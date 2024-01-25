Бестемьянова о падении Симоновой: «Если она встала и даже элементы делала, то какие претензии к судьям. Раз не потеряла сознание, голова не кружилась, оснований для остановки не было»

Бестемьянова считает, что судьи не должны были останавливать программу Симоновой.

Накануне 14-летняя фигуристка Мария Симонова ударилась головой об лед во время выступления на турнире в Москве. Партнер уронил ее с поддержки, но дуэт продолжил прокат. Впоследствии Симонову госпитализировали.

«Честно говоря, привыкла к тому, что девочки в 14 лет уже сами понимают, что они делают. Если она встала после падения, поехала и даже какие-то элементы делала, то какие тогда претензии к судьям. Раз не потеряла сознание, голова не кружилась, значит, оснований для остановки не было.

На тренировках такое часто случается, мы сразу проверяем детей, и если есть какие-то жалобы, то освобождаем от занятий. А так, в любом виде спорта как-то не принято после неудачных падений вставать и уходить с площадки. Как-то это не по-спортивному.

Считаю, что если бы фигурное катание не было на пике популярности, никто бы и не обратил внимания, не стал бы критиковать. Это все несколько надуманно», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.