Арина Кшецкая: «Чемпионат Санкт-Петербурга для меня очень важен – хочу войти в основную сборную. Конкуренция очень большая»

Арина Кшецкая рассказала, что для нее важно хорошо выступить на чемпионате Санкт-Петербурга.

Фигуристка стала пятой в короткой программе.

«Для меня этот турнир очень важен – хочу войти в основную сборную. Поэтому сегодня была максимальная концентрация, и прокат, к счастью, удался.

Конкуренция у девочек непростая. Я бы сказала, очень большая. Выступает много петербургских девочек, которые участвовали в чемпионате России. Соответственно, они имеют опыт выступлений на федеральном уровне, а это большой заряд.

Я много сил потратила на подготовку к чемпионату России, но и сейчас старалась не давать слабины.

На недавнем прыжковом турнире меня больше всего впечатлили девочки, которые только вышли на такой уровень. И вот они как дебютанты не испугались, уверенно прыгали. Они себя показали, теперь их знает вся страна.

На чемпионате России в моем случае свою роль сыграло волнение. Все‑таки первый раз, необычная обстановка.

С короткой программой не сложилось, а перед произвольной я собралась. Старалась отключиться от напряжения, атмосферы волнения», – сказала Кшецкая.