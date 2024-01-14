Илья Авербух: «Мы узнали о желании Шинкаренко перейти из прессы. Это единственное, что я считаю неправильным, а так пожелаю Саше удачи»
Илья Авербух высказался об уходе фигуристки Александры Шинкаренко из его школы.
Шинкаренко тренируется с Валерием Ангелополом в академии Евгения Плющенко. Ранее она выступала в дуэте с Владиславом Михайловым, фигуристы занимались в группе Елены Масленниковой и Авербуха.
– Спортсмены всегда переходили и будут переходить, это редко происходит красиво. В этом была одна странность – такой момент произошел посреди сезона, и мы узнали о желании Александры перейти из прессы. Это единственное, что я считаю неправильным.
А так я пожелаю Саше удачи, она талантливая девочка, я очень влюбился в их пару с Владиславом Михайловым, благодаря этой паре начала строиться наша группа, она все равно остается очень мощной, по количеству точно, по качеству будем еще работать. Партнершу в ближайшее время Владу найдем. Он остается с нами.
– Александру переманили?
– Любая юниорская пара – это не просто спортивный дуэт, это еще и молодые люди со своим внутренним миром, сейчас вышло много сериалов, какой он сложный. Он еще строится, у них есть отношения... И здесь мудрость родителей важна больше, чем что-либо другое. Мы как тренеры тоже стараемся, чтобы сложный период становления прошел спокойно.
Но у нас уже повелось в фигурном катании, что зачастую родители начинают диктовать свою волю. Хочется выиграть здесь и сейчас, побыстрее. Я считаю, что родители играют, к сожалению, не всегда позитивную роль. Всем родителям – больше мудрости. Стремление к результату – это правильно, но путь в танцах на льду – долгая дорога.
– А вы с Плющенко в нормальных отношениях?
– Да, и с Женей, и с Яной [Рудковской]. Женя приглашал в хоккейную команду, я несколько раз приезжал к нему на каток играть, но, к сожалению, колоссальная занятость не позволяет продолжить хоккейную карьеру. Мы в хороших отношениях, – сказал Авербух.