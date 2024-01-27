Матвей Ветлугин: «Идем вверх в плане физического состояния. Морально пришлось перестраиваться после чемпионата России, было много обсуждений»

Теги сборная России мужское катание Матвей Ветлугин чемпионат Санкт-Петербурга Фигурное катание

Матвей Ветлугин оценил прокат короткой программы на чемпионате Санкт-Петербурга.

Ветлугин набрал 88,83 балла и идет на третьем месте.

«Сегодня за счет концентрации вытягивал. Закончился чемпионат России, прошли две недели новогодних шоу, вернулись – неделю еще проболел, выступил на чемпионате страны по прыжкам.

Идем вверх в плане физического состояния. Морально пришлось перестраиваться после чемпионата России, было много обсуждений», – рассказал Ветлугин.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Завтра посмотрим на "концентрацию" в произвольной программе ....
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий