Лакерник о падении Симоновой: «Я был рефери и пришел к выводу, что они могут доехать до завершения программы»

Теги сборная России травмы Александр Лакерник пары Мария Симонова Мартин Бреславский Фигурное катание

Судья объяснил, почему не остановил прокат фигуристки Симоновой после падения.

Накануне 14-летняя фигуристка Мария Симонова ударилась головой об лед во время короткой программы на турнире в Москве. Партнер уронил ее с поддержки, но дуэт продолжил прокат. Впоследствии Симонову госпитализировали.

«Это решение рефери соревнований (не останавливать программу – Sports.ru). Им был я и, глядя на спортсменов, я пришел к выводу, что они могут доехать до завершения программы. И они доехали.

Да, риск существует. Но давайте не будем вообще стартовать. Риск у любых спортсменов существует с самого начала, еще до старта. И решение рефери – останавливать соревнования (после падения кого-либо из фигуристов) или нет. Я принял такое решение», – рассказал арбитр турнира и почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.

Материалы по теме

56 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вопрос - ради чего надо было докатывать. Да, спортивный пиинцип, воспитывают волю. Но девочка головой ударилась. И это не олимпийские игры, чтобытак собой рисковать. Хотя здоровье дороже и олимпийской медали.
+35
-3
+32
Лакернику пора на пенсию. Прекрасно было видно, что Симонова сильно ударилась об лед головой и ей нужно было немедленно оказать медицинскую помощь. При таком падении нельзя продолжать прокат и вина рефери соревнований очевидна.
+34
-3
+31
Последствия могут быть и спустя время. На каком основании вообще принимаются такие решения?
+27
-2
+25
У нас РЖД меняет правила и инструкцию для проводников после печального случая с котиком. ФФКР и рефери тоже надо ждать трагедии или, когда упавший фигурист не сможет подняться со льда, чтобы остановить прокат программы ? О здоровье юных фигуристов надо думать прежде всего, а не о прокатах.
+23
-4
+19
Такое равнодушие к здоровью чужого ребенка. И так спокойно об этом говорит. Ну конечно, у нас же этих фигуристов хоть жопой ешь. Одной больше, одной меньше. Все эти "начальники" видят в людях не отдельного человека, а только функцию.
+15
0
+15
В футболе, где играют здоровые парни, мягкий газон и устойчивая опора, и то ввели спецпротокол для игроков в случае столкнования головами. А тут коньки, лед, высота и подросток, а судьбу ребенка решает дряхлый старикан Лакерник
+14
-2
+12
Мда, Лакерник попал.. Неужели он не видел, что девочка головой ударилась? Так нельзя. Сразу остановить надо было.
+12
-1
+11
Какие упыри среди рефери))) и в этой больной среде
Лакерник «Это решение рефери соревнований (не останавливать программу – Sports.ru). Им был я и, глядя на спортсменов, я пришел к выводу,"...-да кто ты такой-ты врач вообще оценивать состояние 14-летней спортсменки после такого страшного падения, к выводу он пришел....
хроническая жестокость к спортсменам и полное равнодушие к их здоровью
+16
-5
+11
при ударах головой дальше кататься опасно
+9
0
+9
Все таки, если выступают несовершеннолетние надо подходить к таким родам падения более серьёзнее. Вы несёте ответственность за них. Если взрослый спортсмен ещё может сам оценить свое состояние, с несовершеннолетними не надо рисковать. Сейчас этому рефери "повезло", могло быть хуже. И думаю, правду о здоровье спортсменки теперь будут от общественности скрывать.
+10
-1
+9
Ответ Delirium
И девочке и ее партнеру никто не запрещал просигнализировать о том, что они не будут докатывать программу. Оба решили докатывать. Зачем пытаться упрекать в чем-то судей непонятно.
Девочка и партнёр могли неправильно оценить её состояние. Взрослые обязаны были перестраховаться. Любой удар головой с высоты это не шутки. А они продолжили выполнять на скорости элементы. Это могло усугубить ситуацию. И никто не знает как. Думаю, самая первая информация была правдивая, а дальше уже фильтровали.
+12
-3
+9
У нас всегда все до случая. Нет середины, когда надо остановиться и предотвратить. Надо, чтобы или совсем белое, или совсем чёрное, чтобы крайность была.
+11
-2
+9
Они снялись с соревнований, зачем докатывать?
