Валиева выступила под песню «Улетай на крыльях ветра» в ледовом шоу в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады
Камила Валиева выступила в шоу, посвященном 80-летию прорыва блокады Ленинграда.
Шоу Ильи Авербуха проходит сегодня в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.
Фигуристка представила номер под песню «Улетай на крыльях ветра» (хор половецких девушек из оперы «Князь Игорь») в исполнении Ксении Дежневой.
Руки какие, растяжка!
Молодец!
Уникальная правда фигуристка.
к стати... во втором номере ему действительно это удалось...
Сама по себе Камила хороша , но стиль это от ТШТ. Так и должно быть. Ее наставники знают как и что ей ставить , чтобы выглядела роскошно.