фигурное катание

Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от решения CAS по делу Валиевой.

— Как думаете, встанет ли CAS на сторону Валиевой?

— Свежо предание, но верится с трудом. Я все равно очень надеюсь на положительный для Камилы исход. Очень хотелось бы, чтобы она избежала дисквалификации, — сказала Бестемьянова

Ждем решение по допингу Валиевой – суд определится уже 29 января. Онлайн

Эпопея Валиевой на финише: как давно тянется, сколько медалей под вопросом и чего лишится Камила?

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2 комментария
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А зачем?

Бестемьяныч же понимает, что валиева всё

Ей без фармы уже её формы не закрутить на четверные

Или липовое золото добавит России престижа?
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ну так без фармы дошли до показательных без прыжков, Камилла все
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