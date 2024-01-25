Бестемьянова о падении Симоновой: «Если она встала и даже элементы делала, то какие претензии к судьям. Раз не потеряла сознание, голова не кружилась, оснований для остановки не было»

Теги сборная России травмы пары Наталья Бестемьянова Мария Симонова Мартин Бреславский Фигурное катание

Бестемьянова считает, что судьи не должны были останавливать программу Симоновой.

Накануне 14-летняя фигуристка Мария Симонова ударилась головой об лед во время выступления на турнире в Москве. Партнер уронил ее с поддержки, но дуэт продолжил прокат. Впоследствии Симонову госпитализировали.

«Честно говоря, привыкла к тому, что девочки в 14 лет уже сами понимают, что они делают. Если она встала после падения, поехала и даже какие-то элементы делала, то какие тогда претензии к судьям. Раз не потеряла сознание, голова не кружилась, значит, оснований для остановки не было.

На тренировках такое часто случается, мы сразу проверяем детей, и если есть какие-то жалобы, то освобождаем от занятий. А так, в любом виде спорта как-то не принято после неудачных падений вставать и уходить с площадки. Как-то это не по-спортивному.

Считаю, что если бы фигурное катание не было на пике популярности, никто бы и не обратил внимания, не стал бы критиковать. Это все несколько надуманно», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

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19 комментариев
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Жесть. Т.е пока сознание не потеряет и второй раз не упадёт, снимать не надо и нет к этому предпосылок, какой же ужас
Куда смотрели взрослые, тренеры, судьи, партнёр
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О чём и речь, и на тренировках падают, просто это мало кто видит. Падение падению рознь.
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Нет приличных слов, чтобы ответить на спич Бестемьяновой и не забанили. Ну полное плоскостопие ГМ.
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"...если бы фигурное катание не было на пике популярности, никто бы и не обратил внимания"©
Как у этой дамы логика работает, никак в толк не возьму..((
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Не знаю, что написано в правилах и регламенте, должны ли судья останавливать прокат, но судя по видео она прилично головой об лед приложилась и несколько секунд была в трансе.
Возможно судьи не разглядели эпизод, так как он был от них далеко.
Считаю партнер должен был в первую очередь реагировать, остановить программу, а он наоборот ее тянул продолжать.
Все эти судьи и спортсмены обязаны знать, что при травмах головы человек может некоторое время вести себя, как буд-то ничего не было, а последствия наступают потом.
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Ответ Gelios77
уже опровергли. Все с ней нормально. Шишкой отделалась
Очень надеюсь, что это правдивая информация, но всё равно падение было очень страшное и опасное. Поэтому вот так вот заявлять мол подумаешь, обычный случай, правильно сделала, что докатала - ни в какие ворота.
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Ответ Gelios77
Она сама приняла решение докатать. И она имела право принять такое решение. Так же могла и отказаться. Тиффани Загорски, напомню, катала после тяжелого менингита, так что ее потом на руках со льда выносили. Только спортсмен сам опираясь на свое состояние имеет право принимать решение катать/сняться. На камеру может быть ужасно ,а по факту синяк ,а бывает иначе. С виду ничего страшного, а там уже не встать.
Если бы у неё там был просто синяк, её бы не увезли в больницу. Падение было очень серьёзное.
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Ответ Gelios77
решение о снятии в таком случае может принять только сам спортсмен. Больше никто. Именно спортсмен опираясь на своё состояние может принять решение продолжать или остановить. Бывают падения на вид страшные ,а там даже синяка нет ,а бывает коньком на тренировке так руки режут ,что год восстановиться не могут, вообще никуда не прыгая. Только сам спортсмен в праве решать и посылать куда подальше всех советчиков. Когда Усачева упала с виду совсем не страшно, они всегда так падают на бедро, потом последовало снятие. Берениска так же. Упала на ровном месте с виду ничего страшного, но уже не встала. Зинина - упала не встала. А парни падают с высоких прыжков - кажется убился насмерть, а он встал и как ни в чем не бывало катит дальше. Советчики, жалельщики, диванные вирусологи и прочие идут лесом.
Чушь. Человек после удара головой может вообще ничего не соображать!
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В шоковом состоянии откатала
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У фигуристки мама есть? Она стояла у бортика?
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Ну да, спасибо, что встала, а не умерла....
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Ответ polinarmax
Девочку госпитализировали и есть информация о частичной потере памяти, тем временем Бестьемьянова: несколько надуманно, сама уже должна понимать, что делает, обычная ситуация. 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
уже опровергли. Все с ней нормально. Шишкой отделалась
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Ответ Viks
Чушь. Человек после удара головой может вообще ничего не соображать!
в таком случае его вынесут со льда на носилках. Как например Тотьмянину или Бережную. Обе кстати вполне благополучно дожили до седин. Нарожали детей. И в целом не плохо чувствуют себя по жизни. Если бы тогда Бережной сказали сиди в коляске и не мечтай, она послала бы жалельщика в пешее и была бы права
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Ответ Al561
Не знаю, что написано в правилах и регламенте, должны ли судья останавливать прокат, но судя по видео она прилично головой об лед приложилась и несколько секунд была в трансе. Возможно судьи не разглядели эпизод, так как он был от них далеко. Считаю партнер должен был в первую очередь реагировать, остановить программу, а он наоборот ее тянул продолжать. Все эти судьи и спортсмены обязаны знать, что при травмах головы человек может некоторое время вести себя, как буд-то ничего не было, а последствия наступают потом.
Партнёр в таком же шоке пребывал.
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