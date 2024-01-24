Мария Симонова упала с поддержки и ударилась головой об лед в короткой программе на турнире в Москве

Теги сборная России пары Мария Симонова Мартин Бреславский Фигурное катание

14-летняя Мария Симонова упала с поддержки во время проката на турнире в Москве.

В короткой программе на соревнованиях «На призы президента ФФКМ» партнер Симоновой Мартин Бреславский не смог удержать ее, упал сам и уронил фигуристку. Спортсменка ударилась головой об лед. 

После падения пара все же докатала программу. 

По информации журналиста Влада Жукова, Симонова и Бреславский снялись с турнира после короткой программы. 

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42 комментария
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Матерь Божья((( Лишь бы все обошлось 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
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Ужасное падение(надеюсь все хорошо с Марией🙏
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Пусть всё будет хорошо, Марии восстановления и обойтись без последствий!
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Ужас, Маше здоровья и чтобы без последствий.
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Страшное падение, хочется чтобы все обошлось. Здоровья Марии
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+10
Ужас какой! Лишь бы все обошлось! Крепкого здоровья!
+10
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Ответ Леличек
Матерь Божья((( Лишь бы все обошлось 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Написали, что госпитализировали
+10
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+9
Крепчайшего здоровья ребятам .
Травмоопасный вид спорта ФК.
+9
-1
+8
Страшно... Поддержка с самого начала пошла не так, как надо: рука партнера находилась не строго вертикально, а в сторону. В итоге всю конструкцию "повело".
Главное, чтобы обошлось без серьезных травм.
+8
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Я и смотреть не стала, страшно.. Здоровья девочке, без последствий..
+7
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+7
.Дай бог,чтобы у Марии обошлось без серьезных последствий..Но падение было страшное,сильно ударилась головой.Докатала программу на морально волевых. Здоровья и еще раз здоровья.
+6
0
+6
Ответ MyCA
Никакого сильного удара головой не бело при падении она упала на тело от колена до плеча потом было касание головой уже вскользь. Всё же видно на видео в ютубе покадрово. Падение сильное, но с головой точно всё в порядке.
У нее частичная потеря памяти, но, похоже, вам виднее
+5
0
+5
Ответ MyCA
Никакого сильного удара головой не бело при падении она упала на тело от колена до плеча потом было касание головой уже вскользь. Всё же видно на видео в ютубе покадрово. Падение сильное, но с головой точно всё в порядке.
Бред. Выставил самую низкую скорость воспроизведения в Телеге. Чётко видно как именно голова бьётся об лёд и отскакивает от него. Удар пришёлся в верхнюю часть виска.

Или ты думаешь что она по приколу поехала в больницу посимулировать, выдумав частичную потерю памяти (судя по последним данным)?
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+4
нужны какие-то правила вводить, что если фигурист или фигуристка ударяется головой об лед, то сразу заканчивается программа, и он (она) отправляется к врачу на возможное сотрясение. А то человек может после падения не соображать, что происходит, и докатывать программу.
+4
0
+4
Партнёр по-ходу не видел насколько серьёзно девушка приложилась головой об лёд (в момент удара он вроде на лёд смотрел, судя по направлению движения головы), а тренера не смогли оперативно вмешаться в выступление.
По идее после такого нужно было бы чтобы кто-то остановил программу (или тренер или партнёр), т.к понятно что сама девушка докатала чисто по инерции в состоянии шока.
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Маша успела левую руку подставить прежде чем головой удариться, надеюсь смягчила удар. Пусть будет без последствий!🙏🏻
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бедная девочка, поправляйся!
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Только здоровья. Ну почему мальчик не опустил...
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ужас...пару раз оставалась на проги парников...я не могу спокойно смотреть...
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Здоровья фигуристке. Поддержки это, пожалуй, самое страшное и опасное в ФК. Лучше бы их отменить
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+2
Ответ Аленка_76
Написали, что госпитализировали
Ох(((
+3
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+2
Здоровья девочке. Пара, конечно, слабенькая, давно уже катаются, но уступают даже Ковязиной, которая только с этого сезона перешла в парное.
+5
-4
+1
Уже пишут, что госпитализировали Марию. Здоровья и главное, чтобы все обошлось!
+1
0
+1
Кошмар, самой плохо стало от просмотра, здоровья девочке!🙏
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Ответ Федя Букин
Посмотрите ещё раз, падает на плечо и с размаху головой об лёд.
Да я ж не отрицаю, просто тут кто-то даже написал, что, мол, партнер такой-сякой, не так отреагировал, и тренер тоже - разрешил закончить программу.
Просто все довольно быстро произошло, и сразу не сразу можно было осознать всю серьезность ситуации.
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Ответ Montenegro Serbian
Ну на обычной скорости действительно не выглядит прям ужасным то падение, но вот за самой медленной скорости (я в Телеге смотрел), конечно видно что имел место быть сильный акцентированный удар головой об лёд, что голову прям откинуло обратно. Очень девочка приложилась. Представляю в каком ужасе её родители сейчас: то что жива и выживет они то понимают, как и то, что последствия удара могут повлечь необратимые изменения в работе головного мозга. Ух, не дай бог, конечно
Конечно ужасно, такие травмы могут быть с "отложенным эффектом". Но, надеюсь, что всё обойдется.
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Ответ REA-13
Посмотрела видео - со стороны и в самом деле не очень заметно, что головой ударилась. Падение не выглядит ужасающим. И девочка быстро поднялась, поэтому, видимо, сразу и не придали большого значения.
Ну на обычной скорости действительно не выглядит прям ужасным то падение, но вот за самой медленной скорости (я в Телеге смотрел), конечно видно что имел место быть сильный акцентированный удар головой об лёд, что голову прям откинуло обратно.
Очень девочка приложилась. Представляю в каком ужасе её родители сейчас: то что жива и выживет они то понимают, как и то, что последствия удара могут повлечь необратимые изменения в работе головного мозга.
Ух, не дай бог, конечно
+1
0
+1
Ответ REA-13
Посмотрела видео - со стороны и в самом деле не очень заметно, что головой ударилась. Падение не выглядит ужасающим. И девочка быстро поднялась, поэтому, видимо, сразу и не придали большого значения.
Посмотрите ещё раз, падает на плечо и с размаху головой об лёд.
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Ужасная новость. Вот из-за таких случаев я не просто не фанат парного, я боюсь его смотреть. Надеюсь, с девочкой всё будет в порядке и все последствия будут полностью излечены.
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0
Ответ Montenegro Serbian
Партнёр по-ходу не видел насколько серьёзно девушка приложилась головой об лёд (в момент удара он вроде на лёд смотрел, судя по направлению движения головы), а тренера не смогли оперативно вмешаться в выступление. По идее после такого нужно было бы чтобы кто-то остановил программу (или тренер или партнёр), т.к понятно что сама девушка докатала чисто по инерции в состоянии шока.
Посмотрела видео - со стороны и в самом деле не очень заметно, что головой ударилась. Падение не выглядит ужасающим. И девочка быстро поднялась, поэтому, видимо, сразу и не придали большого значения.
+1
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0
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