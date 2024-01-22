Плющенко – Муравьевой: «Ты второй год подряд доказываешь свою стабильность и владение тройным акселем в 17 лет! Горжусь, умница!»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Софья Муравьева Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Евгений Плющенко оценил выступление Софьи Муравьевой на прыжковом чемпионате.

Накануне фигуристка стала победительницей чемпионата России по прыжкам в составе команды Дмитрия Козловского.

«Мура – двукратная чемпионка России по прыжкам в команде! Ты второй год подряд доказываешь свою стабильность и владение тройным акселем в 17 лет! Горжусь, умница! Все на 💯💪🏻», – написал Плющенко.

Прыжковый турнир – идеальный формат в эпоху бана. Жаль, ни фигуристы, ни ведущие не разобрались в регламенте

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237 комментариев
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Блин Тутбиридзе бы замучалась каждого своего спортсмена так поздравлять у себя в инсте
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"двукратная чемпионка России по прыжкам в команде". Слабо представляю, чтобы еще хоть один тренер кичился таким "титулом")
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Соня молодец, конечно. А про личный турнир главный академик почему ничего не сказал?) А так же про Мазур, Трофимову, Жилину, Сарновского, Автушенко, Алексахина? Ими не гордится?
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У неё имя есть. Надоели уже эти клички и аббревиатуры
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Ответ Oleandra
Так и знала - растащили Хрустальный по командам, а потом хвалятся своими мурами..
Ну вы здесь неправы. Соня очень хорошо отпрыгала свои 3А и единственная на этом турнире из девочек. Молодец!
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Женя как дите малое, сплошной пиар и хвастовство.
повезло конечно что Соня 2 раза оказалась в сильной команде, мог бы и Риту поблагодарить-без нее не было бы этой победы))
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А что всю команду не поздравил? или там одна Мура прыгала?
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Ответ Oleandra
А что всю команду не поздравил? или там одна Мура прыгала?
Он и в прошлом сезоне щёки надувал после прыжкового "Моя команда победила".... Не "Наша", а именно "Моя"... Блин))
Хотя количество его учеников в команде было наименьшим, по сравнению с двумя другими командами, и решающий вклад в победу внесли ученики иных тренеров.
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Ответ Кошка Матраскина
Это и правда круто! Соня по фигуре похожа на Женю Медведеву, на ней тоже пубертат почти не отразился. И это хорошо!
Соня хорошо провела турнир, сделала всё, что могла, НО... как можно поздравлять фигуристку с золотом в потешном команднике? Ну, это чистая лотерея. В личном же турнире она в этот раз даже в финал не вышла и не потому, что выступала хуже, чем в прошлом году. Нет, выступала не хуже, но соперницы сильнее стали.
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Просто поздравить Софью сложно, нужно обязательно подчеркнуть "тройной аксель в 17 лет". Именно в 17. Понятно носатый на кого намекает. Возраст это лишь число, а физиология у каждого своя. Пубертат всё равно постучится в дверь, не в 17, так в 18. Посмотрим как Софья будет с ним справляться, и какие песни потом будет петь наш великий тренер
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Ответ Мороженко
А кто им мешает написать? В свои соц.сетях можно делать что считаешь нужным. Плющенко решил Соню поддержать, это запрещено?
Он не Соню решил поддержать, а в очередной раз попиарится на победе, к которой он как тренер имеет далеко главное отношение.
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Так и знала - растащили Хрустальный по командам, а потом хвалятся своими мурами..
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Первенство Москвы было как раз и по возрасту Плющенко-младшего, но его там не было, чемпиона из чемпионов)
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Вся академия на Софье Муравьёвой держится, уйдёт она и всё, никаких больше побед, даже в команде.
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Ответ Мороженко
Поздравлять можно, потому что Соня внесла большой вклад в победу, отлично справилась с задачей
Но гораздо меньший вклад чем Базылюк и Лазарев. При этом от Тутберидзе и Давыдова нет хвалебных постов о гордости за победу их учеников в командном турнире.
+20
-9
+11
Мура - единственный козырь Рудковского.
Больше у него никого нет.

А еще представляю кучу постов от Этери здесь на спортсе: поздравления каждому хрусталику за каждый личный старт и за команду - половина сайта была бы от Этери
+20
-9
+11
Ответ alexnew
Соня хорошо провела турнир, сделала всё, что могла, НО... как можно поздравлять фигуристку с золотом в потешном команднике? Ну, это чистая лотерея. В личном же турнире она в этот раз даже в финал не вышла и не потому, что выступала хуже, чем в прошлом году. Нет, выступала не хуже, но соперницы сильнее стали.
Поздравлять можно, потому что Соня внесла большой вклад в победу, отлично справилась с задачей
+20
-9
+11
Ответ Мороженко
Откуда вы так знаете цели
А у Яны с Женей это настолько очевидно. "Бомбим чемпионка", "Впервые в мире", "Попробуйте повторите", и т.п.
Тем более, когда других побед нет, приходится вот такими гордится.
+11
-1
+10
Ответ Anna
"двукратная чемпионка России по прыжкам в команде". Слабо представляю, чтобы еще хоть один тренер кичился таким "титулом")
Рудковскому больше даже кичиться нечем. Нет у него спортсменов. Все только марионетки для шоу.
+17
-7
+10
Соней действительно нужно гордиться, она умничка
+23
-13
+10
Не дай бог, ученики плюща победят- лишимся тренера будущего пятикратного ОЧ ( впервые в истории!!!) - Евгения Викторовича же разорвет от собственного триумфа!
+14
-4
+10
Как дела у Сарновских?
+16
-7
+9
Зачем своей спортсменке обидные кликухи собственноручно приклеивать?? Ведь кто-то прочтет, как МУра, а кто-то как МурА...
А у девочки прекрасное имя есть!
+12
-3
+9
Ответ k4rmazin2007
Жди лучше Самсонова
Самсонов занял пятое место на ЧР и на этом прыжковом турнире оказался единственным из ТШТ, кто не прошел в основной этап, из-за тактической ошибки. Остальные выиграли турнир и получили серебро.
Какое место заняли парни Плющенко на ЧР?) Сколько из его восьми учеников на прыжковом прошли квалификацию и сколько вышли в финал?)
+11
-2
+9
Соня действительно молодец!
+17
-8
+9
два года подряд - 17 лет?
+12
-3
+9
Где Титова?
+17
-9
+8
Ответ БезызбежноНаКрасный
а кто у неё триксель прыгает?)))
Петросян, Бпзылюк-это из тех, кого пригласили на этот турнир. А так список длинный уже.
+8
-1
+7
Ответ Anneta28
А давайте уже считать взрослых с 17 лет, как то будет со следующего сезона на международке. И что у нас тогда выходит? Что у нас всего лишь одна взрослая спортсменка, владеющая ультра си. И это Муравьева.
Мы не можем считать взрослых как Вам захочется. Мы сейчас считаем взрослых по правилам ISU. И как Вам хорошо известно, по правилам ISU Петросян уже 2 года может принимать участие в международных стартах по взрослым (в отличие от Софии Акатьевой, с которой разница в возрасте менее 2х месяцев)
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Ответ Jessi
Дома… сидит
Почему не выступает? Там же у них бережное отношение, правильная техника, рассчитанная на 100 лет, лучшие учителя и хореографы. Как так-то, Джесси?
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+7
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