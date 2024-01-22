Плющенко – Муравьевой: «Ты второй год подряд доказываешь свою стабильность и владение тройным акселем в 17 лет! Горжусь, умница!»

Евгений Плющенко оценил выступление Софьи Муравьевой на прыжковом чемпионате.

Накануне фигуристка стала победительницей чемпионата России по прыжкам в составе команды Дмитрия Козловского.

« – двукратная чемпионка России по прыжкам в команде! Ты второй год подряд доказываешь свою стабильность и владение тройным акселем в 17 лет! Горжусь, умница! Все на 💯💪🏻», – написал .

Прыжковый турнир – идеальный формат в эпоху бана. Жаль, ни фигуристы, ни ведущие не разобрались в регламенте