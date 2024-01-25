Мама Муравьевой об уходе из ЦСКА: «В какой-то момент мы оказались нигде. Ушли, а в другую школу нас не взяли – пришлось готовиться на массовом катании»

Софья Муравьева и ее мама Ольга рассказали о переходе к Евгению Плющенко.

До этого Муравьева тренировалась в группе Сергея Давыдова. После ухода от Давыдова в 2020-м фигуристка стажировалась у Этери Тутберидзе, но не попала в группу.

Ольга Муравьева: В какой-то момент мы оказались нигде. Это было как раз период перед карантином. Было негде кататься, и мы пошли на массовое катание, необходимо было платить за выход на лед ребенка и тренера, а также обеспечить минимум две тренировки в день. Было тяжело.

Мы в декабре ушли из ЦСКА, а в начале января нам сказали, что нас не берут в другую школу. Мы узнали, что едем на Первенство России за две недели до старта.

Важнейший турнир для фигуристов-юниоров, а Соне пришлось готовиться на массовом катании... Помню, там стоял магнитофон в общем пользовании: занимаешь очередь, вставляешь диск и включаешь музыку.

На Первенство Соня поехала одна. Я в фигурном катании ничего не понимаю, не отличаю прыжков, не лезу в тренировочный процесс. Поэтому она выходила сама и там, и на финале Кубка, и на старшей Москве. После этого она отобралась на Россию, но случился карантин. Она месяц тренировалась онлайн дома.

А потом надо было решать, куда перейти. Вроде хотели остаться в ЦСКА, но там не сложилось. Когда подходил срок официальных переходов, Евгений Викторович уезжал на сборы.

Мы позвонили, спросили, возьмут ли нас. Но из-за ограничений наши документы были готовы только через две недели. Они уехали 1 июля, а мы прибыли только 14-го. Это стало новым этапом карьеры. Появилась возможность вернуться на лед.

Софья: Там еще надо было отсидеть карантин два дня.

– То есть вы находились в таком подвешенном состоянии полгода. Не хотелось все бросить?

Софья: В тот момент – вообще нет. Конечно, иногда бывают сложные моменты, тогда начинаешь задумываться об этом, но не делать.

Ольга: Когда что-то очень долго не получается, хочется бросить, но потом наступает такой момент, что думаешь о времени, которое на это дело потратил.

Софья: Да, всегда думаешь о том, что ты всю жизнь на это положил, и мотивация возвращается. <...>

– Вы ушли из ЦСКА, чтобы поменять технику?

Ольга: На тот момент мы не знали, в чем наша проблема. Когда Соня не приболевшая и в хорошем весе, то она прыгает. А как только слегка приболел и организм ослаб – сразу ничего не получается.

Вчера все получалось, а сегодня уже нет, и ее начинают ругать, что она виновата и не работает. А проблема в том, когда в организме что-то не так, ты уже силой не можешь прыгать. Нет той технической базы, которая бы помогала прыгать за счет инерции.

Софья: Когда к Евгению Викторовичу пришли, пришлось опять заново все учить. Сейчас, мне кажется, что тогда мы выбрали лучший вариант. Все, что ни делается – все к лучшему.