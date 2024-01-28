Делла Моника о Валиевой: «Грустно, когда такое внимание журналистов и публики приковано к столь юному спортсмену. Задумайтесь, ей было всего 15 лет»
Итальянская фигуристка Николь Делла Моника выразила сочувствие Камиле Валиевой.
В декабре 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Об этом стало известно только в феврале во время Олимпиады-2022, где фигуристка выиграла командный турнир в составе сборной России.
Награждение так и не состоялось из-за начавшегося расследования.
«Это не так сильно отразилось на нас, поэтому не было таких бурных обсуждений. Думаю, основная проблема касается именно американской и японской команд, потому что они до сих пор не получили своих медалей.
Но я очень сожалею о сложившейся ситуации, потому что очень непросто пережить подобное. Грустно видеть, когда такое внимание со стороны журналистов и публики приковано к столь юному спортсмену.
Задумайтесь, ей было всего 15 лет. Это очень грустно», – сказала Делла Моника.
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Она поддержала Камилу, проявила эмпатию и обычное человеческое сострадание совсем юной несовершеннолетней девочке, на которую накинулись взрослые люди.
И особенно когда ей пришлось идти сквозь толпу журналистов в тот самый 1ый день.
Ни одного взрослого рядом, ни штаба, ни официальных лиц.
Во вторых, ее что в клетку к тиграм отправили?? Она просто шла по коридору. А то что журналисты ее травили, к ним нет никаких вопросов? С каких это пор журналисты приравниваются к опасным для ребенка личностям? Почему тогда их вообще подпустили к спортсменам, у которых через несколько дней важный старт??
Кто за это отвечал?
Вы думаете никто из взрослого окружения Камилы не мог предположить, что журналисты попытаются вытянуть максимум из сложившейся ситуации? Ну как так то?
Я тоже не россиянка, но люблю все хорошее . Валиева самое хорошее , что могло случится в фигурном катании.
Как бы невозможно не узнать кто это.
Хотя бы методом исключения все бы узнали.
детский сад.