Валиева выступила под песню «Улетай на крыльях ветра» в ледовом шоу в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады

Камила Валиева выступила в шоу, посвященном 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

Шоу Ильи Авербуха проходит сегодня в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

Фигуристка представила номер под песню «Улетай на крыльях ветра» (хор половецких девушек из оперы «Князь Игорь») в исполнении Ксении Дежневой.