Макар Игнатов: «Есть положительные моменты, но это явно не тот результат, на который ты рассчитываешь»

Макар Игнатов оценил выступление на чемпионате России по фигурному катанию.

Фигурист занял на турнире шестое место.

«Есть какие-то положительные моменты, но это явно не тот результат, на который ты рассчитываешь.

Сегодня я был спокойнее, чем вчера, когда очень чувствовалось волнение. Не знаю, как это объяснить, но я шел катать программу, как получится. Хочется сделать максимум, кататься чисто, а ошибки всегда раздражают, бесят.

Всегда есть о чем пожалеть, куда улучшаться, и я рад, что научился работать, несмотря на обстоятельства, пытаться все это выкинуть из головы. Я свой потенциал знаю и здесь его показал», – сказал Игнатов.