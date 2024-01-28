Делла Моника о Валиевой: «Грустно, когда такое внимание журналистов и публики приковано к столь юному спортсмену. Задумайтесь, ей было всего 15 лет»

Теги сборная России допинг Олимпиада-2022 сборная Италии Николь Делла Моника пары женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Итальянская фигуристка Николь Делла Моника выразила сочувствие Камиле Валиевой.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Об этом стало известно только в феврале во время Олимпиады-2022, где фигуристка выиграла командный турнир в составе сборной России.

Награждение так и не состоялось из-за начавшегося расследования.

«Это не так сильно отразилось на нас, поэтому не было таких бурных обсуждений. Думаю, основная проблема касается именно американской и японской команд, потому что они до сих пор не получили своих медалей.

Но я очень сожалею о сложившейся ситуации, потому что очень непросто пережить подобное. Грустно видеть, когда такое внимание со стороны журналистов и публики приковано к столь юному спортсмену.

Задумайтесь, ей было всего 15 лет. Это очень грустно», – сказала Делла Моника.

Эпопея Валиевой на финише: как давно тянется, сколько медалей под вопросом и чего лишится Камила? 

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65 комментариев
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Ответ Железная Леди
Пожелел волк кобылу." зачем эти выступления ни о чем? В данной ситуации жалко все, особенно ребят из нашей команды.
Что опять не так в словах Делла Моники?? Зачем искать негатив и подвох в её словах?
Она поддержала Камилу, проявила эмпатию и обычное человеческое сострадание совсем юной несовершеннолетней девочке, на которую накинулись взрослые люди.
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Ответ RMandYNWA
Это невероятно грустно. И особенно когда ей пришлось идти сквозь толпу журналистов в тот самый 1ый день. Ни одного взрослого рядом, ни штаба, ни официальных лиц.
Там все спортсмены ходили без сопровождения. Вопросы к журналистам, на каком основании они приставали с вопросами к защищенному лицу.
+41
-11
+30
Это невероятно грустно.
И особенно когда ей пришлось идти сквозь толпу журналистов в тот самый 1ый день.
Ни одного взрослого рядом, ни штаба, ни официальных лиц.
+34
-13
+21
Ответ RMandYNWA
Это невероятно грустно. И особенно когда ей пришлось идти сквозь толпу журналистов в тот самый 1ый день. Ни одного взрослого рядом, ни штаба, ни официальных лиц.
Этери объяснила, что тренеры не имели право заходить в зону фигуристов и лишь затем она потребовала охрану Валиевой от федерации. Наверняка Федерации пришлось добиваться права сопровождения фигуристки.
+27
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+21
Спасибо Николь за поддержку
+17
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+15
Наши тоже ничего не получили. А Камила да, была ребёнком и её имя никто знать не должен был тогда.
+20
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+13
Ответ Маргарита Михайловна
Жрала допинг Валиева. А грустно всем.
У Маргариты нездоровая многолетняя зацикленность на молодой девчонке, что тоже очень грустно.
+17
-5
+12
Все это "внимание", к сожалению, было прекрасно организовано. И, на самом деле, называется, травлей.
+14
-3
+11
Ответ Omar Sivori
Когда уже эти тренерами полиция займмется
когда уже вашими оговорами полиция займется
+11
-3
+8
А как можно ехать на Олимпиаду в 15 лет в качестве лидера сборной и не рассчитывать на внимание мировой прессы?
+21
-13
+8
Неужели на западе есть хоть кто-то адекватный!?
+15
-8
+7
Естественно Камиллу жаль , но вещество как то попало в организм, другие фигуристы тоже ждут решения и там тоже есть юные спортсмены
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-4
+6
Ответ RMandYNWA
Это невероятно грустно. И особенно когда ей пришлось идти сквозь толпу журналистов в тот самый 1ый день. Ни одного взрослого рядом, ни штаба, ни официальных лиц.
объясняли же уже, что тренером запрещено было ходить там, у них другой выход. На ОИ много ограничений, нельзя ходить где захочется, все строго.
Во вторых, ее что в клетку к тиграм отправили?? Она просто шла по коридору. А то что журналисты ее травили, к ним нет никаких вопросов? С каких это пор журналисты приравниваются к опасным для ребенка личностям? Почему тогда их вообще подпустили к спортсменам, у которых через несколько дней важный старт??
Кто за это отвечал?
+10
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+6
Ответ Владимир Георгия
Ненавистники, то бишь хейтеры, против поддержки нашей фигуристки, энергично минусуют.
Я лично минусую потому, что в жизни не поверю, что спецслужбам Запада интересно фигурное катание и желание подставить Камилу. Параноидальные мысли и теории заговора заслуживают минуса.
+10
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+5
Ответ Lapo Elkann
Как раз они, болельщики разных фигуристок и минусуют. Болелы Туктика считают, что Валиева перекрыла дорогу на ОИ Туктику, болельщики Анны считают, что из за Валиевой Аня не стала двукратной и Загитовой тоже считают, что Камила хотела все , как у Алины и надо ее наказать. детский сад.
