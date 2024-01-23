Евгений Плющенко: «Если нас допустят к международным соревнованиям, Муравьева спокойно может быть на лидирующих позициях на чемпионатах мира и Европы»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Софья Муравьева Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Евгений Плющенко заявил, что Муравьева могла бы быть среди лидеров на ЧМ и ЧЕ.

С 19 по 21 января в Москве проходил чемпионат России по прыжкам. Софья Муравьева стала победительницей командного турнира в составе команды Дмитрия Козловского.

В личном турнире она чисто исполнила прыжки, но выбыла в полуфинале.

«Соня сделала блестяще свою работу, она выполнила все то, что она умеет. Три с половиной оборота аксель, комбинации и каскады – все было четко, не сорвала ни один элемент, для меня это очень важно.

Соня показала стабильность, то, что она действительно уже взрослый спортсмен, все-таки девочке уже 17 лет, не 12, и в этом возрасте она может прыгать сложные прыжки ультра-си.

Я очень горжусь своей спортсменкой, Соня показала высокий результат, и она конкурентоспособна сейчас со всем миром. Если нас допустят [к международным соревнованиям], то она спокойно может быть на лидирующих позициях на чемпионатах мира и Европы», – сказал Плющенко.

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146 комментариев
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Не может без набросов, просто не умеет. Неприятный человек, из-за которого не хочется поддерживать ни одну спортсменку бракадемии. С Мурой всё понятно, а где у остальных ультра-си? Куда Титову спрятали?
+76
-15
+61
Плющ что-то размечтался, при допуске по единственной квоте поедет Петросян, потому что она ЧР, а не Муравьева. И вообще последние годы квоты на международку добывали спортсменки ТШТ своими победами, Плющ тут причем, уже хочет втиснуться на халяву по единственной квоте.
+57
-11
+46
Без набросов никак похвалить свою спортсменку нельзя... Кто-то недавно гордился у-си 12 летнего Хрулева, говорят, он недавно операцию на позвоночнике перенес
+41
-7
+34
Только сначала надо за единственную квоту будет побороться...
+28
-5
+23
Муравьеву наверное допустили бы , а Плющенко под санкциями ....куда он собрался выезжать ?
+17
-1
+16
Ответ Беглый*
Не может без набросов, просто не умеет. Неприятный человек, из-за которого не хочется поддерживать ни одну спортсменку бракадемии. С Мурой всё понятно, а где у остальных ультра-си? Куда Титову спрятали?
а Жилина где? Совсем видимо побили девочку об свои четверные и аксельки, весь сезон пропускает.
+20
-7
+13
Плющ, если нас допустят, то с одной квотой на вид и в женской одиночке она достанется не Муравьевой))
А так да, действующую луноликую чемпионку европы Муравьева обойти способна. Так же как и Садкова, Горбачева, Синицына, Яметова и даже Фролова. Не говоря уже о Ками и Адель
И нечего пулять какахи в сторону 12-ти летней Марго)). Была бы в горках своя такая Марго - все пальцы бы истер об инсту написывая оды.
Кстати, как там поживает личный проект под названием "Титова"?
+27
-14
+13
да, за Аделию и Софью очень обидно, конечно. Они могли бы побеждать на международных турнирах.
+13
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+13
Ответ V__k
Плющ что-то размечтался, при допуске по единственной квоте поедет Петросян, потому что она ЧР, а не Муравьева. И вообще последние годы квоты на международку добывали спортсменки ТШТ своими победами, Плющ тут причем, уже хочет втиснуться на халяву по единственной квоте.
Ну что вы несёте, ясно, что он говорит гипотетически. Они там все знают, что никого никуда не допустят. И техминимума ни у кого нет. Этапы ГП за нами по-моему тоже не сохранили. А вы про квоты ))
+19
-10
+9
Только вот не известно, когда снимут бан... Да и квота, скорее всего, будет только одна.
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+9
Ответ Бу!
да, за Аделию и Софью очень обидно, конечно. Они могли бы побеждать на международных турнирах.
Они и за квоту на ЮЧМ из-за пандемии не смогли бороться, сейчас по взрослым столько пропустили. Жаль. Хорошее поколение.
