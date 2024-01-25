Нина Мозер: «Два дня Симонова будет находиться в клинике. По результатам рентгена и КТ серьезных нарушений здоровья у нее нет»

Теги сборная России травмы пары Нина Мозер Мария Симонова Фигурное катание

Нина Мозер рассказала о состоянии здоровья упавшей с поддержки фигуристки.

Накануне партнер 14-летней Симоновой Мартин Бреславский уронил ее с поддержки во время короткой программы на турнире «На призы президента ФФКМ». Спортсменка ударилась головой об лед, но они с партнером все же докатали программу. 

После соревнований фигуристку госпитализировали.

«Два дня Мария будет находиться в медицинской клинике. Ее проверяют, подключены лучшие специалисты Москвы. По результатам рентгена и КТ (компьютерной томографии) серьезных, подчеркиваю, серьезных нарушений здоровья у нее нет.

Идет обследование, медики смотрят за ее состоянием. Она со всеми общается, все помнит. Состояние у нее стабильное», – сказала генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы.

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10 комментариев
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Ну, вероятно сотрясом "обошлось" (хотя и в нëм нет совершенно ничего хорошего).
Марии - скорейшего и полного восстановления!
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Пусть понаблюдают, лишним не будет. Как хорошо, что все обошлось. Немного не по себе от равнодушия Бетины с Росляковым. Прокат не остановили, комментарии дали в шутливом стиле. Понятно, что они такое не редко видят, но все таки надо фильтровать поведение.
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Здоровья Марии, скорейшего восстановления!
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Здоровья!!!
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Посыпались оправдания..
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.. и после такого падения снова в поддержки идти? .. да ну нафиг.
Девченки камикадзе. Отчаянные.
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Что есть "серьёзное нарушение" с точки зрения тренерши?
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Ответ oldparakhod
.. и после такого падения снова в поддержки идти? .. да ну нафиг. Девченки камикадзе. Отчаянные.
А.Жилину вот так вот уронил партнёр, потому в ЖО и вернулась. Как травму залечила.
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