Согласен с вами. А как быть с тем , а признались здесь по ходу 4 ненавистника, что они из Берлина , либо с Лиона вещают итд. Я о чём , что есть и те которые умышленно подливают масло в огонь. Один даже заявил, что на западе белые и пушистые.
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+3
Ответ Anna
Там все спортсмены ходили без сопровождения. Вопросы к журналистам, на каком основании они приставали с вопросами к защищенному лицу.
На крупнейшем спортивном старте четырехлетия происходит огромный скандал.
Вы думаете никто из взрослого окружения Камилы не мог предположить, что журналисты попытаются вытянуть максимум из сложившейся ситуации? Ну как так то?
+5
-2
+3
Ответ Железная Леди
Из какой команды эта Моника? не получит ли эта команда медальки, при плохом раскладе?
Не получит, не волнуйтесь.
+4
-1
+3
Сейчас причитавшие над бедной малышкой Костылевой, которую не сняли после падения, объяснят нам почему надо распять Валиеву, не взирая на возраст.
+7
-5
+2
Ответ Владимир Георгия
Поразительно , сколько ненавистников и подосланных работают. Россиянин в редком случае будет минусовать посты в защиту отечественной фигуристки.
удивительно, что подлость по отношению к Камиле совершили именно наши "товарищи" - не иностранные же шпионы подсыпали ей триметазидин в Питере
+5
-3
+2
Как участвовать в соревнованиях среди взрослых, то не ребенок. Как отвечать на неудобные вопросы, то резко им становится
+15
-14
+1
Ответ Железная Леди
Мне кажется, что больше она проявила сострадание к иностранным командам, которые сидят без медалей и званий, а многие вообще ушли из спорта.Для Монники Медали команд -основная проблема. из-за КВ.
А что, иностранные команды, которые сидят без медалей не заслуживают поддержки?
+1
0
+1
Ответ Lapo Elkann
Есть " детский сад ", местные болельщики других фигуристок и штабов , которыми движет ненависть к Валиевой и есть зарубежные ненавистники ее родины. Я тоже не россиянка, но люблю все хорошее . Валиева самое хорошее , что могло случится в фигурном катании.
Приветствую разумных болельщиков.
+1
0
+1
Ответ Владимир Георгия
Согласен с вами. А как быть с тем , а признались здесь по ходу 4 ненавистника, что они из Берлина , либо с Лиона вещают итд. Я о чём , что есть и те которые умышленно подливают масло в огонь. Один даже заявил, что на западе белые и пушистые.
Есть " детский сад ", местные болельщики других фигуристок и штабов , которыми движет ненависть к Валиевой и есть зарубежные ненавистники ее родины.
Я тоже не россиянка, но люблю все хорошее . Валиева самое хорошее , что могло случится в фигурном катании.
+2
-1
+1
Ответ Оле-Лукойе
Я лично минусую потому, что в жизни не поверю, что спецслужбам Запада интересно фигурное катание и желание подставить Камилу. Параноидальные мысли и теории заговора заслуживают минуса.
поверите или нет, факт в том , что МОК не вручил золотые медали. выигравшей команде . когда такое было еще, напишите. мне тоже интересно.
+2
-1
+1
Ответ RMandYNWA
На крупнейшем спортивном старте четырехлетия происходит огромный скандал. Вы думаете никто из взрослого окружения Камилы не мог предположить, что журналисты попытаются вытянуть максимум из сложившейся ситуации? Ну как так то?
"Как ты могла одна зайти в лифт с мужчиной, ты что не знала, что он может оказаться маньяком?"
+2
-1
+1
душевная итальянка .
+4
-4
0
Ответ Montenegro Serbian
А можно сюда скинуть линк на конкретный пункт правил проведения ОИ, который бы запрещал аккредитованным журналистам задавать вопросы защищенному лицу? Если уж речь зашла об основаниях. Жду конкретики.
Меня вообще этот пункт про «защищенное лицо» смущает.
Как бы невозможно не узнать кто это.
Хотя бы методом исключения все бы узнали.
0
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0
Ответ Anna
Там все спортсмены ходили без сопровождения. Вопросы к журналистам, на каком основании они приставали с вопросами к защищенному лицу.
Слушайте, когда всё ок, эти спортсмены с удовольствием общаются с журналистами на тему "как вы такая прекрасная получились", а когда проблемы - не спрашивать её совсем?Что у неё страшного спросили? Откуда допинг? Вполне логичный вопрос в свете таких новостей.
+13
-13
0
Ответ Владимир Георгия
Поразительно , сколько ненавистников и подосланных работают. Россиянин в редком случае будет минусовать посты в защиту отечественной фигуристки.
Как раз они, болельщики разных фигуристок и минусуют. Болелы Туктика считают, что Валиева перекрыла дорогу на ОИ Туктику, болельщики Анны считают, что из за Валиевой Аня не стала двукратной и Загитовой тоже считают, что Камила хотела все , как у Алины и надо ее наказать.
детский сад.
+4
-4
0
Ответ Alexander2022
Как участвовать в соревнованиях среди взрослых, то не ребенок. Как отвечать на неудобные вопросы, то резко им становится
Да, правила должны быть разными для юниорских соревнований и взрослых, возраст значения иметь не должен
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