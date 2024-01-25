Мама Муравьевой: «Плющенко всем говорит, что цель не в медали, а в долгой хорошей спортивной карьере. И неважно, какие будут соревнования»
Мама Софьи Муравьевой ответила на вопрос, хочет ли долгой карьеры для дочери.
Фигуристка тренируется в академии Евгения Плющенко. На чемпионате России-2024 Муравьева завоевала серебро.
«Вообще, Евгений Викторович всем своим спортсменам хочет и желает долгой карьеры. Обычно у нас как получается? Если до 15 лет успел выскочить на Олимпиаду, там получил медаль, то уже мотивации дальше идти нет.
А Евгений Викторович в первую очередь всем говорит, что цель не в этой медали, а именно в долгой хорошей спортивной карьере.
Евгений Викторович, в первую очередь, настраивает на то, чтобы карьера Сони была долгая, красивая, и не важно, какие у тебя будут соревнования.
Сейчас у нас такая ситуация, что мы соревнуемся внутри России. Но тот же чемпионат страны – это тоже ответственный и важный старт, где ты показываешь, насколько ты силен в этой конкуренции. И чем больше у Сони будет таких результативных сезонов, тем лучше», – сказала Ольга Муравьева.
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Хотя, возможно, у спортсменов Академии уже столько первых мест, что теперь решили поработать не на медали, а на продолжительность карьеры?
А слова ЕП это только слова, не очень соответствующие поступкам и тем более желаниям.
Хотел же он полтора годика потренировать и поехать на ОИ. Титову вон с детства готовит к долгой карьере и поэтому в 15 она не отобралась на ПР. Жилину ту же пока не подготовил к участию во взрослых соревнованиях, а ей уже 16 будет.
Я не умаляю заслуг Евгения и его по-настоящему спортивный характер, но на ОИ в Сочи он пролез по головам исключительно ради медали командника, прекрасно зная, что в личке он таких нагрузок не сдюжит.
Насколько долгой была бы карьера того "Евгения Викторовича", если бы он раз за разом уступал своим соперникам?