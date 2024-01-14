Илья Авербух: «Мы узнали о желании Шинкаренко перейти из прессы. Это единственное, что я считаю неправильным, а так пожелаю Саше удачи»

Теги Евгений Плющенко Илья Авербух сборная России танцы на льду Яна Рудковская переходы Валерий Ангелопол Александра Шинкаренко Владислав Михайлов Фигурное катание

Илья Авербух высказался об уходе фигуристки Александры Шинкаренко из его школы.

Шинкаренко тренируется с Валерием Ангелополом в академии Евгения Плющенко. Ранее она выступала в дуэте с Владиславом Михайловым, фигуристы занимались в группе Елены Масленниковой и Авербуха.

– Спортсмены всегда переходили и будут переходить, это редко происходит красиво. В этом была одна странность – такой момент произошел посреди сезона, и мы узнали о желании Александры перейти из прессы. Это единственное, что я считаю неправильным.

А так я пожелаю Саше удачи, она талантливая девочка, я очень влюбился в их пару с Владиславом Михайловым, благодаря этой паре начала строиться наша группа, она все равно остается очень мощной, по количеству точно, по качеству будем еще работать. Партнершу в ближайшее время Владу найдем. Он остается с нами.

– Александру переманили?

– Любая юниорская пара – это не просто спортивный дуэт, это еще и молодые люди со своим внутренним миром, сейчас вышло много сериалов, какой он сложный. Он еще строится, у них есть отношения... И здесь мудрость родителей важна больше, чем что-либо другое. Мы как тренеры тоже стараемся, чтобы сложный период становления прошел спокойно.

Но у нас уже повелось в фигурном катании, что зачастую родители начинают диктовать свою волю. Хочется выиграть здесь и сейчас, побыстрее. Я считаю, что родители играют, к сожалению, не всегда позитивную роль. Всем родителям – больше мудрости. Стремление к результату – это правильно, но путь в танцах на льду – долгая дорога.

– А вы с Плющенко в нормальных отношениях?

– Да, и с Женей, и с Яной [Рудковской]. Женя приглашал в хоккейную команду, я несколько раз приезжал к нему на каток играть, но, к сожалению, колоссальная занятость не позволяет продолжить хоккейную карьеру. Мы в хороших отношениях, – сказал Авербух.

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7 комментариев
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Так поставьте программу Муре! Евгений, приглашай Илью!
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В межсезонье будет видно, поспешили родители, не дав выступить на ПР, или сэкономили время.
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Так вроде Яна пару лет назад наезжала на Авербуха только так. В суд подавала. Но это ничего, отношения то хорошие.
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Авербух друг всем и всегда.
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Авер старается ни с кем не ругаться, а когда темперамент его все-таки заносит, то быстро мирится, так что об этом даже не успевают посудачить.
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Ответ Большое Путешествие Рузика
Так вроде Яна пару лет назад наезжала на Авербуха только так. В суд подавала. Но это ничего, отношения то хорошие.
То Яна,а то Евгений,который в одно время в одной сборной был вместе
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