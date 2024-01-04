Фигурист Валерий Ангелопол показал тренировку с Александрой Шинкаренко.

Ранее сообщалось, что и Шинкаренко могут образовать дуэт.

Ангелопол тренируется под руководством Натальи Линичук в академии Евгения Плющенко.

Шинкаренко выступала в дуэте с Владиславом Михайловым, фигуристы занимались в группе Елены Масленниковой и Ильи Авербуха.