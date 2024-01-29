Наталья Бестемьянова: «Я очень надеюсь на положительный для Валиевой исход. Хотелось бы, чтобы она избежала дисквалификации»

Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от решения CAS по делу Валиевой.

— Как думаете, встанет ли на сторону Валиевой?

— Свежо предание, но верится с трудом. Я все равно очень надеюсь на положительный для исход. Очень хотелось бы, чтобы она избежала дисквалификации, — сказала .

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