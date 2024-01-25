Мама Муравьевой: «Плющенко всем говорит, что цель не в медали, а в долгой хорошей спортивной карьере. И неважно, какие будут соревнования»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Софья Муравьева Фигурное катание

Мама Софьи Муравьевой ответила на вопрос, хочет ли долгой карьеры для дочери.

Фигуристка тренируется в академии Евгения Плющенко. На чемпионате России-2024 Муравьева завоевала серебро.

«Вообще, Евгений Викторович всем своим спортсменам хочет и желает долгой карьеры. Обычно у нас как получается? Если до 15 лет успел выскочить на Олимпиаду, там получил медаль, то уже мотивации дальше идти нет.

А Евгений Викторович в первую очередь всем говорит, что цель не в этой медали, а именно в долгой хорошей спортивной карьере.

Евгений Викторович, в первую очередь, настраивает на то, чтобы карьера Сони была долгая, красивая, и не важно, какие у тебя будут соревнования.

Сейчас у нас такая ситуация, что мы соревнуемся внутри России. Но тот же чемпионат страны – это тоже ответственный и важный старт, где ты показываешь, насколько ты силен в этой конкуренции. И чем больше у Сони будет таких результативных сезонов, тем лучше», – сказала Ольга Муравьева.

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52 комментария
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ох уж мне эти любители обесценивать труд других людей. уважаемая мама Сони, неужели вы считаете, что Соня недостаточно хороша сама по себе? без вот этих вот пинков юных чемпионок. помнится, недавно Соня сама призналась, что хотела медаль и желательно золото, что в общем-то абсолютно нормально. торчать в большом спорте только потому что кто-то с шурупами в спине сказал, что долгая карьера это хорошо, ну такое себе.
+39
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+32
А есть и противоположное мнение. Что жизнь спортом не ограничивается и если у человека в жизни был большой спортивный успех в раннем возрасте, то потом можно успеть получить образование, заняться реализацией себя в другом направлении. Но уже с совсем иных стартовых позиций.
+30
-4
+26
Каждому своё. Плющенко катался долго, а Ягудин выиграл и ушел. Можно все выиграть и уйти как Загитова, а можно долго кататься как Шотт. Долгая карьера сама по себе - не залог успешности.
+19
-2
+17
Какая неприятная дама. Не нужно обесценивать чужие олимпийские медали и карьеры.
+19
-3
+16
Как то криво сформулировала мама Сони. То есть в 15 лет надо проиграть, что бы не пропала мотивация?
+18
-5
+13
Ответ Юра Плисецкий
Что-то ни одна фигуристка после Олимпиады не желает учится и осваивать другие направления.
их было всего 3 человека. Липницкая тренер и вполне приличный. Заги тусовщица) чем не профессия для красотки. А в Аню я верю например. С мозгами у нее все в порядке. Применит.
+12
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+12
Шурупы Евгения Викторовича времен ОИ-14 не дадут соврать.
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-2
+12
Что за бред вообще. Что значит обычно до 15 выскочить на олимпиаду? Их трое таких из всей массы фигуристок, Юлия, Алина и Камила. И они не выскочили, а были готовы в 15 лет (не до 15 лет). Что же остальные-то никак не выскочат? Чего Соня в 15 лет не выскакивала, ведь как раз был возраст в олисезон? Устаешь удивляться :(
+14
-3
+11
Несмотря на одиозную личность тренера, Софье хочется пожелать успешной спортивной карьеры, а в спорте она измеряется результатами. Можно сколько угодно заниматься самовнушением, что титулы не главное , но из уст многократного чемпиона всего и вся это звучит неубедительно. Интересно, а зачем ему тогда Трусова в качестве примы, уж не из-за громкого ли медийного имени , рекордов и олимпийского серебра?
+14
-3
+11
Если до 15 лет, успела выскочить на ОИ и там завоевала медаль, то все, карьера закончена. Я понимаю, что хочется поддержать дочь, но не перевиранием и подтасовкой фактов.
+13
-4
+9
На долгую карьеру без значимых медалей ещё надо найти мотивацию.
+10
-2
+8
А вот сыну своему Плющенко медали желает. Целых пять олимпийских. А пока до Олимпиады Саша не доехал, то он медали на турнирах Плющенко получает. Без медалей им не надо - даже на местечковые московские соревнования не заявляются, понимая, что там даже на деревянную медаль не накатает.
+8
0
+8
Ответ ZloyUchitel
А в чем его одиозность? Он рассказывает на тв лживые гадости и плюет в спины всем ушедшим от него фигуристкам?
