Авербух о Валиевой в шоу, посвященном прорыву блокады Ленинграда: «Камила выступит с двумя новыми программами. Одна из них будет на песню, которую исполнит Зара»

Валиева покажет новые программы в шоу, посвященном прорыву блокады Ленинграда.

Об этом сообщил хореограф и продюсер . Шоу состоится 28 января в Санкт-Петербурге.

« – одна из участниц нашего гала‑концерта. Она выступит с двумя новыми программами. Одна из них будет на песню, которую исполнит Зара. Это новые номера, и мы их готовим вместе с Камилой. У каждого из участников свой номер – их мини‑история, и у Камилы будет свой рассказ.

Она впервые принимает участие в столь знаковом посвящении одному из главных событий в истории Ленинграда и Санкт‑Петербурга. Для меня важно вовлекать новое поколение фигуристов, чтобы они пропускали через себя то время. И я очень рад, что Камила присоединилась к нам в этом году», – сказал Авербух.