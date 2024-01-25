Жулин о том, почему судьи не остановили программу Симоновой из-за травмы: «Значит, посчитали падение не слишком серьезным. Падение падению рознь»

Теги Татьяна Тотьмянина сборная России травмы Александр Жулин пары Мария Симонова Фигурное катание

Жулин объяснил, почему судьи не остановили выступление Симоновой после падения.

Накануне 14-летняя фигуристка Мария Симонова ударилась головой об лед во время короткой программы на турнире в Москве. Партнер уронил ее с поддержки, но дуэт продолжил прокат. Впоследствии Симонову госпитализировали.

«Значит, судьи посчитали, что падение Марии Симоновой было не слишком серьезным, раз они продолжили свое выступление.

Потому что когда упала Татьяна Тотьмянина (в 2004 году на Гран-при в США – Sports.ru), все сразу поняли, что она не сможет продолжать выступление. Падение падению рознь», – сказал заслуженный тренер России Александр Жулин, отвечая на вопрос, не стоило ли после такой травмы остановить программу.

«Она лежала без сознания, я был очень напуган». Падение Татьяны Тотьмяниной на Гран-при, которое чуть не сломало ей карьеру

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15 комментариев
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Видимо, слишком серьезное - это когда не встать, как у тотьмяниной. Атас, конечно. Вместе с бесполезной комиссией по этике, которая только на бумаге существует, разработали бы правило остановки судьями проги без права переката, и падение с верхней поддержки девочки головой об лед там явно должно быть
+24
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+21
Судьи останавливают выступление, только если спортсмен остается лежать на льду. Во всех остальных случаях решение за спортсменами и тренером. Вот почему тренер не остановил прокат - большой вопрос. Докатывание программы после такого падения может привести к очень серьезным последствиям.
+20
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+19
Девочка просто молоденькая совсем, поэтому и рванула продолжать на адреналине. Как можно удар головой об лед посчитать несерьезным..
+9
0
+9
Все видели, что был удар головой об лёд- разве этого недостаточно для остановки программы?! Люди просто оказались непрофессиональными (( Что, и врача в зале не оказалось, чтобы увидеть риск для спортсменки в дальнейшем выступлении?
+8
0
+8
Не надо переводить на судей - тренер не видел удар головой об лёд?
+8
-1
+7
Падение падению рознь... Одно дело, когда на попу падает фигурист или фигуристка и другое дело, когда с высоты головой об лёд ударяется.
+9
-3
+6
Ответ Vendetta4111323
Видимо, слишком серьезное - это когда не встать, как у тотьмяниной. Атас, конечно. Вместе с бесполезной комиссией по этике, которая только на бумаге существует, разработали бы правило остановки судьями проги без права переката, и падение с верхней поддержки девочки головой об лед там явно должно быть
>Видимо, слишком серьезное - это когда не встать, как у тотьмяниной.