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Ну, если Соня вторая на ЧР, то разумеется, что она будет в числе лучших и на мире. Но если нас допустят, то единственная квота достанется Аделии Петросян, действующей чемпионке России.
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Ответ Татьяна Скрынникова
Видимо уже ведется "работа" по пропихиванию Муравьевой по единственной квоте. И факт, что Туктамышеву с трикселями задвигали под Сакамото без оных "великого" не смущает.
Куда пропихивать? Тогда уже во взрослые выйдут совсем другие девочки, Костылева или младше. Нет, реально кто-то не видит, что в мире происходит?
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Ответ Vasily Ivanov
Комментарий скрыт
Даже я знаю, что у Ники очень серьёзная травма плеча.
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Так и Адель тем более, Синицына и даже тогда и Зинина наверно сможет.
И Титова же тоже "чемпионка по прыжкам в команде Плющенко", но не отобралась в этом сезоне на ПР и ФГПР.
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Как мало ему хватает, чтобы чувствовать себя императором.
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О чем спор??
В ближайшие несколько лет никто никуда не поедет, всё зависит от международной ситуации... А это похоже надолго.
+6
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==Если нас допустят [к международным соревнованиям], то она спокойно может== отбираться туда через ЧР, где у неё ультраси не всегда идут. Отберётся - молодец.
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Мне очень нравится Мурочка, но вот эти высказывания Евгения...
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Ответ Marya Y
Они и за квоту на ЮЧМ из-за пандемии не смогли бороться, сейчас по взрослым столько пропустили. Жаль. Хорошее поколение.
Тогда было три квоты в них в юниорах. Соня два года отбиралась на ЮЧМ, вместе с Акатьевой и Самоделкиной, просто их отменяли
+7
-2
+5
Ответ Vasily Ivanov
Комментарий скрыт
Некрасиво врать.
+7
-2
+5
Ой, вряд ли она будет на пьедестале, даже если в следующем сезоне нас допустят до международных соревнований, в пубертате она уже будет, а значит все ультра-си, помашут ей рукой на прощание.
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Классический панегирик Плющенко. Предлагаю вернуться к обсуждению достижений АП после победы их фигуристов на Первенстве России среди юниоров и Спартакиаде сильнейших спортсменов)
+7
-3
+4
Петросян для него какая-то шутка?
+5
-1
+4
При всём уважении к Софье, у нас есть ещё Аделия, которая в 2023 не проиграла ни одного старта и выиграла самый главный - ЧР. Поэтому на лидирующих позициях сейчас она и на международных соревнованиях Аделия бы была лидером, даже если бы ей 30 баллов срезали, чего не скажешь о Муравьёвой.
+11
-7
+4
Расслабьтесь, когда допустят (если), Мура уже на пенсию уйдет.
+7
-3
+4
Ответ alexnew
Какая-то странная история. В этом году она 2 на ЧР, но могла быть и 3, соответственно в этом году, если наших допускают и дают 1 квоту, то на ЧМ поедет чемпионка России Петросян, если дают 3 квоты, то поедет в том числе и Муравьева, как серебряный призер, и она проиграет там Петросян, абсолютно уверен хоть с 1 трикселем, хоть с 3. Да, Муравьева на ЧР исполнила только 1 триксель, а что Петросян триксель и 3 квада сделала? Но вообще-то могла бы, раз Вы уж так интерполируете. Но на самом деле никого не допустят в этом году, это просто 200%, скорее всего и в следующем не допустят, а сколько трикселей будет у Муравьевой уже только через год и будут ли они вообще - это еще большой вопрос. Поэтому рассуждения Ваши вообще оторваны от реальности. :)
По-моему, у Муравьёвой было два трикселя на ЧР. По одному на каждую программу. Оба по факту недокрученные, но всё ж моргнули
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А я бы мог выиграть в одиночке у мужчин,- добавил Плющ
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Когда РФ допустят к международным стартам, то это поколение фигуристок уже со спортом закончат в классическом его виде, максимум по шоу разным кататься будут.
+5
-1
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Ключевое слово, Если Бы, у Плющенко это любимое словосочетание.
+8
-4
+4
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