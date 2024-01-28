Делла Моника о Валиевой: «Грустно, когда такое внимание журналистов и публики приковано к столь юному спортсмену. Задумайтесь, ей было всего 15 лет»

Итальянская фигуристка Николь Делла Моника выразила сочувствие Камиле Валиевой.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Об этом стало известно только в феврале во время Олимпиады-2022, где фигуристка выиграла командный турнир в составе сборной России.

Награждение так и не состоялось из-за начавшегося расследования.

«Это не так сильно отразилось на нас, поэтому не было таких бурных обсуждений. Думаю, основная проблема касается именно американской и японской команд, потому что они до сих пор не получили своих медалей.

Но я очень сожалею о сложившейся ситуации, потому что очень непросто пережить подобное. Грустно видеть, когда такое внимание со стороны журналистов и публики приковано к столь юному спортсмену.

Задумайтесь, ей было всего 15 лет. Это очень грустно», – сказала Делла Моника.

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