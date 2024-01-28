София Захарова о бронзе чемпионата Санкт-Петербурга: «Жаль, что не откатала программу идеально. Теперь ближайшая цель – Спартакиада»

Фигуристка София Захарова оценила свое выступление на чемпионате Санкт-Петербурга.

Захарова завоевала бронзовую медаль. Победу одержала Ксения Гущина, серебро – у Анны Фроловой.

«В целом я собой довольна. Старалась вспомнить вращение, которое вчера не очень получилось. Сегодня я его лучше исполнила. Жаль, что не откатала программу идеально, как задумывала.

Но мы еще проанализируем с тренерами на свежую голову и подумаем, что улучшить. Теперь ближайшая цель – Спартакиада. Завтра же начнем готовиться.

Соперниц я всех приветствую, но не всех так тепло, как Анечку Фролову. Просто мы в отличных отношениях, часто видимся. А так, мы все нормально общаемся, перед прокатом весело поболтали с девочками из сильнейшей разминки», – сказала фигуристка.

«Этот турнир посвящен 80-летию снятия блокады Ленинграда. Мне всегда приятно выступать на любых стартах, но завоевать медаль такого старта – особая радость.

У меня много прабабушек и прадедушек, которые пережили этот ужас, которые были героями. Мы всей семьей помним их и скорбим. Мы рады, что они смогли это пережить», – приводит слова Захаровой ТАСС.