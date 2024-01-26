Чемпионат Санкт-Петербурга. Фролова, Гущина, Фурсова, Захарова, Кшецкая выступят с короткими программами

Теги сборная России результаты женское катание Анна Фролова Валерия Овчинникова чемпионат Санкт-Петербурга Арина Кшецкая София Захарова Ксения Гущина Людмила Фурсова Виктория Нестерова Дарья Осипова Елизавета Киселева Фигурное катание

27 января на чемпионате Санкт-Петербурга фигуристки представят короткие программы.

Чемпионат Санкт-Петербурга

Женщины

Начало – 11:45 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия-38» и канал «Санкт-Петербург».

Первая разминка

1. Анжелика Медведева

2. Арина Кшецкая

3. Ульяна Костенко

4. Виктория Нестерова

5. Ксения Гущина

6. Елизавета Киселева

Вторая разминка

7. Дарья Осипова

8. София Захарова

9. Валерия Овчинникова

10. Ярослава Гулевец

11. Людмила Фурсова

12. Анна Фролова

Расписание чемпионата Санкт-Петербурга-2024

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всем девушкам удачи. Буду смотреть с удовольствием.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий