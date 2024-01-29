Тарасова о Валиевой: «Надеюсь, что эта история закончится, чтобы на невинную девочку не свалилась та огромная ненависть, которая сейчас идет на нашу страну»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг Олимпиада-2022 женское катание Матч ТВ Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова призналась, что переживает за Валиеву из-за решения CAS по ее делу.

— Страшно переживаю за Камилу, надеюсь, что вся эта история закончится, чтобы на невинную девочку не свалилась та огромная ненависть, которая сейчас идет на нашу страну. Этого я хочу больше всего.

— Как думаете, если решат не в пользу Камилы, в России ее поддержат или будут критиковать?

— Ну что вы, конечно, в России ее поддержат, — сказала Тарасова. 

Ждем решение по допингу Валиевой – суд определится уже 29 января. Онлайн

Эпопея Валиевой на финише: как давно тянется, сколько медалей под вопросом и чего лишится Камила?

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7 комментариев
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Невинная? Но это мягко говоря далеко не так
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Валиева: Хи-хи
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Ответ Cruel Snake
Невинная? Но это мягко говоря далеко не так
В ведь действительно, этой Камиле очень даже повезло. Не опоздай допинг-проба, про неё уже давно забыли бы. И никаких плюшек 😏.
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У нас своих допингистов не бросают! Во-первых, на территории страны будет числиться олимпийской чемпионкой. Во-вторых, не заберут назад всё то, что было получено за золотую медаль. В-третьих, продолжат дальше пиарить со всех дыр. В-четвёртых, когда подрастёт, то место в политике (доверенным лицом, депутатом и т.п.) или на ТВ найдётся, так что без ФК не пропадёт.
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внезапно невинная прыгает двойные в шоу или вообще бабочки со степаутом, а так нет, мы не принимаем препараты, это дедушкино
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