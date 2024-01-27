Ангелопол об отношении к людям, которые проявляют к нему грубость: «Вижу крыс и держу их на расстоянии. Очень удобно»
Фигурист Валерий Ангелопол ответил на вопросы болельщиков в соцсети.
Ангелопол выступает в танцах на льду. Сейчас он тренируется в паре с Александрой Шинкаренко.
– Как ты относишься к тому, что люди относятся к тебе грубо?
– Очень удобно. Вижу крыс и держу их на расстоянии.
– Что хотел бы изменить в жизни на данный момент?
– Заставить людей быть добрее.
– Какой самый большой урок, который вы извлекли в последнее время?
– Не давать вторых шансов.
– Хотел бы что‑то изменить в себе?
– Научиться доверять.
– Цели на этот год?
– Исправить ошибки из прошлого.
– Что ты хочешь, чтобы люди о тебе поняли?
– Что я никогда не буду таким, каким они мечтают и представляют себе. Я буду таким, какой я есть и каким я решу быть сам для себя, – написал фигурист.
Про себя: "Что я никогда не буду таким, каким они мечтают и представляют себе. Я буду таким, какой я есть и каким я решу быть сам для себя"
Здесь надо определиться: или меняться самому или не требовать от других быть такими, как Валере хочется.
«Ля ты крыса, будь добрее!»
В. Ангелопол, Такой Какой Он Есть, И Каким Сам Решил Быть Для Себя.
Жизненные принципы всё те же, ну что ж, его выбор, его жизнь...