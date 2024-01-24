Четвертый этап «Битвы школ» перенесен на «ЦСКА-Арену» из центра Тутберидзе

Четвертый этап «Битвы школ» перенесли на «ЦСКА-Арену» из центра Этери Тутберидзе.

Об этом сообщила генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Москвы и создатель соревнований .

«Турнир перенесен на «ЦСКА-Арену». Причиной переноса стали вопросы документации.

Поскольку каток совсем новый, не все необходимые для проведения таких соревнований бумаги успели оформить», – сказала Мозер.

«Битва школ» – командные юношеские соревнования среди спортсменов от 6 до 12 лет. С показательным номером на турнире, который пройдет 27 января, выступит .