Валиева представила показательный номер «С любимыми не расставайтесь» на шоу в Санкт-Петербурге

Теги сборная России видео женское катание Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Камила Валиева представила показательный номер «С любимыми не расставайтесь».

Фигуристка сегодня выступила в шоу, посвященном 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

В новом номере прозвучало стихотворение Александра Кочеткова «Баллада о прокуренном вагоне».

В этом же шоу Валиева выступила под песню «Улетай на крыльях ветра» (хор половецких девушек из оперы «Князь Игорь») в исполнении Ксении Дежневой.

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2 комментария
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Одно из самых пронзительных стихотворений о любви! ....

С любимыми не расставайтесь!
Всей кровью прорастайте в них,-
И каждый раз навек прощайтесь
Когда уходите на миг!
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