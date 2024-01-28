Анна Фролова: «Сегодня исполняла новый каскад во второй половине программы. Получается немного выгоднее – почему бы не забирать эти баллы»

Теги сборная России женское катание Анна Фролова чемпионат Санкт-Петербурга Фигурное катание

Анна Фролова оценила свое выступление на чемпионате Санкт-Петербурга.

Фигуристка завоевала серебро, уступив Ксении Гущиной.

«Я сейчас не в идеальной форме, не «звеню», поэтому аккуратничала во второй половине. Но у меня есть время до Спартакиады, чтобы «звенеть» там, я знаю, что мой тренерский штаб распланировал уже всю нагрузку на две недели вперед.

Сегодня я исполняла новый каскад во второй половине, я его не вкатывала, честно говоря, но какой-то запас у меня все-таки есть. По технике он получается немного, но выгоднее, а если делать его качественно и с надбавками, почему бы не забирать эти баллы?

Также сегодня я получила дедакшн – наказание в минус балл – за мою феерическую концовку (потеряла равновесие), но, честно говоря, ни о чем не жалею. Она тоже получилось замечательно, просто в следующий раз буду осторожнее вставать на коленочку.

Я как новоиспеченная петербурженка очень рада участвовать в таких соревнованиях, ведь наш чемпионат посвящен 80-летию освобождения от блокады Ленинграда.

Мне нравится, что такие турниры стали посвящать каким-то историческим событиям. Счастлива, что смогла сегодня здесь выступить и получить огромную дозу поддержки», – сказала Фролова

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1 комментарий
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Аня восхитительная фигуристка. Она танцует музыку, полӗтная.
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