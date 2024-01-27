Петр Гуменник: «В моем сознании Спартакиада стала финалом Кубка России – этот турнир для меня важен, я готовлюсь»

Петр Гуменник поделился ожиданиями от Спартакиады.

Сегодня Гуменник выиграл короткую программу на чемпионате Санкт-Петербурга, набрав 98,64 балла.

«В моем сознании Спартакиада стала финалом Кубка России – этот турнир для меня важен, я готовлюсь. Думаю, что удачно смогу выступить.

По прокату сегодня было видно, что я в последнее время в основном прыжки готовил, вращения отодвинул на второй план», – рассказал Гуменник.