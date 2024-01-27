Игнатов о падении с тулупа: «Я не видел со стороны, но летел интересно. К Спартакиаде буду менять ботинки на новые»

Теги сборная России Спартакиада мужское катание Кубок Санкт-Петербурга Макар Игнатов Фигурное катание

Фигурист Макар Игнатов прокомментировал свое выступление на чемпионате Санкт-Петербурга.

Сегодня Игнатов занял четвертое место в короткой программе (84,27 балла). Во время проката он упал с четверного тулупа.

«Чувствую себя отлично. Я не видел со стороны своего падения, но летел интересно. Сейчас на адреналине я, может быть, и не чувствую ничего, а уже завтра будут последствия.

Я очень разозлился на себя – с тулупами обычно такого не случается, но, когда такое вылезает на соревнованиях, меня это бесит. По своим ощущениям технически я шел так же, как обычно, но у меня есть давняя проблема с ботинками, потому что я их часто меняю. И вот как раз сейчас выступает в тот момент, когда я уже просаживаюсь, проскакиваю.

Сейчас откатаю чемпионат Санкт-Петербурга и буду менять ботинки к Спартакиаде на новые. Ботинки ломаются, чтобы приспособиться к ним, мне оптимально нужно недели две. С прыжками на новых коньках я кайфую – они меня лучше держат», – сказал фигурист.

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