Бестемьянова о падении Симоновой: «Если она встала и даже элементы делала, то какие претензии к судьям. Раз не потеряла сознание, голова не кружилась, оснований для остановки не было»
Бестемьянова считает, что судьи не должны были останавливать программу Симоновой.
Накануне 14-летняя фигуристка Мария Симонова ударилась головой об лед во время выступления на турнире в Москве. Партнер уронил ее с поддержки, но дуэт продолжил прокат. Впоследствии Симонову госпитализировали.
«Честно говоря, привыкла к тому, что девочки в 14 лет уже сами понимают, что они делают. Если она встала после падения, поехала и даже какие-то элементы делала, то какие тогда претензии к судьям. Раз не потеряла сознание, голова не кружилась, значит, оснований для остановки не было.
На тренировках такое часто случается, мы сразу проверяем детей, и если есть какие-то жалобы, то освобождаем от занятий. А так, в любом виде спорта как-то не принято после неудачных падений вставать и уходить с площадки. Как-то это не по-спортивному.
Считаю, что если бы фигурное катание не было на пике популярности, никто бы и не обратил внимания, не стал бы критиковать. Это все несколько надуманно», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.
Куда смотрели взрослые, тренеры, судьи, партнёр
Как у этой дамы логика работает, никак в толк не возьму..((
Возможно судьи не разглядели эпизод, так как он был от них далеко.
Считаю партнер должен был в первую очередь реагировать, остановить программу, а он наоборот ее тянул продолжать.
Все эти судьи и спортсмены обязаны знать, что при травмах головы человек может некоторое время вести себя, как буд-то ничего не было, а последствия наступают потом.