Андрей Кутовой: «В свободное время я пишу, фиксирую свои мысли на бумаге. Книга будет мистическим романом»

Теги сборная России мужское катание Матч ТВ Андрей Кутовой Фигурное катание

Фигурист Андрей Кутовой рассказал о своем хобби.

«В свободное время я пишу. Фиксирую свои мысли на бумаге, пишу книгу, которую надеюсь выпустить. Это будет второй по счету мой литературный труд. Первый я не опубликую — он слишком личный.

Книга будет мистическим романом. Это не фэнтези – я не читаю такой жанр. Единственное, прочел Стивена Кинга, два его романа. А так, больше люблю художественную литературу.

Любимые авторы у меня – Толстой, Достоевский, Мария Корелли. Читая их, я понял, что хочу писать книги.

Меня привлекает сам процесс – облекать мысли в слова, делиться сюжетом, который люди потом будут читать и вдохновляться», — рассказал Кутовой. 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий