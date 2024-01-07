Тарасова о потенциале Ангелопола и Шинкаренко: «Заранее глупо говорить о людях, у которых нет никаких достижений, кроме плохого характера»
Татьяна Тарасова высказалась о паре Валерия Ангелопола и Александры Шинкаренко.
В августе распался дуэт Ангелопола и Василисы Кагановской. Позже Ангелопол пытался скатываться с Ариной Ушаковой, но пара разошлась. Теперь спортсмен тренируется с Александрой Шинкаренко.
«Не знаю, сколько Ангелопол продержится с Шинкаренко. Это дело тренера, который их позвал, будет их видеть.
Заранее глупо говорить о людях, у которых нет никаких достижений, кроме плохого характера», – сказала Тарасова.