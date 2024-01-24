Четвертый этап «Битвы школ» перенесен на «ЦСКА-Арену» из центра Тутберидзе
Четвертый этап «Битвы школ» перенесли на «ЦСКА-Арену» из центра Этери Тутберидзе.
Об этом сообщила генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Москвы и создатель соревнований Нина Мозер.
«Турнир перенесен на «ЦСКА-Арену». Причиной переноса стали вопросы документации.
Поскольку каток Этери Тутберидзе совсем новый, не все необходимые для проведения таких соревнований бумаги успели оформить», – сказала Мозер.
«Битва школ» – командные юношеские соревнования среди спортсменов от 6 до 12 лет. С показательным номером на турнире, который пройдет 27 января, выступит Камила Валиева.
Интереснее, почему от некоторых ТШ вообще не было заявок на прыжковый чемпионат. Например от Пановой, у которой Синицына владеет стабильным тройными, а Плескачева трикселем. От Давыденко, ладно, Мозалев ушёл, но есть Рамзенков. И т.д.