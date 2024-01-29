Андрей Кутовой: «В свободное время я пишу, фиксирую свои мысли на бумаге. Книга будет мистическим романом»

Фигурист Андрей Кутовой рассказал о своем хобби.

«В свободное время я пишу. Фиксирую свои мысли на бумаге, пишу книгу, которую надеюсь выпустить. Это будет второй по счету мой литературный труд. Первый я не опубликую — он слишком личный.

Книга будет мистическим романом. Это не фэнтези – я не читаю такой жанр. Единственное, прочел Стивена Кинга, два его романа. А так, больше люблю художественную литературу.

Любимые авторы у меня – Толстой, Достоевский, Мария Корелли. Читая их, я понял, что хочу писать книги.

Меня привлекает сам процесс – облекать мысли в слова, делиться сюжетом, который люди потом будут читать и вдохновляться», — рассказал Кутовой.