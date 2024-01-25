Мама Муравьевой: «Плющенко всем говорит, что цель не в медали, а в долгой хорошей спортивной карьере. И неважно, какие будут соревнования»

Мама Софьи Муравьевой ответила на вопрос, хочет ли долгой карьеры для дочери.

Фигуристка тренируется в академии Евгения Плющенко. На чемпионате России-2024 Муравьева завоевала серебро.

«Вообще, Евгений Викторович всем своим спортсменам хочет и желает долгой карьеры. Обычно у нас как получается? Если до 15 лет успел выскочить на Олимпиаду, там получил медаль, то уже мотивации дальше идти нет.

А Евгений Викторович в первую очередь всем говорит, что цель не в этой медали, а именно в долгой хорошей спортивной карьере.

Евгений Викторович, в первую очередь, настраивает на то, чтобы карьера Сони была долгая, красивая, и не важно, какие у тебя будут соревнования.

Сейчас у нас такая ситуация, что мы соревнуемся внутри России. Но тот же чемпионат страны – это тоже ответственный и важный старт, где ты показываешь, насколько ты силен в этой конкуренции. И чем больше у Сони будет таких результативных сезонов, тем лучше», – сказала Ольга Муравьева.

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