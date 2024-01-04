Валерий Ангелопол показал тренировку с Александрой Шинкаренко

Теги сборная России танцы на льду фото Валерий Ангелопол Александра Шинкаренко Фигурное катание

Фигурист Валерий Ангелопол показал тренировку с Александрой Шинкаренко.

Ранее сообщалось, что Ангелопол и Шинкаренко могут образовать дуэт.

Ангелопол тренируется под руководством Натальи Линичук в академии Евгения Плющенко.

Шинкаренко выступала в дуэте с Владиславом Михайловым, фигуристы занимались в группе Елены Масленниковой и Ильи Авербуха.

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42 комментария
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Валера такой - блин, эта Косторная хорошо придумала занять всю ленту в праздники, а я что? Я тоже могу!!)
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У неё ноги длинней, чем у него. Как он кататься в позициях с ней собрался? На платформе чтоль? Не может всё-таки Валера без пиара)
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Девочка длинноногая какая..думаю не вариант
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Валера, наверное, локти кусает, что расстался с Василисой, хоть и не признается в этом. Новую пару очень трудно скатать, и мы в сезоне это видели. Единственные, кто монтируется, это Нарижные, но это скорее исключение.
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Девочка для 16 лет уже не слабо выглядит, а ещё не вечер как говорится, и она растёт и формируется.
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Эх, Валера, зачем раньше времени выкладывать?
И ведь девочка растёт ещё, вдруг перерастёт?
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Валера, ты не вовремя. Погодил бы чуток.
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А меня тут минусовали, когда я писала, что Валере не следует раньше времени говорить, с кем встал в пару! Говорили, что это не он распускает))) ну ну! Что теперь скажите?
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она же для него, мягко говоря, крупновата, и на фото это отчетливо видно
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Ответ Леди Брэкнелл
Очень большая девочка. Но это тоже только пробы, а не пара.
Скорее не большая, а высокая для него.
Найти для него партнёршу очень сложно, учитывая рост. Надо было с Васей держаться
+8
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+7
Ой, зря...
Дева юная, ещё вырастет, а рост и так уже не очень для Валеры, к тому же вроде по возрасту она ещё юниорка, и задатков у неё нет...
+6
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+6
Очень большая девочка. Но это тоже только пробы, а не пара.
+6
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+6
Ответ tanya_1111
Ну справедливости ради смотрела в сториз у Васи их тренировки с новым партнером тоже пока не монтируются вместе, жаль такая пара распалась.
За обоих грустно, именно в спорте. Такая пара была.
+5
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+5
Ответ Мороженко
Эх, Валера, зачем раньше времени выкладывать? И ведь девочка растёт ещё, вдруг перерастёт?
ей 16 лет, конечно, она растет
+6
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+5
Нужно ждать, что скажет Линичук.
+5
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+4
Или ракурс неудачный, или девочка не ниже мальчика. Молодцы, что работают, но рано что-то выкладывать. Тем более, что это совсем не танцевальная позиция.
+4
0
+4
Ответ Мороженко
Не крупная она, но высокая.
сама по себе нет, конечно, просто Валера мелкий
+4
0
+4
Ответ Александр
со следующего сезона уже сможет по взрослым выступать....
А, этот вопрос снят. Просто видела я их с Михайловым, слабая пара. Девочка не едет, не танцует, куда её к Валере
+3
0
+3
Ответ Оле-Лукойе
Ой, зря... Дева юная, ещё вырастет, а рост и так уже не очень для Валеры, к тому же вроде по возрасту она ещё юниорка, и задатков у неё нет...
со следующего сезона уже сможет по взрослым выступать....
+3
0
+3
Они вообще не пара по антропометрии
+3
0
+3
Ответ Olga.t
Девочка на первом плане, поэтому выглядит больше, чем второй план. Но Валера точно поспешил с фото, надо подождать решение тренера, что они встают в пару... А может быть Линичук уже дала "добро"?
Да понятно, что девочка на первом плане. Тем более, зачем в таком ракурсе выкладывать? По-детски опять получилось. В такой ситуации всегда стоит советоваться с тренером.
+2
0
+2
Ответ Марина Иванова
У неё ноги длинней, чем у него. Как он кататься в позициях с ней собрался? На платформе чтоль? Не может всё-таки Валера без пиара)
итальянцев посмотрите,он вообще меньше ее
+3
-1
+2
Ответ Gast
Или ракурс неудачный, или девочка не ниже мальчика. Молодцы, что работают, но рано что-то выкладывать. Тем более, что это совсем не танцевальная позиция.
Девочка на первом плане, поэтому выглядит больше, чем второй план.

Но Валера точно поспешил с фото, надо подождать решение тренера, что они встают в пару... А может быть Линичук уже дала "добро"?
+3
-1
+2
Ответ Мороженко
Скорее не большая, а высокая для него. Найти для него партнёршу очень сложно, учитывая рост. Надо было с Васей держаться
Конечно надо было. Но чего уж теперь.
+2
0
+2
Очень жаль Владислава Михайлова. Желаю ему найти достойную его партнёршу, которая ещё сможет и в поддержки запрыгивать.
+3
-1
+2
ИМХО, она даже выше Ушаковой. И еще будет расти
+3
-1
+2
Ответ lepestok
Валера, наверное, локти кусает, что расстался с Василисой, хоть и не признается в этом. Новую пару очень трудно скатать, и мы в сезоне это видели. Единственные, кто монтируется, это Нарижные, но это скорее исключение.
По ситуации с Василисой Валера сам виноват! Нечего было ему ерундой заниматься!
+4
-2
+2
Ответ Александр
Линичук тут виднее... в паре не так просто себя показать "сильнее" партнёра... и более "сильные", обычно, выглядят со стороны хуже, т.к. им специально "сдерживаться" (подстраиваться под уровень) приходится...
У Линичук и раньше ошибки по составлению пар были, сейчас бы не стала рассчитывать на её опыт.
+1
0
+1
Ответ Мороженко
Скорее не большая, а высокая для него. Найти для него партнёршу очень сложно, учитывая рост. Надо было с Васей держаться
Ну справедливости ради смотрела в сториз у Васи их тренировки с новым партнером тоже пока не монтируются вместе, жаль такая пара распалась.
+2
-1
+1
Могут образовать дуэт.... Вот когда образуют, тогда и можно будет о чем-то говорить.
+2
-1
+1
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