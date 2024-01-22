Плющенко – Муравьевой: «Ты второй год подряд доказываешь свою стабильность и владение тройным акселем в 17 лет! Горжусь, умница!»
Евгений Плющенко оценил выступление Софьи Муравьевой на прыжковом чемпионате.
Накануне фигуристка стала победительницей чемпионата России по прыжкам в составе команды Дмитрия Козловского.
«Мура – двукратная чемпионка России по прыжкам в команде! Ты второй год подряд доказываешь свою стабильность и владение тройным акселем в 17 лет! Горжусь, умница! Все на 💯💪🏻», – написал Плющенко.
Прыжковый турнир – идеальный формат в эпоху бана. Жаль, ни фигуристы, ни ведущие не разобрались в регламенте
повезло конечно что Соня 2 раза оказалась в сильной команде, мог бы и Риту поблагодарить-без нее не было бы этой победы))
Хотя количество его учеников в команде было наименьшим, по сравнению с двумя другими командами, и решающий вклад в победу внесли ученики иных тренеров.
Больше у него никого нет.
А еще представляю кучу постов от Этери здесь на спортсе: поздравления каждому хрусталику за каждый личный старт и за команду - половина сайта была бы от Этери
Тем более, когда других побед нет, приходится вот такими гордится.
А у девочки прекрасное имя есть!
Какое место заняли парни Плющенко на ЧР?) Сколько из его восьми учеников на прыжковом прошли квалификацию и сколько вышли в финал?)