Именно так, как бы это ни звучало. У судей рентген в голову не встроен. Да, спортсмен упал, но они регулярно падают. Если спортсмен сам встал и продолжил программу- значит, видимо, ничего серьезного не произошло. Если спортсмен не встал или сигнализирует о том, что не может продолжить- значит вмешиваются медики.
+9
-3
+6
Если я правильно помню, Тотьямина встать не могла после своего падения, конечно, они сразу поняли, сложно не понять.
Регламент надо как-то менять - чтобы после удара головой выступление прекращать. Конечно, ни у кого рентгена в голове нет, но лучше перестраховаться.
+6
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+5
Ответ Kareglazaya
Судьи останавливают выступление, только если спортсмен остается лежать на льду. Во всех остальных случаях решение за спортсменами и тренером. Вот почему тренер не остановил прокат - большой вопрос. Докатывание программы после такого падения может привести к очень серьезным последствиям.
Верно. Тренер баран. После удара головой необходим немедленный полный покой, а не докатывание программы.
+6
-2
+4
Спортсменка несовершеннолетняя, тренер обязан был даже при практически отсутствующей эмпатии к людям и своим спортсменам,даже при непроходимой хронической глупости и недалекости-нестись с медиками к НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ спортсменке,ударившейся головой и останавливать выступление.
Там партнер-сын Доминика Джокера-поэтому аки Яны и Лены Родиной-будут меня яро минусовать))) и ни одного упоминания об этом кошмаре....и равнодушие тренеров,судей,федры
Посмотрите,что несет Росляков-в карете мол девочка поехала !!путешествовать.
Бетина-все призывает не нагнетать,а таких как она отстранять надо с Росляковым-за своевременное не оказание помощи несовершеннолетней спортсменке.
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+3
Ну ладно девчонка в шоковом состоянии на адреналине подорвалась докатывать, а тренеры-то куда смотрели? Там очевидный удар головой об лёд, встал или не встал - значения не имеет, к спортсмену немедленно должна быть вызвана бригада СМП для госпитализации в стационар.
Она же не на опу упала, не на руку или ногу!
Почему партнёр не научен страховать девочку? Сколько раз задавали этот вопрос мастеровитым партнёрам и ответ всегда один: "Сам помирай, а партнёршу спасай".
Тут в дтп по касательной заденет - просто толчок, бампер помяли - и уже лёгкое сотрясение мозга обеспечено.
А с такой высоты на лёд головой прилететь?
Я понимаю, что все должностные лица пытаются делать хорошую мину и не акцентировать внимание на негативе, но такие травмы - это же реально вопрос жизни и смерти. Это риск инвалидности. Риск просто не встать со льда. Такое легкомысленное отношение недопустимо!
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+3
Ответ Delirium
>Видимо, слишком серьезное - это когда не встать, как у тотьмяниной. Именно так, как бы это ни звучало. У судей рентген в голову не встроен. Да, спортсмен упал, но они регулярно падают. Если спортсмен сам встал и продолжил программу- значит, видимо, ничего серьезного не произошло. Если спортсмен не встал или сигнализирует о том, что не может продолжить- значит вмешиваются медики.
Для нас, смотрящих со стороны, такой регламент кажется жестоким, но очевидно, что он разработан на изучении подобных случаев.
А девочке безусловного здоровья и восстановления, это главное.
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Ответ Док Аксель
Падение падению рознь... Одно дело, когда на попу падает фигурист или фигуристка и другое дело, когда с высоты головой об лёд ударяется.
Ну да - почти , как в боксе... Но там судья рядом находится и следит за поединком и отсчитывает определенные секунды во время падения и не только боксера от сокрушительного удара, чтобы решить вопрос о дальнейшем продолжении поединка, и сам боксер изначально всегда готов принимать ответные удары, в т.ч. и по голове. А в парном, оказывается, все просто - встала фигуристка со льда после падения с двухметровой высоты в полу-шоковом состоянии и поехала дальше
докатывать программу (ведь нельзя же подвести своего партнера) - значит травма головы, типа, несерьезная...
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+3
Ответ Olga.t
Для нас, смотрящих со стороны, такой регламент кажется жестоким, но очевидно, что он разработан на изучении подобных случаев. А девочке безусловного здоровья и восстановления, это главное.
Стоит помнить и о том, что это мы смотрим повторы, иногда замедленные, с камеры. А судьи смотрят в реальном времени, далеко не всегда с оптимального ракурса. Спортсмен упал, но вскочил и продолжил- значит, наверное, ничего особенного не случилось, продолжаем.
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Ответ Elena Savanuk
Ну да - почти , как в боксе... Но там судья рядом находится и следит за поединком и отсчитывает определенные секунды во время падения и не только боксера от сокрушительного удара, чтобы решить вопрос о дальнейшем продолжении поединка, и сам боксер изначально всегда готов принимать ответные удары, в т.ч. и по голове. А в парном, оказывается, все просто - встала фигуристка со льда после падения с двухметровой высоты в полу-шоковом состоянии и поехала дальше докатывать программу (ведь нельзя же подвести своего партнера) - значит травма головы, типа, несерьезная...
Да нет слов. Дай бог, чтобы не было отдалённых последствий у Маши после этой травмы.
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