Он проявляет личные качества , которые мне неблизки. Вы можете его любить, ваше право.
+9
-1
+8
Успехов Софье. Прекрасная спортсменка. Ну и новые образы ждем. Пора уже.
+12
-6
+6
Ответ Утренняя Аврора
Пубертат не спросит Евгения Викторовича. Как Мура перенесет его, так дальше и карьера будет развиваться. Лично я желаю, чтоб все прошло с наименьшими потерями. Соню видеть на льду одно удовольствие.
она, кстати, вполне умеренно проходит возрастные изменения. Тонкокостная девочка, генетика подходящая. В ширь сильно не пошла. Прыжки к концу сезона собирает. Диету видимо держит из формы не вываливается. Так что у нее вполне спокойно это все может пройти. Чего мы ей и желаем.
+8
-3
+5
Ответ Gelios77
А есть и противоположное мнение. Что жизнь спортом не ограничивается и если у человека в жизни был большой спортивный успех в раннем возрасте, то потом можно успеть получить образование, заняться реализацией себя в другом направлении. Но уже с совсем иных стартовых позиций.
с момента победы Алины прошло уже 6 лет. По ее деятельности не скажешь, что она получает образование и занимается супер реализацией. Да, она едет на честно заработанной популярности, но если человек захочет, он себя и в 30 лет разовьет.
+12
-8
+4
Ну у самого то полно медалей, золотых тоже, а другим просто долгой карьеры достаточно должно быть? Вообще-то все побед хотят, ради этого многого лишают себя.
+4
0
+4
Ответ Bechet
Как то криво сформулировала мама Сони. То есть в 15 лет надо проиграть, что бы не пропала мотивация?
Я тоже так поняла😂
+5
-2
+3
А в 2020 году Евгений Викторович говорил в интервью: "По результатам нужны первые места. Вы же знаете мою позицию: второе место — это проигрыш".
Хотя, возможно, у спортсменов Академии уже столько первых мест, что теперь решили поработать не на медали, а на продолжительность карьеры?
+3
0
+3
Ответ Утренняя Аврора
У нас новые персонажи. Мамы выходят из тени.
Эта мама не такая активная и погружённая. ’Я в фигурном катании ничего не понимаю, не отличаю прыжков, не лезу в тренировочный процесс. ’(ц)
+3
0
+3
Ответ Леди Брэкнелл
Очень хорошее вью с Ольгой получилось. Не знала, что Соня начинала на улице тренироваться. Душевные люди. Но платья все же надо уступить другим дизайнерам.
Про платья поддерживаю. Однотипные.
+4
-1
+3
Очень некрасиво выражается эта женщина, чувствуется горкинская обработка
+3
0
+3
Очень хорошее вью с Ольгой получилось. Не знала, что Соня начинала на улице тренироваться. Душевные люди. Но платья все же надо уступить другим дизайнерам.
+7
-4
+3
И кто это "до 15 лет успел выскочить на Олимпиаду"?
А слова ЕП это только слова, не очень соответствующие поступкам и тем более желаниям.
Хотел же он полтора годика потренировать и поехать на ОИ. Титову вон с детства готовит к долгой карьере и поэтому в 15 она не отобралась на ПР. Жилину ту же пока не подготовил к участию во взрослых соревнованиях, а ей уже 16 будет.
+9
-7
+2
У нас новые персонажи. Мамы выходят из тени.
+5
-3
+2
Ответ Matilda17
Несмотря на одиозную личность тренера, Софье хочется пожелать успешной спортивной карьеры, а в спорте она измеряется результатами. Можно сколько угодно заниматься самовнушением, что титулы не главное , но из уст многократного чемпиона всего и вся это звучит неубедительно. Интересно, а зачем ему тогда Трусова в качестве примы, уж не из-за громкого ли медийного имени , рекордов и олимпийского серебра?
«Титулы не главное» особенно комично звучит от человека, который без мыла с помощью прокатов в лесу, в обход действующего на тот момент чемпиона страны, пролез в командник ОИ.
Я не умаляю заслуг Евгения и его по-настоящему спортивный характер, но на ОИ в Сочи он пролез по головам исключительно ради медали командника, прекрасно зная, что в личке он таких нагрузок не сдюжит.
+2
0
+2
Пубертат не спросит Евгения Викторовича. Как Мура перенесет его, так дальше и карьера будет развиваться. Лично я желаю, чтоб все прошло с наименьшими потерями. Соню видеть на льду одно удовольствие.
+5
-3
+2
Лицемерие полнейшее.
Насколько долгой была бы карьера того "Евгения Викторовича", если бы он раз за разом уступал своим соперникам?
+2
-1
+1
Ответ Pema
Эта мама не такая активная и погружённая. ’Я в фигурном катании ничего не понимаю, не отличаю прыжков, не лезу в тренировочный процесс. ’(ц)
однако успела обесценить победы наших девочек)
+1
0
+1
Ответ Pema
ей 17 было
А Щербаковой было почти 18 на Олимпиаде. Она родилась 28.03. 2004года.
+1
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+1
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