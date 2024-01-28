Даниелян о произвольной на чемпионате Санкт-Петербурга: «Хороший шаг вперед. Обрадовался, что наконец‑то получился четверной лутц»

Артур Даниелян остался доволен своим выступлением на чемпионате Санкт-Петербурга.

Даниелян получил за произвольную программу 163,33 балла. Он исполнил в прокате четверной лутц.

«Ощущения прекрасные. Немного полетел на элементах, которые обычно щелкаю.

Считаю, сегодня был хороший шаг вперед. Если брать весь сезон, то это был адекватный прокат. Обрадовался, что наконец‑то получился четверной лутц. С пятницы он не получался, но немного подкорректировали.

Сегодня еще выступлю на показательных, только сейчас об этом узнал. Думаю, дальше буду продолжать лечение, чтобы на сто процентов быть в боевой готовности к следующему сезону. Но буду рад выступить еще где‑нибудь», – сказал фигурист.