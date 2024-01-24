Мария Симонова упала с поддержки и ударилась головой об лед в короткой программе на турнире в Москве
14-летняя Мария Симонова упала с поддержки во время проката на турнире в Москве.
В короткой программе на соревнованиях «На призы президента ФФКМ» партнер Симоновой Мартин Бреславский не смог удержать ее, упал сам и уронил фигуристку. Спортсменка ударилась головой об лед.
После падения пара все же докатала программу.
По информации журналиста Влада Жукова, Симонова и Бреславский снялись с турнира после короткой программы.
Травмоопасный вид спорта ФК.
Главное, чтобы обошлось без серьезных травм.
Или ты думаешь что она по приколу поехала в больницу посимулировать, выдумав частичную потерю памяти (судя по последним данным)?
По идее после такого нужно было бы чтобы кто-то остановил программу (или тренер или партнёр), т.к понятно что сама девушка докатала чисто по инерции в состоянии шока.
Просто все довольно быстро произошло, и сразу не сразу можно было осознать всю серьезность ситуации.
Очень девочка приложилась. Представляю в каком ужасе её родители сейчас: то что жива и выживет они то понимают, как и то, что последствия удара могут повлечь необратимые изменения в работе головного мозга.
Ух, не дай бог, конечно