+7
0
+7
я за то, чтобы снимали сразу. особенно, если был удар головой.
+7
0
+7
Каким образом? Посмотрела падение, жуть же.
+9
-2
+7
Чтоб начали пересматривать регламент кому-то обязательно надо умереть из-за него? В свете последних событий.
+7
-1
+6
Ответ QueenAmidala
В футболе, где играют здоровые парни, мягкий газон и устойчивая опора, и то ввели спецпротокол для игроков в случае столкнования головами. А тут коньки, лед, высота и подросток, а судьбу ребенка решает дряхлый старикан Лакерник
Лишний раз подтверждение высказывания, что рыба гниёт с головы.
+7
-1
+6
А если бы доехали, а через несколько минут она умерла?
Он готов отвечать?
Своего бы ребенка так головой об лед.
+8
-2
+6
Ответ Delirium
Комментарий скрыт
Как можно оценить серьёзность травмы, если речь идёт об ударе головой? Зачем рефери принимает такое решение, если в продолжении нет никакого смысла? Кто на следующий день выйдет и пойдёт после удара головой в поддержку?
+6
-1
+5
Правильно, ведь это не его голова, зачем останавливать. Да уж.
+5
0
+5
Под суд Лакерника. Он принес в ФК только взятки и договорняк. А на здоровье спортсменов ему плевать - прыгающие детки, которые доход приносят.
+14
-9
+5
Угу.. осталось только добавить:
"Я так же падал - и ничего, всë нормально."
+5
0
+5
Ответ Ольга Ив
Все таки, если выступают несовершеннолетние надо подходить к таким родам падения более серьёзнее. Вы несёте ответственность за них. Если взрослый спортсмен ещё может сам оценить свое состояние, с несовершеннолетними не надо рисковать. Сейчас этому рефери "повезло", могло быть хуже. И думаю, правду о здоровье спортсменки теперь будут от общественности скрывать.
Если взрослый шарахнулся головой об лед и дезориентирован,он не может принимать решение.У нас 17 лет требуют внимания и заботы,с 18 делай что хочешь,всем плевать? это неправильно.
+4
0
+4
Из всех чиновников ФК у лакерника самые циничные высказывания. Спорт травмоопасный, судьи должны быть очень профессиональными в своей деятельности, быть очень собраны во время каждого проката, и иметь все необходимые знания и квалификации, в том числе и в медицине для оценки происходящего.
Вместо этого, когда речь заходила о судействе, единственное, что было слышно от лакерника, это то, что образование судей далеко от фигурного катания, что с другими чиновниками они все друг друга знают много лет и тд и т.п. Все его решения направлены на расширение возможностей манипулирования оценками и ни на что другое.
Даже сейчас ни слова сочувствия, поддержки и просто человеческого слова.
Очень надеюсь, что в руководстве ФК появятся достойные люди. Спорт красивый, очень интересный. Надеюсь, что у него есть будущее и развитие с прогрессивным руководством.
+5
-1
+4
Ответ Olga.t
Наверняка на соревнованиях присутствует врач ( по крайней мере он должен там быть), и решение о дальнейшем прокате рефери ( не медик) может принять только с разрешения врача. Или прекратить прокат по рекомендации врача. Наверное, есть смысл пересмотреть регламент по этому вопросу.
Врач должен быть, но не всегда они занимаются своей работой, особенно, если Лакерник принял решение, что можно продолжать катать.
+4
0
+4
Это бесчеловечно
+4
0
+4
Ответ Мороженко
Они снялись с соревнований, зачем докатывать?
Решение старого упертого человека,для которого главное докатать ,раз положено.Полнейшее разочарование.
+6
-2
+4
Ответ Delirium
И девочке и ее партнеру никто не запрещал просигнализировать о том, что они не будут докатывать программу. Оба решили докатывать. Зачем пытаться упрекать в чем-то судей непонятно.
Затем, что дети не могут адекватно оценить ситуацию.
Затем, что ребенок поехал на адреналине и из желания не подвести партнера.
Затем, что никакие рекорды не стоят здоровья спортсмена, а тем более ребенка.
+4
0
+4
Гром не грянет - мужик не перекрестится((
+3
0
+3
Наверняка на соревнованиях присутствует врач ( по крайней мере он должен там быть), и решение о дальнейшем прокате рефери ( не медик) может принять только с разрешения врача. Или прекратить прокат по рекомендации врача.
Наверное, есть смысл пересмотреть регламент по этому вопросу.
+4
-1
+3
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий