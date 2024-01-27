Ксения Гущина: «Сезон у меня тяжелый – долго восстанавливалась после травмы, которую получила в начале осени. Но ничего, все наладилось»

Теги сборная России женское катание чемпионат Санкт-Петербурга Ксения Гущина Фигурное катание

Ксения Гущина рассказала, что этот сезон для нее складывается тяжело из-за травмы.

Гущина выиграла короткую программу на чемпионате Санкт-Петербурга.

«Сегодняшней короткой программой довольна. Надо только улучшать прыжки, потому что в некоторых моментах приходилось за них бороться.

У меня этот сезон тяжелый – долго восстанавливалась после травмы, которую получила в начале осени. Но ничего, все наладилось. Мы к этому турниру немного поменяли дорожку шагов, руки.

Последние месяцы смотрели по моему состоянию здоровья, рассчитывали нагрузки. Когда травма стала отходить, мы усилили программу хореографически.

К слову, короткую мне катать сложнее, потому что она меньше подходит мне по характеру. А вот в произвольной будет в большей степени мой образ», – сказала фигуристка. 

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1 комментарий
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Подскажите, что за травма была у Ксении
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