Авербух о Валиевой в шоу, посвященном прорыву блокады Ленинграда: «Камила выступит с двумя новыми программами. Одна из них будет на песню, которую исполнит Зара»

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Валиева покажет новые программы в шоу, посвященном прорыву блокады Ленинграда.

Об этом сообщил хореограф и продюсер Илья Авербух. Шоу состоится 28 января в Санкт-Петербурге.

«Камила Валиева – одна из участниц нашего гала‑концерта. Она выступит с двумя новыми программами. Одна из них будет на песню, которую исполнит Зара. Это новые номера, и мы их готовим вместе с Камилой. У каждого из участников свой номер – их мини‑история, и у Камилы будет свой рассказ.

Она впервые принимает участие в столь знаковом посвящении одному из главных событий в истории Ленинграда и Санкт‑Петербурга. Для меня важно вовлекать новое поколение фигуристов, чтобы они пропускали через себя то время. И я очень рад, что Камила присоединилась к нам в этом году», – сказал Авербух.

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29 комментариев
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в шоу, посвященном прорыву блокады Ленинграда --- На эту тему может быть ШОУ ???
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Мне вообще кажется сомнительной идея посвящения шоу такой трагичной теме. Независимо от того, какие будут поставлены программы.
Я считаю, что это день скорби, день молчания...
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Эх. Понимаю фигуристов. Но как же надоели эти шоу((( аж передергивает. хочется видеть спорт, и чтобы волноваться, затаив дыхание, а после - видеть наших на пьедестале счастливыми с международными титулами.
Не кидайте тапками, что-то нахлынуло.
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+11
Ответ Anna
А к Спартакиаде она вообще планирует готовиться?
Не думаю что она там будет выступать 95 процентов что снимется
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Видимо, форма не очень, возможно, вес гуляет, продолжается перестройка организма... Поэтому - шоу. Уверена, номера будут красивые. Терпения Камиле и тренерам.
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Ответ Viks
Одно дело праздничный концерт и совершенно другое дело шоу с девочками в трусах.
Ну, думаю, девочки будут катать в платьях. Или Вы предпочитаете, чтобы фигуристки выступали голыми?..
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Ответ Wiley Fox
Камила в гимнастёрке с ППШ наперевес гоняет немецкого офицера в исполнении Авербуха по льду Причем, офицер в облачении пса-рыцаря времён Ледового побоища, в конце проваливается под лёд Я бы на это глянул
Паренёк, ты в комп.игры переиграл, бегом уроки делать.
+5
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Ответ Sky Smoker
Ну, праздник такой, для ленинградцев очень великое событие. Празднуют же у нас день Победы? Празднуют. И прорыв блокады празднуют, правда, тише и горче. (Сама в прошлом году была на музыкальном концерте, посвящённому юбилею прорыва блокады).
Сколько вас не минусовали, вы правы , как сладка победа , надо спросить тех, кто пострадал. А оказывается после прорыва блокады всю ночь по радио музыка звучала и люди вышли на улице радовались.
но на спортс лучше знают. и главное , смотря кто катается . если Камила, то праздник надо отменить.
+5
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+3
А к Спартакиаде она вообще планирует готовиться?
+6
-4
+2
Ответ Viks
в шоу, посвященном прорыву блокады Ленинграда --- На эту тему может быть ШОУ ???
Ну, праздник такой, для ленинградцев очень великое событие. Празднуют же у нас день Победы? Празднуют. И прорыв блокады празднуют, правда, тише и горче. (Сама в прошлом году была на музыкальном концерте, посвящённому юбилею прорыва блокады).
+8
-7
+1
Ответ Olga.t
Мне вообще кажется сомнительной идея посвящения шоу такой трагичной теме. Независимо от того, какие будут поставлены программы. Я считаю, что это день скорби, день молчания...
Начало блокады и 380 дней никто не празднует, празднуют прорыв блокады.
+4
-3
+1
Ответ Olga.t
Мне вообще кажется сомнительной идея посвящения шоу такой трагичной теме. Независимо от того, какие будут поставлены программы. Я считаю, что это день скорби, день молчания...
В прошлом году в это время года была в СПб. Юбилей блокады - были и организованные концерты, и сценки в школах/библиотеках. Конечно, у парадных и окон знаменитых домов - россыпи алых гвоздик на снегу и мягкие игрушки. Тоскливо. Праздник, но с комом в горле.
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Ответ Lapo Elkann
Сколько вас не минусовали, вы правы , как сладка победа , надо спросить тех, кто пострадал. А оказывается после прорыва блокады всю ночь по радио музыка звучала и люди вышли на улице радовались. но на спортс лучше знают. и главное , смотря кто катается . если Камила, то праздник надо отменить.
Спасибо за поддержку)
И Камила своим выступлением украсит любой праздник. Кто бы из хейтеров что не думал ;)
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С удовольствием посмотрю.
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Тут не сказка.
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Шоу, новые номера--это хорошо. А что там с решением по делу Камилы? Уже подходит конец января, пора бы...
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блокада Ленинграда связана с трагедиями людей. надеюсь будут достойные программы , ну а Валиева может передавать эмоции не только лицом , а танцем. обязательно посмотрю.
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Ответ nurikkkk
Шёл 2365ый год.... Россияне все празднуют победу во 2ой мировой...)))
и будем праздновать, для нас это важно
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