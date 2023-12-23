«Я по мальчикам, понимаете?» Загитова записала влог с фигуристами после произвольной программы на чемпионате России
Первый канал опубликовал новый влог Алины Загитовой с чемпионата России-2024.
Олимпийская чемпионка пообщалась с фигуристами после произвольной программы мужчин.
Загитова взяла интервью у Марка Кондратюка, Ильи Яблокова, Даниила Самсонова, Макара Игнатова, Петра Гуменника, Владислава Дикиджи.
Кто же лидер нашей фигурки? Флагман компонентов Семененко, технарь Дикиджи или Гуменник, который умеет почти все
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🤣🤣🤣