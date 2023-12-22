Макар Игнатов: «Есть положительные моменты, но это явно не тот результат, на который ты рассчитываешь»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Макар Игнатов ТАСС Фигурное катание

Макар Игнатов оценил выступление на чемпионате России по фигурному катанию.

Фигурист занял на турнире шестое место. 

«Есть какие-то положительные моменты, но это явно не тот результат, на который ты рассчитываешь.

Сегодня я был спокойнее, чем вчера, когда очень чувствовалось волнение. Не знаю, как это объяснить, но я шел катать программу, как получится. Хочется сделать максимум, кататься чисто, а ошибки всегда раздражают, бесят.

Всегда есть о чем пожалеть, куда улучшаться, и я рад, что научился работать, несмотря на обстоятельства, пытаться все это выкинуть из головы. Я свой потенциал знаю и здесь его показал», – сказал Игнатов. 

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10 комментариев
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Макарушка, физикой надо заниматься. Тогда и все остальное улучшится. Слезы текут, глядя как ты еле-еле заканчиваешь программы.
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Макар просто молодец, еще физики добавить.
Должен быть выше Самсонова
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Макар, будь сильным и не сдавайся.
Ты классный.
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Дорогой Макар, вид спорта называется фигурное катание, очень многое из того, что ты выигрываешь прыжками, ты теряешь за счет полного отсутствия программы, большого количества мелкой грязи от усталости и в основном слабых (кроме коронного вращения) непрыжковых
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Прыжки класс, но просто пешком всю программу. Да еще и Кармен взяли 🤦‍♀️
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Макар в кои-то веки откатал ПП до конца и не умер посередине, но как же натужно! Честное слово, я так отжимания делаю, как он катал - с трудом, тяжело, каждое движение еле даётся. После Савосина, который пусть и ошибался, но делал всё как-то легко, контраст сильнейший.
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Макара засунули под хрустального мальчика. Несправедливо. Он должен был бы быть 5м
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Ответ MyCA
С какой стати кроме прыжков у него ничего не было. Под Савосина должен был уйти.
Нуда два сальхова, ошибка и так сойдет Самсонову, а что не выше тянули прилично
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Ответ galik55
Нуда два сальхова, ошибка и так сойдет Самсонову, а что не выше тянули прилично
Вы пересмотрите оба проката, Самсон бог ФК по сравнению с Макаром, даже Дикиджи лучше у него, хоть вращения есть.
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