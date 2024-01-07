Тарасова о потенциале Ангелопола и Шинкаренко: «Заранее глупо говорить о людях, у которых нет никаких достижений, кроме плохого характера»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду Валерий Ангелопол Александра Шинкаренко Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о паре Валерия Ангелопола и Александры Шинкаренко.

В августе распался дуэт Ангелопола и Василисы Кагановской. Позже Ангелопол пытался скатываться с Ариной Ушаковой, но пара разошлась. Теперь спортсмен тренируется с Александрой Шинкаренко.

«Не знаю, сколько Ангелопол продержится с Шинкаренко. Это дело тренера, который их позвал, будет их видеть.

Заранее глупо говорить о людях, у которых нет никаких достижений, кроме плохого характера», – сказала Тарасова.

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7 комментариев
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Не в бровь, а в глаз, браво ТАТ
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Татьяна Анатольевна не затерялась бы среди комментаторов спортса.
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Вот если бы было шоу на ТВ, которое вела ТАТ, я бы его не пропускала)))
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Ещё пары как таковой нет, только начали совместно тренироваться. У них значительная разница в индивидуальном мастерстве и предстоит много работы, если Линичук их оставит в паре. Через год-два после совместных тренировок и выступления на соревнованиях можно будет говорить насколько они перспективны. А пока можно только гадать с какой партнёршей и как долго Валера будет кататься.
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...Сказала бабка со склочным характером.
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Ответ margosha58
...Сказала бабка со склочным характером.
...и длиннейшим списком достижений.
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