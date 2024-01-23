Евгений Плющенко: «Если нас допустят к международным соревнованиям, Муравьева спокойно может быть на лидирующих позициях на чемпионатах мира и Европы»

Евгений Плющенко заявил, что Муравьева могла бы быть среди лидеров на ЧМ и ЧЕ.

С 19 по 21 января в Москве проходил чемпионат России по прыжкам. стала победительницей командного турнира в составе команды Дмитрия Козловского.

В личном турнире она чисто исполнила прыжки, но выбыла в полуфинале.

«Соня сделала блестяще свою работу, она выполнила все то, что она умеет. Три с половиной оборота аксель, комбинации и каскады – все было четко, не сорвала ни один элемент, для меня это очень важно.

Соня показала стабильность, то, что она действительно уже взрослый спортсмен, все-таки девочке уже 17 лет, не 12, и в этом возрасте она может прыгать сложные прыжки ультра-си.

Я очень горжусь своей спортсменкой, Соня показала высокий результат, и она конкурентоспособна сейчас со всем миром. Если нас допустят [к международным соревнованиям], то она спокойно может быть на лидирующих позициях на чемпионатах мира и Европы», – сказал .