Ангелопол об отношении к людям, которые проявляют к нему грубость: «Вижу крыс и держу их на расстоянии. Очень удобно»

Теги сборная России танцы на льду Валерий Ангелопол Фигурное катание

Фигурист Валерий Ангелопол ответил на вопросы болельщиков в соцсети.

Ангелопол выступает в танцах на льду. Сейчас он тренируется в паре с Александрой Шинкаренко. 

– Как ты относишься к тому, что люди относятся к тебе грубо?

– Очень удобно. Вижу крыс и держу их на расстоянии.

– Что хотел бы изменить в жизни на данный момент?

– Заставить людей быть добрее.

– Какой самый большой урок, который вы извлекли в последнее время?

– Не давать вторых шансов.

– Хотел бы что‑то изменить в себе?

– Научиться доверять.

– Цели на этот год?

– Исправить ошибки из прошлого.

– Что ты хочешь, чтобы люди о тебе поняли?

– Что я никогда не буду таким, каким они мечтают и представляют себе. Я буду таким, какой я есть и каким я решу быть сам для себя, – написал фигурист. 

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25 комментариев
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Кагановской очень повезло что хоть и с опозданием но все таки не совсем поздно избавилась от него.
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Сидеть дома и бояться выходить на улицу это называется держать крыс на расстоянии?
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"– Заставить людей быть добрее."
Про себя: "Что я никогда не буду таким, каким они мечтают и представляют себе. Я буду таким, какой я есть и каким я решу быть сам для себя"

Здесь надо определиться: или меняться самому или не требовать от других быть такими, как Валере хочется.
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Ему вроде дали второй шанс. И даже третий. Видимо, зря.
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Ангелопол, да я умный и так себя люблю. А вокруг все дураки. В жизни правда все наоборот бывает.
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ЗАСТАВИТЬ людей быть добрее 😂

«Ля ты крыса, будь добрее!»
В. Ангелопол, Такой Какой Он Есть, И Каким Сам Решил Быть Для Себя.
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Ну что вы хотите от мальчика, не так-то это и просто - взять и поумнеть)))
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Плющенко, специально таких неадекватов подбирает.
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нет, ну Валера отрастил себе в фк прям очень даже крысиный хвост)))
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Какой неприятный молодой человек.
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Ответ Любовь Потанина
А мы-то, наивные, надеемся, что Валера самозабвенно тренируется (
Некогда ему. Пацанские цитаты сами себя не придумают!
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Главное к зеркалу близко не подходить
+5
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+5
А мы-то, наивные, надеемся, что Валера самозабвенно тренируется (
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+4
Чую, скоро с легкой руки Евгения Викторовича российские танцы выйдет спасать перспективная молодая пара Косторная-Ангелопол.
+6
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вот болван
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0
+3
Забыковавший снова вылез. Боится, что его забудут - немудрено, ведь теперь он никто.
+4
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Так хотелось поддержать Валерона после всех его закидонов в надежде, что жизнь учит и таких заносчивых и самовлюбленных людей, но вот он опять выдаёт очередной "цитатник".
Жизненные принципы всё те же, ну что ж, его выбор, его жизнь...
+4
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попахивает немного НРЛ
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Валера весь в комплексах и обидах....
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Кому ж ты нужен, Валерик…
+1
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Да-а-а, Валера так ничего и не понял, и не извлёк никакого урока из произошедшего: опять все "крысы", а он белый, пушистый, непонятный и незаслуженно обиженный!
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Сам крысеныш такой неслабый)
+1
0
+1
А давайте соберёмся и заставим подобреть одного Валеру?
+3
-2
+1
Ответ Zooey Glass
Чую, скоро с легкой руки Евгения Викторовича российские танцы выйдет спасать перспективная молодая пара Косторная-Ангелопол.
Тоже подумала, идеальная была бы пара
+2
-1
+1
Ответ Howard Norfolk
Плющенко, специально таких неадекватов подбирает.
Рыбак рыбака ткскзть
+1
0
+1
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