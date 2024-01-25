Жулин о том, почему судьи не остановили программу Симоновой из-за травмы: «Значит, посчитали падение не слишком серьезным. Падение падению рознь»

Жулин объяснил, почему судьи не остановили выступление Симоновой после падения.

Накануне 14-летняя фигуристка Мария Симонова ударилась головой об лед во время короткой программы на турнире в Москве. Партнер уронил ее с поддержки, но дуэт продолжил прокат. Впоследствии Симонову госпитализировали.

«Значит, судьи посчитали, что падение Марии Симоновой было не слишком серьезным, раз они продолжили свое выступление.

Потому что когда упала Татьяна Тотьмянина (в 2004 году на Гран-при в США – Sports.ru), все сразу поняли, что она не сможет продолжать выступление. Падение падению рознь», – сказал заслуженный тренер России Александр Жулин, отвечая на вопрос, не стоило ли после такой травмы остановить программу.

«Она лежала без сознания, я был очень напуган». Падение Татьяны Тотьмяниной на Гран-при, которое чуть не сломало ей карьеру