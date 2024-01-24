Мария Симонова упала с поддержки и ударилась головой об лед в короткой программе на турнире в Москве

14-летняя Мария Симонова упала с поддержки во время проката на турнире в Москве.

В короткой программе на соревнованиях «На призы президента ФФКМ» партнер Симоновой Мартин Бреславский не смог удержать ее, упал сам и уронил фигуристку. Спортсменка ударилась головой об лед.

После падения пара все же докатала программу.

По информации журналиста Влада Жукова, Симонова и Бреславский снялись с турнира после короткой программы.

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