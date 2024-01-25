Лакерник о падении Симоновой: «Я был рефери и пришел к выводу, что они могут доехать до завершения программы»
Судья объяснил, почему не остановил прокат фигуристки Симоновой после падения.
Накануне 14-летняя фигуристка Мария Симонова ударилась головой об лед во время короткой программы на турнире в Москве. Партнер уронил ее с поддержки, но дуэт продолжил прокат. Впоследствии Симонову госпитализировали.
«Это решение рефери соревнований (не останавливать программу – Sports.ru). Им был я и, глядя на спортсменов, я пришел к выводу, что они могут доехать до завершения программы. И они доехали.
Да, риск существует. Но давайте не будем вообще стартовать. Риск у любых спортсменов существует с самого начала, еще до старта. И решение рефери – останавливать соревнования (после падения кого-либо из фигуристов) или нет. Я принял такое решение», – рассказал арбитр турнира и почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.
Лакерник «Это решение рефери соревнований (не останавливать программу – Sports.ru). Им был я и, глядя на спортсменов, я пришел к выводу,"...-да кто ты такой-ты врач вообще оценивать состояние 14-летней спортсменки после такого страшного падения, к выводу он пришел....
хроническая жестокость к спортсменам и полное равнодушие к их здоровью
Он готов отвечать?
Своего бы ребенка так головой об лед.
"Я так же падал - и ничего, всë нормально."
Вместо этого, когда речь заходила о судействе, единственное, что было слышно от лакерника, это то, что образование судей далеко от фигурного катания, что с другими чиновниками они все друг друга знают много лет и тд и т.п. Все его решения направлены на расширение возможностей манипулирования оценками и ни на что другое.
Даже сейчас ни слова сочувствия, поддержки и просто человеческого слова.
Очень надеюсь, что в руководстве ФК появятся достойные люди. Спорт красивый, очень интересный. Надеюсь, что у него есть будущее и развитие с прогрессивным руководством.
Затем, что ребенок поехал на адреналине и из желания не подвести партнера.
Затем, что никакие рекорды не стоят здоровья спортсмена, а тем более ребенка.
Наверное, есть смысл пересмотреть регламент по этому вопросу.