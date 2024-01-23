Авербух о Валиевой в шоу, посвященном прорыву блокады Ленинграда: «Камила выступит с двумя новыми программами. Одна из них будет на песню, которую исполнит Зара»
Валиева покажет новые программы в шоу, посвященном прорыву блокады Ленинграда.
Об этом сообщил хореограф и продюсер Илья Авербух. Шоу состоится 28 января в Санкт-Петербурге.
«Камила Валиева – одна из участниц нашего гала‑концерта. Она выступит с двумя новыми программами. Одна из них будет на песню, которую исполнит Зара. Это новые номера, и мы их готовим вместе с Камилой. У каждого из участников свой номер – их мини‑история, и у Камилы будет свой рассказ.
Она впервые принимает участие в столь знаковом посвящении одному из главных событий в истории Ленинграда и Санкт‑Петербурга. Для меня важно вовлекать новое поколение фигуристов, чтобы они пропускали через себя то время. И я очень рад, что Камила присоединилась к нам в этом году», – сказал Авербух.
Я считаю, что это день скорби, день молчания...
Не кидайте тапками, что-то нахлынуло.
но на спортс лучше знают. и главное , смотря кто катается . если Камила, то праздник надо отменить.
И Камила своим выступлением украсит любой праздник. Кто бы из хейтеров что не думал ;)