София Захарова: «На чемпионате Санкт-Петербурга хочется занять призовое место. Я на него рассчитываю, знаю, что все могу»

София Захарова рассказала, что довольна своим прокатом на чемпионате Санкт-Петербурга.

Фигуристка заняла в короткой программе второе место.

«В целом я довольна своим прокатом. Правда, жаль, вращения не получились на четвертый уровень.

Это из‑за того, что было мало времени на подготовку – мы больше времени и энергии отдали чемпионату России. Оставили контент таким же, тем более что программа накатанная.

Как прилетела сюда после ЧР, в тот же день выступала на финале Кубка Санкт‑Петербурга. Физически это было тяжело. За новогодние праздники чуть отдохнула, а на прошлой неделе заболела, потом пришлось быстро все нагонять.

На этом турнире хочется занять призовое место. Я на него рассчитываю, потому что знаю, что все могу. Главное – делать все с умом», – сказала .