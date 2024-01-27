Артур Даниелян: «Давно не выступал, рад почувствовать эту атмосферу. Понятно, что я далеко не в кондициях, травма не до конца залечена до сих пор»

Артур Даниелян рассказал, что рад выступать на чемпионате Санкт-Петербурга.

Фигурист занял 10-е место в короткой программе.

«Я давно не выступал, рад снова почувствовать эту атмосферу. Понятно, что я далеко не в кондициях, потому что травма не до конца залечена до сих пор, все в процессе, но я решил выступать на чемпионате.

Мы обсуждали это с тренером, он спросил: «Ты сможешь?» Но мне надо было выступить, мне так было бы спокойнее, это может быть последним стартом в сезоне – все зависит от того, как продолжится лечение и какие у него будут сроки.

На Гран-при в Москве обострились старые травмы при падениях, как у камикадзе, – я подцепил оперированные колено и голеностоп, всю правую ногу, которая хотела бы, чтобы я приземлялся адекватно.

Плюс новая травма, которая беспокоит меня с сентября-октября: боль нарастала постепенно, только в ноябре мы узнали точный диагноз, для этого потребовалось две недели.

На Гран-при у меня была нормальная форма, решили ничего не упускать и выступать, это большой спорт.

Нога не может пройти на какой-то период, это нежная часть организма, она требует тщательного лечения, чем мы и занимаемся. Выше головы прыгать не будем.

Надо слушать тренера и кататься чисто с обычными тройными и с тройным акселем, поэтому сегодня от себя проката «вау» не ждал», – сказал серебряный призер чемпионата Европы-2020.