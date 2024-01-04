Валерий Ангелопол показал тренировку с Александрой Шинкаренко
Фигурист Валерий Ангелопол показал тренировку с Александрой Шинкаренко.
Ранее сообщалось, что Ангелопол и Шинкаренко могут образовать дуэт.
Ангелопол тренируется под руководством Натальи Линичук в академии Евгения Плющенко.
Шинкаренко выступала в дуэте с Владиславом Михайловым, фигуристы занимались в группе Елены Масленниковой и Ильи Авербуха.
И ведь девочка растёт ещё, вдруг перерастёт?
Найти для него партнёршу очень сложно, учитывая рост. Надо было с Васей держаться
Дева юная, ещё вырастет, а рост и так уже не очень для Валеры, к тому же вроде по возрасту она ещё юниорка, и задатков у неё нет...
Но Валера точно поспешил с фото, надо подождать решение тренера, что они встают в пару... А может быть Линичук уже дала "добро"?