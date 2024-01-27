Ангелопол об отношении к людям, которые проявляют к нему грубость: «Вижу крыс и держу их на расстоянии. Очень удобно»

Фигурист Валерий Ангелопол ответил на вопросы болельщиков в соцсети.

Ангелопол выступает в танцах на льду. Сейчас он тренируется в паре с Александрой Шинкаренко.

– Как ты относишься к тому, что люди относятся к тебе грубо?

– Очень удобно. Вижу крыс и держу их на расстоянии.

– Что хотел бы изменить в жизни на данный момент?

– Заставить людей быть добрее.

– Какой самый большой урок, который вы извлекли в последнее время?

– Не давать вторых шансов.

– Хотел бы что‑то изменить в себе?

– Научиться доверять.

– Цели на этот год?

– Исправить ошибки из прошлого.

– Что ты хочешь, чтобы люди о тебе поняли?

– Что я никогда не буду таким, каким они мечтают и представляют себе. Я буду таким, какой я есть и каким я решу быть сам для себя, – написал фигурист.