Андрей Кутовой: «Хочу в следующем году участвовать в прыжковом турнире. Меня поразила Базылюк легкостью прыжков, Федотов и Лазарев»

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Фигурист Андрей Кутовой рассчитывает выступить на следующем прыжковом турнире.

 

Чемпионат России по прыжкам проходил в Москве с 19 по 21 января.

«Я внимательно следил по интернету за прыжковым турниром и пришел к однозначному выводу: хочу в следующем году участвовать.

Меня поразила Рита Базылюк легкостью прыжков, Арсений Федотов и Лев Лазарев. В парном я не разбираюсь, поэтому не буду комментировать. А те маленькие одиночники, которые выиграли… я их поздравляю!

Старшие тоже молодцы, что боролись. Им было тяжелее, но они заходили и делали», – сказал 18-летний Кутовой.

Сегодня Кутовой занял 11-е место в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга.

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1 комментарий
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Кутовой хороший катальщик, но с чем он собирается выступать на прыжковом?)
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