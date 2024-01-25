Лакерник о падении Симоновой: «Я был рефери и пришел к выводу, что они могут доехать до завершения программы»

Судья объяснил, почему не остановил прокат фигуристки Симоновой после падения.

Накануне 14-летняя фигуристка Мария Симонова ударилась головой об лед во время короткой программы на турнире в Москве. Партнер уронил ее с поддержки, но дуэт продолжил прокат. Впоследствии Симонову госпитализировали.

«Это решение рефери соревнований (не останавливать программу – Sports.ru). Им был я и, глядя на спортсменов, я пришел к выводу, что они могут доехать до завершения программы. И они доехали.

Да, риск существует. Но давайте не будем вообще стартовать. Риск у любых спортсменов существует с самого начала, еще до старта. И решение рефери – останавливать соревнования (после падения кого-либо из фигуристов) или нет. Я принял такое решение», – рассказал арбитр турнира и почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.