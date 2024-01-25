Жулин о том, почему судьи не остановили программу Симоновой из-за травмы: «Значит, посчитали падение не слишком серьезным. Падение падению рознь»
Жулин объяснил, почему судьи не остановили выступление Симоновой после падения.
Накануне 14-летняя фигуристка Мария Симонова ударилась головой об лед во время короткой программы на турнире в Москве. Партнер уронил ее с поддержки, но дуэт продолжил прокат. Впоследствии Симонову госпитализировали.
«Значит, судьи посчитали, что падение Марии Симоновой было не слишком серьезным, раз они продолжили свое выступление.
Потому что когда упала Татьяна Тотьмянина (в 2004 году на Гран-при в США – Sports.ru), все сразу поняли, что она не сможет продолжать выступление. Падение падению рознь», – сказал заслуженный тренер России Александр Жулин, отвечая на вопрос, не стоило ли после такой травмы остановить программу.
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Именно так, как бы это ни звучало. У судей рентген в голову не встроен. Да, спортсмен упал, но они регулярно падают. Если спортсмен сам встал и продолжил программу- значит, видимо, ничего серьезного не произошло. Если спортсмен не встал или сигнализирует о том, что не может продолжить- значит вмешиваются медики.
Регламент надо как-то менять - чтобы после удара головой выступление прекращать. Конечно, ни у кого рентгена в голове нет, но лучше перестраховаться.
Там партнер-сын Доминика Джокера-поэтому аки Яны и Лены Родиной-будут меня яро минусовать))) и ни одного упоминания об этом кошмаре....и равнодушие тренеров,судей,федры
Посмотрите,что несет Росляков-в карете мол девочка поехала !!путешествовать.
Бетина-все призывает не нагнетать,а таких как она отстранять надо с Росляковым-за своевременное не оказание помощи несовершеннолетней спортсменке.
Она же не на опу упала, не на руку или ногу!
Почему партнёр не научен страховать девочку? Сколько раз задавали этот вопрос мастеровитым партнёрам и ответ всегда один: "Сам помирай, а партнёршу спасай".
Тут в дтп по касательной заденет - просто толчок, бампер помяли - и уже лёгкое сотрясение мозга обеспечено.
А с такой высоты на лёд головой прилететь?
Я понимаю, что все должностные лица пытаются делать хорошую мину и не акцентировать внимание на негативе, но такие травмы - это же реально вопрос жизни и смерти. Это риск инвалидности. Риск просто не встать со льда. Такое легкомысленное отношение недопустимо!
А девочке безусловного здоровья и восстановления, это главное.
докатывать программу (ведь нельзя же подвести своего партнера) - значит травма головы, типа, несерьезная...