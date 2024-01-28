Кирилл Давыденко: «Гущина – главная звезда и муза нашей группы. Приходим на лед, смотрим на Ксюшу и понимаем, что хотим тренировать»

Теги сборная России женское катание Кирилл Давыденко чемпионат Санкт-Петербурга Ксения Гущина Фигурное катание

Тренер Кирилл Давыденко назвал Ксению Гущину «главной звездой» своей группы.

Фигуристка одержала победу на чемпионате Санкт-Петербурга.

– Спасибо за поздравление с тренерской победой. Ксюша у меня большая молодец! В такую знаменательную дату для ленинградцев выиграла чемпионат нашего города.

– И день рождения у вас недавно был, ученица вам подарок сделала.

– Да, за это Ксении отдельное спасибо! Подарок особенный. Потому что у нас мужской коллектив, а Ксюша придает женственности. Помните фильм «Семь стариков и одна девушка»? Мужчин нас несколько, а девочка в группе одна.

Теперь главная наша звезда, муза. Мы все приходим на лед, смотрим на Ксюшу и понимаем, что хотим тренировать. За хороший прокат Ксении я также благодарен Александрине Дегтяревой, которая много работает с ней, и хореографу Марии Тренькаевой, – сказал Давыденко. 

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
С победой весь ТШ и Ксению. Ксюша очень надёжная, конечно. Молодец.
+19
-1
+18
Ксюшу с хорошим выступлением и победой на чемпионате Питера. Победу с ней разделяет и весь ТШ со специалистами. Молодцы !
+18
0
+18
Поздравляем Кирилла Анатольевича! Здоровья и побед учеников! Арсений тоже был неплох.
+10
0
+10
Ответ Док Аксель
Ксюшу с хорошим выступлением и победой на чемпионате Питера. Победу с ней разделяет и весь ТШ со специалистами. Молодцы !
С удовольствием присоединяюсь к вашим поздравлением ! Пусть эта победа воодушевит Ксюшу и ее тренеров на новые свершения !
+4
0
+4
Молодцы!!!
0
0
0
Ксюша заслужила. И по сезону шла хорошо.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий