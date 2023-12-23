«Я по мальчикам, понимаете?» Загитова записала влог с фигуристами после произвольной программы на чемпионате России

Теги сборная России Первый канал чемпионат России мужское катание Петр Гуменник Алина Загитова Макар Игнатов Даниил Самсонов Илья Яблоков Владислав Дикиджи Марк Кондратюк Фигурное катание

Первый канал опубликовал новый влог Алины Загитовой с чемпионата России-2024.

Олимпийская чемпионка пообщалась с фигуристами после произвольной программы мужчин.

Загитова взяла интервью у Марка Кондратюка, Ильи Яблокова, Даниила Самсонова, Макара Игнатова, Петра Гуменника, Владислава Дикиджи.

Кто же лидер нашей фигурки? Флагман компонентов Семененко, технарь Дикиджи или Гуменник, который умеет почти все

31 комментарий
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Чушь сморозила и рада. Типичная Загитова.
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В свете нынешних реалий шутка у Алины, конечно, так себе...
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Алина в поиске.
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Ответ Wintersun
Комментарий скрыт
Не смотрю
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По дядькам ты.
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Ну Гормоны видимо,это и видно и по слишком открытой одежде
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После каждых соревнований жду влоги. Ребята интересно раскрываются, всегда что-нибудь неожиданное расскажут. Хороший формат, и Алина в нем хороша.
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Ответ Luisa Vi
Да занята уже)
Джигурдой?
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Хорошо, что не открываются ее влоги.
+9
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Ответ Максим Столбов
Чушь сморозила и рада. Типичная Загитова.
Типичные мужские ники, типично толкающиеся в темах Загитовой, с типичным "настоящими мужскими" комментариями, отличающимися остроумием и разнообразием :D
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Да мы по твоим нарядам (кстати, совершенно неуместным для похода на чемпионат) так и поняли, что ты свою личную жизнь обустраиваешь. Плохо, конечно, что на площадке первого канала..
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Ответ Olgacher
Интересно, кто тут, на ветке Алины, массово минусует полож комментарии в ее адрес ?
Призывники весенние и осенние, бойцы невидимого фронта загимеда
+3
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+2
Ответ Oeva
Типичные мужские ники, типично толкающиеся в темах Загитовой, с типичным "настоящими мужскими" комментариями, отличающимися остроумием и разнообразием :D
К тому же важно, какую именно реплику вынести в заголовок. А мужские Ники, да скорее всего не знают, кто такая Загитова.
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Ответ Toma23
Ну Гормоны видимо,это и видно и по слишком открытой одежде
А причём тут гормоны? Алина молода, хороша собой, в отличной форме, постоянно трнируется. Разве у всех, кто надевает открытую одежду-гормоны? Ничего странного в её одежде нет, разве что можно подкорректировать зону декольте.
,
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Ответ Vikki_07
По дядькам ты.
+100!)
🤣🤣🤣
+6
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Да 4 ему надо было делать ну не лутц а хотяб тулуп и все
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"Мальчик-Бананан 2020-х", есть кто смелый?
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Йозайчикам)
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Ответ Andreir888
В свете нынешних реалий шутка у Алины, конечно, так себе...
В каком смысле? Надо бы по девочкам? Странные реалии у вас...
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Ответ ЮИ
В каком смысле? Надо бы по девочкам? Странные реалии у вас...
У них в футболе какие-то свои реалии :)
+8
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Ответ Gemma157
Да мы по твоим нарядам (кстати, совершенно неуместным для похода на чемпионат) так и поняли, что ты свою личную жизнь обустраиваешь. Плохо, конечно, что на площадке первого канала..
//ты свою личную жизнь обустраиваешь. Плохо, конечно, что на площадке первого канала..//сказала старая дева гемма
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