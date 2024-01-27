Матвей Ветлугин: «Идем вверх в плане физического состояния. Морально пришлось перестраиваться после чемпионата России, было много обсуждений»

Матвей Ветлугин оценил прокат короткой программы на чемпионате Санкт-Петербурга.

набрал 88,83 балла и идет на третьем месте.

«Сегодня за счет концентрации вытягивал. Закончился чемпионат России, прошли две недели новогодних шоу, вернулись – неделю еще проболел, выступил на чемпионате страны по прыжкам.

Идем вверх в плане физического состояния. Морально пришлось перестраиваться после чемпионата России, было много обсуждений», – рассказал Ветлугин.