Тарасова о Валиевой: «Надеюсь, что эта история закончится, чтобы на невинную девочку не свалилась та огромная ненависть, которая сейчас идет на нашу страну»

Татьяна Тарасова призналась, что переживает за Валиеву из-за решения CAS по ее делу.

— Страшно переживаю за , надеюсь, что вся эта история закончится, чтобы на невинную девочку не свалилась та огромная ненависть, которая сейчас идет на нашу страну. Этого я хочу больше всего.

— Как думаете, если решат не в пользу Камилы, в России ее поддержат или будут критиковать?

— Ну что вы, конечно, в России ее поддержат, — сказала Тарасова.

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