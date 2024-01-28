Кирилл Давыденко: «Гущина – главная звезда и муза нашей группы. Приходим на лед, смотрим на Ксюшу и понимаем, что хотим тренировать»

Тренер Кирилл Давыденко назвал Ксению Гущину «главной звездой» своей группы.

Фигуристка одержала победу на чемпионате Санкт-Петербурга.

– Спасибо за поздравление с тренерской победой. Ксюша у меня большая молодец! В такую знаменательную дату для ленинградцев выиграла чемпионат нашего города.

– И день рождения у вас недавно был, ученица вам подарок сделала.

– Да, за это Ксении отдельное спасибо! Подарок особенный. Потому что у нас мужской коллектив, а Ксюша придает женственности. Помните фильм «Семь стариков и одна девушка»? Мужчин нас несколько, а девочка в группе одна.

Теперь главная наша звезда, муза. Мы все приходим на лед, смотрим на Ксюшу и понимаем, что хотим тренировать. За хороший прокат Ксении я также благодарен Александрине Дегтяревой, которая много работает с ней, и хореографу Марии Тренькаевой, – сказал Давыденко.