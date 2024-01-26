Чемпионат Санкт-Петербурга. Фролова, Гущина, Фурсова, Захарова, Кшецкая выступят с короткими программами

27 января на чемпионате Санкт-Петербурга фигуристки представят короткие программы.

Чемпионат Санкт-Петербурга

Женщины

Начало – 11:45 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия-38» и канал «Санкт-Петербург».

Первая разминка

1. Анжелика Медведева

2.

3. Ульяна Костенко

4. Виктория Нестерова

5. Ксения Гущина

6. Елизавета Киселева

Вторая разминка

7. Дарья Осипова

8.

9.

10. Ярослава Гулевец

11. Людмила Фурсова

12.

Расписание чемпионата Санкт-Петербурга-2024