Валиева выступила под песню «Улетай на крыльях ветра» в ледовом шоу в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева выступила в шоу, посвященном 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

Шоу Ильи Авербуха проходит сегодня в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

Фигуристка представила номер под песню «Улетай на крыльях ветра» (хор половецких девушек из оперы «Князь Игорь») в исполнении Ксении Дежневой.

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45 комментариев
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Раненько после вчерашнего Камилу обвинили в утрате тройных) Красота невозможная! Скольжение, гибкость, руки, мама дорогая…
+45
-20
+25
Камила красота на льду.
Руки какие, растяжка!
Молодец!
+41
-20
+21
Даже в программе от Авера , хороша Камила , даже в пубертате смотрится красиво и прыгает, но будет подарком для любителей ФК , если придет в форму в будущем сезоне и будет соревноваться.
+27
-15
+12
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий удален модератором
Мне нравится, что вы больны не мной … )) Прямо страшно от вашей маниакальной настойчивости
+15
-6
+9
Красивый образ, великолепно выразила музыку, но хотелось удивительной постановки от гениального Авербуха. Не увидела. Все обычные-привычные движения, хоть и красивые безусловно. Хотелось бы чтобы поставил что-то особенное, как он умеет
+13
-6
+7
Ответ sabina_katarina
огласите этот ряд, пжлста)
Как-то странно рассказывать про дважды-два-четыре )) Ну ок) Список Шиндлера, Белый Ворон - не впечатлили?
+6
0
+6
Ответ sabina_katarina
нашли гениального.
Ну не признать то, что он поставил ряд шедевров, вошедших в историю - это покривить душой.
+10
-4
+6
Ответ fewral
Очень нравится Камила, но этот номер как-то не очень...да, растяжка, да руки, но как-то "ниочем".( Далеко не белый ворон...
Потому что это явно никакая не постановка, Ками просто катается под музыку, больше на импровизацию похоже. Но красиво. Скольжение стало просто отличным.
+10
-5
+5
И снова потрясающее выступление, с новой программой. Скольжение такое, что кажется один раз оттолкнувшись, проедет каток несколько раз туда и обратно. Ну Камила, не перестает удивлять своим талантом.
+19
-15
+4
Очень нравится Камила, но этот номер как-то не очень...да, растяжка, да руки, но как-то "ниочем".( Далеко не белый ворон...
+8
-4
+4
Очень хорошее шоу получилось. Много красивых, трогательных номеров.
+7
-3
+4
Ответ fewral
Очень нравится Камила, но этот номер как-то не очень...да, растяжка, да руки, но как-то "ниочем".( Далеко не белый ворон...
Было бы странно, если бы Авер штампуя программы к шоу умудрялся время от времени создавать второго Белого ворона. Они эти программы в авральном режиме ставят и репетируют
+5
-1
+4
Ответ Still Running
Раненько после вчерашнего Камилу обвинили в утрате тройных) Красота невозможная! Скольжение, гибкость, руки, мама дорогая…
это точно)) вчера пели на все лады, надрывались во главе с эскимо! Однако какая же это глупость - отрицать очевидный талант и красоту! Только расписываться либо в собственной ангажированности, либо в полном непонимании предмета.
+5
-2
+3
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий удален модератором
Сейчас мы тебя заминусуем и отправим в небытие.
+6
-3
+3
Ответ Still Running
Раненько после вчерашнего Камилу обвинили в утрате тройных) Красота невозможная! Скольжение, гибкость, руки, мама дорогая…
Есть ощущение, что ей в пыяле штаны мещают, она уже дважды в этой проге срывала прыжки, а за весь сезон тройные практически не срывала, только под конец ПП. А ещё ходят предположения, что травма спины у неё, а хейтеры тут же обрадовались одному несделанному прыжку и похоронили её
+2
0
+2
Ответ Александр
да... как-то ожидалось большего, но у Ками, вроде, ещё одна программа должна быть на этом шоу - может там он "выложился"...
А что вы ждали ? Я например не ждала от Авера чего то ценного , но знала , что номер обязательно будет смотреться из за Камилы красиво.
Уникальная правда фигуристка.
+2
0
+2
Ответ sabina_katarina
в СШ просто образ стопроцентно лёг на Юлю, а с точки зрения хореографии ничего особенного там нет. ну Ворон ещё туда-сюда, на фоне обычных поделок, которые ставят нашим фигуристам, можно и гениальным признать.) но не находите, что для гения список несколько маловат?)
Список на самом деле длинный, но если для вас Ворон - туды-сюды, то смысла чего-то доказывать не вижу ))
+2
0
+2
Ответ Аленка_76
Камила красота на льду. Руки какие, растяжка! Молодец!
8 минусов сразу , значит вам обьяснили , что руки плохие и растяжки тоже нет.
+17
-15
+2
Бомба на льду.
+14
-12
+2
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Потому что это явно никакая не постановка, Ками просто катается под музыку, больше на импровизацию похоже. Но красиво. Скольжение стало просто отличным.
Все так.
+1
0
+1
Ответ smoky eyes
Красивый образ, великолепно выразила музыку, но хотелось удивительной постановки от гениального Авербуха. Не увидела. Все обычные-привычные движения, хоть и красивые безусловно. Хотелось бы чтобы поставил что-то особенное, как он умеет
да... как-то ожидалось большего, но у Ками, вроде, ещё одна программа должна быть на этом шоу - может там он "выложился"...
+1
0
+1
Камила - молодец. Ну и выбор песни просто шикарный.
+5
-4
+1
Ответ Lapo Elkann
А что вы ждали ? Я например не ждала от Авера чего то ценного , но знала , что номер обязательно будет смотреться из за Камилы красиво. Уникальная правда фигуристка.
раскрытие каких-то новых "граней", наверное...
к стати... во втором номере ему действительно это удалось...
0
0
0
Ответ fewral
Очень нравится Камила, но этот номер как-то не очень...да, растяжка, да руки, но как-то "ниочем".( Далеко не белый ворон...
Да. не шедевральная программа , но когда он ставит другим фигуристкам , там вообще ничего нет, ни красивых рук, ни растяжки , смотреть не хочется.
Сама по себе Камила хороша , но стиль это от ТШТ. Так и должно быть. Ее наставники знают как и что ей ставить , чтобы выглядела роскошно.
+3
-3
0
Ответ fewral
К такой-то дате можно было попробовать создать что-то трогательное. Это же не детский спектакль про корову.
второй номер посмотрите...
0
0
0
Ответ smoky eyes
Красивый образ, великолепно выразила музыку, но хотелось удивительной постановки от гениального Авербуха. Не увидела. Все обычные-привычные движения, хоть и красивые безусловно. Хотелось бы чтобы поставил что-то особенное, как он умеет
нашли гениального.
+6
-6
0
Ответ AllaS
Конечно распространяется , если это лёд Дворцов Спорта , а вот например частный лёд , на кораблях к примеру бывают такие выступления это возможно. Кроме того тренироваться нельзя все время дисквала . Но перед окончанием времени дисквала спортсмен может обратится за разрешением и могут разрешить тренировки месяца за два. Все правила по дисквалу описывали здесь в одной из новостей. Они никак не изменились за последнее время так было всегда. Просто старались не афишировать случаи с допингом и инфа была минимальной . А случаев достаточно большое количество и у нас и в мире .
Если правильно помню, тренироваться со сборной и у тренеров сборной нельзя.
0
0
0
Ответ AllaS
Конечно распространяется , если это лёд Дворцов Спорта , а вот например частный лёд , на кораблях к примеру бывают такие выступления это возможно. Кроме того тренироваться нельзя все время дисквала . Но перед окончанием времени дисквала спортсмен может обратится за разрешением и могут разрешить тренировки месяца за два. Все правила по дисквалу описывали здесь в одной из новостей. Они никак не изменились за последнее время так было всегда. Просто старались не афишировать случаи с допингом и инфа была минимальной . А случаев достаточно большое количество и у нас и в мире .
а нас, у федры, нет никаких собственных объектов инфраструктуры (дворцов, катков, спорт.баз и т.д.)... а фигуристы, чаще, сами "иждивенцы" у всякого рода хоккейных клубов... так что где угодно сможет выступать и готовиться... только на тренеров сборной, совместные тренировки с проф. спортсменами это ограничение распространится... ну и различного рода фин. поддержки федерации и иже с ним...
+3
-3
0
Ответ AllaS
Конечно распространяется , если это лёд Дворцов Спорта , а вот например частный лёд , на кораблях к примеру бывают такие выступления это возможно. Кроме того тренироваться нельзя все время дисквала . Но перед окончанием времени дисквала спортсмен может обратится за разрешением и могут разрешить тренировки месяца за два. Все правила по дисквалу описывали здесь в одной из новостей. Они никак не изменились за последнее время так было всегда. Просто старались не афишировать случаи с допингом и инфа была минимальной . А случаев достаточно большое количество и у нас и в мире .
спасибо за полноценный ответ
+5
-5
0
Ответ Нурсултан Хамзаев
а интересно если бан то на шоу распространяется или нет?
Комментарий удален модератором
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