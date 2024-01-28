Ксения Гущина: «На меня не повлиял уход Мозалева, как работали, так и работаем. Внимания от тренера столько же, сколько и было»

Теги сборная России женское катание Андрей Мозалев чемпионат Санкт-Петербурга Ксения Гущина Фигурное катание

Ксения Гущина прокомментировала свою победу на чемпионате Санкт-Петербурга.

«Еще не решила, как буду праздновать победу, достаточно значимая победа в моей жизни. Сейчас подготовка шла в полном объеме, эмоций было больше, чем в прошлом году, в этот раз конкуренция выше.

Волновалась, что надо повторить результат, очень хотелось, надеюсь, что в следующем году тоже получится. Взросление идет своим ходом, пока в процессе.

Стразы [перед выходом на лед] больше часа клеила, на макияж где-то полчаса потратила. Я сама подбираю образы, экспериментирую, на каждом соревновании что-то новое добавляется», – сказала Гущина. 

Она также отметила, что уход Андрея Мозалева из группы Кирилла Давыденко не повлиял на ее тренировки.

Мозалев перешел в группу Этери Тутберидзе в середине января.

«На меня не повлиял уход Мозалева, как работали, так и работаем. Внимания столько же от тренера, сколько и было», – сказала фигуристка. 

Новичок в группе Тутберидзе! Он брал золото юниорского ЧМ, но закис и поссорился с прежним тренером

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2 комментария
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Это Ксюшу журналюги про Андрея спросили наверное. Молодец девушка и ТШ. Теперь надо очки набирать и компы. Удачи
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Странный вопрос про Андрея. У Ксюши кроме Кирилла Давыденко тренером также является Александрина Дегтярева.
С чего бы вниманию тренеров как-то увеличиваться/изменяться.
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