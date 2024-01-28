Валиева представила показательный номер «С любимыми не расставайтесь» на шоу в Санкт-Петербурге
Камила Валиева представила показательный номер «С любимыми не расставайтесь».
Фигуристка сегодня выступила в шоу, посвященном 80-летию прорыва блокады Ленинграда.
В новом номере прозвучало стихотворение Александра Кочеткова «Баллада о прокуренном вагоне».
В этом же шоу Валиева выступила под песню «Улетай на крыльях ветра» (хор половецких девушек из оперы «Князь Игорь») в исполнении Ксении Дежневой.
С любимыми не расставайтесь!
Всей кровью прорастайте в них,-
И каждый раз навек прощайтесь
Когда уходите на миг!