Лутфуллин о прокате на чемпионате Санкт-Петербурга: «Если без мата, то просто молча можно»

Глеб Лутфуллин оценил прокат короткой программы на чемпионате Санки-Петербурга.

идет вторым после Петра Гуменника, набрав 95,11 балла.

«Если без мата, то просто молча можно. Тяжело не физически, просто пятый старт подряд не могу чисто откатать. Я убрал риттбергер и просто решил делать каскад, тулуп и аксель — и все равно с акселя опять завалился. 95 баллов — это шикарно, я даже не ожидал, но жалко аксель.

У меня была сильная цель сделать чистую программу, морально подготовился. Сальхов-тулуп сделали, тулуп сделали, вращение сделали. Спокойно подойти и прыгать. Уже другой заход под аксель, все поменяли — и все равно, опять. Что скажет Алексей Николаевич (Мишин)? Не знаю, об этом говорить позже будем.

Что значит — морально подготовился? К каждому старту этого сезона я пытался подойти по-разному в голове. Сегодня вышел с тем, что хочу посоревноваться с ребятами — не сам с собой, а именно с ребятами, хочу лучше катать.

На мой взгляд, первые два прыжка получились, третий — сбой на акселе. Петя (Гуменник) мощный, но с каждым спортсменом можно бороться. Когда Петя чисто катает, я думаю, что хочу еще лучше. Именно так попытался подойти к этому старту.

На каждом старте есть очень сильные соперники. И если есть сильные соперники, то соревнование интересное и мотивирующее. Я благодарен, что питерские школы приводят сюда сильных спортсменов», – рассказал Лутфуллин.