  • Александра Бойкова: «Уверена, что спортсмен должен участвовать в создании своего костюма. Это придает образу индивидуальность и осознанность»
Александра Бойкова: «Уверена, что спортсмен должен участвовать в создании своего костюма. Это придает образу индивидуальность и осознанность»

Фигуристка Александра Бойкова ответила на вопросы о моде, стиле и красоте.

Кто вдохновляет из дизайнеров
 
Из российских дизайнеров мне очень близка эстетика екатеринбургского бренда Namelazz.

Если говорить о вдохновляющих зарубежных дизайнерах, то это, безусловно, Maison Margiela – как в самом начале, когда у руля был Мартин Маржела, так и сейчас, под руководством Глена Мартинса. Обожаю все коллекции Александра Маккуина – как для его собственного бренда, так и для Givenchy.

Также мне очень нравится все, что сейчас создается для Saint Laurent и Schiaparelli.

Как стиль на льду отражает личный стиль
 
Это довольно сложно, ведь на льду мы чаще всего воплощаем образы, далекие от повседневной жизни. Но я уверена, что спортсмен должен участвовать в создании своего костюма – если ему, конечно, не безразлично, в чем он выступает. Это придает образу индивидуальность и осознанность.

Я всегда принимаю участие в создании костюмов. Почти все наряды, которые вы видите на льду, – результат сочетания моих идей и творческих решений нашего дизайнера костюмов Татьяны Волковой. Мы работаем вместе с шести-семи лет, поэтому понимаем друг друга с полуслова. Думаю, именно в этом заключается часть успеха наших работ. И, конечно, очень важно, что мы всегда открыты к экспериментам – как идейным, так и технологическим.

Любимый образ выделить сложно, но, пожалуй, самым любимым остается платье, созданное для программы под «Времена года» Вивальди – серое, в японском стиле, с принтом из цветов и веток сакуры.

Про будущие фэшн-проекты
 
Пока сложно сказать. Стилизовать себя и создавать одежду для других – это совершенно разные процессы. Сейчас мне ближе работа над собственным стилем.

Возможно, для начала я попробовала бы придумать костюм для кого-нибудь из друзей или коллег по фигурному катанию. А дальше – кто знает, вдруг это меня затянет...

Про внешнюю и внутреннюю красоту

Для меня эти понятия неразделимы. Внешняя красота напрямую зависит от внутреннего состояния человека. Недостаточно просто одеваться стильно, модно и опрятно – чтобы быть по-настоящему красивым, нужна внутренняя основа: собственные мысли, идеи и взгляд на мир.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Май май»
