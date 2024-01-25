Нина Мозер: «Два дня Симонова будет находиться в клинике. По результатам рентгена и КТ серьезных нарушений здоровья у нее нет»

Нина Мозер рассказала о состоянии здоровья упавшей с поддержки фигуристки.

Накануне партнер 14-летней Симоновой Мартин Бреславский уронил ее с поддержки во время короткой программы на турнире «На призы президента ФФКМ». Спортсменка ударилась головой об лед, но они с партнером все же докатали программу.

После соревнований фигуристку госпитализировали.

«Два дня будет находиться в медицинской клинике. Ее проверяют, подключены лучшие специалисты Москвы. По результатам рентгена и КТ (компьютерной томографии) серьезных, подчеркиваю, серьезных нарушений здоровья у нее нет.

Идет обследование, медики смотрят за ее состоянием. Она со всеми общается, все помнит. Состояние у нее стабильное», – сказала генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы.