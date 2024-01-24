Четвертый этап «Битвы школ» перенесен на «ЦСКА-Арену» из центра Тутберидзе

Теги сборная России мужское катание женское катание Нина Мозер ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Четвертый этап «Битвы школ» перенесли на «ЦСКА-Арену» из центра Этери Тутберидзе.

Об этом сообщила генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Москвы и создатель соревнований Нина Мозер.

«Турнир перенесен на «ЦСКА-Арену». Причиной переноса стали вопросы документации.

Поскольку каток Этери Тутберидзе совсем новый, не все необходимые для проведения таких соревнований бумаги успели оформить», – сказала Мозер. 

«Битва школ» – командные юношеские соревнования среди спортсменов от 6 до 12 лет. С показательным номером на турнире, который пройдет 27 января, выступит Камила Валиева

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16 комментариев
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Центр Тутберидзе занят .Там будет проходит турнир "Больших девочек".
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Ответ Anna
Ее фигуристок до прыжкового турнира не допустили тоже из-за документации?)
Кого не допустили? Базылюк и Петросян были, Валиева и Двоеглазова снялись в последний момент по состоянию здоровья. Из тех, кто владеет ультра си и по возрасту проходил на турнир, от ТШТ не было только Садковой и Андреевой. Заявляли тренеры. Как я понимаю, тут дело не в отсутствии допуска. Причины не заявки могут быть разные, например не лучшая форма, или Андреевой, у которой в январе были турниры, дали отдохнуть.
Интереснее, почему от некоторых ТШ вообще не было заявок на прыжковый чемпионат. Например от Пановой, у которой Синицына владеет стабильным тройными, а Плескачева трикселем. От Давыденко, ладно, Мозалев ушёл, но есть Рамзенков. И т.д.
+5
-2
+3
Ответ RusVector
Правильнее было бы провести битву в Академии Евгения Викторовича! Евгений Викторович даже призы денежные подготовит хорошие, спортсмены хоть заработают! Да и встретиться с будущим пятикратным олимпийским чемпионом, самим Гном Гномычем, думаю о таком мечтает каждый спортсмен!
Главное, каждый сможет с ним сфотографироваться на память, а то когда станет олимпийским чемпионом, тогда уж вряд-ли подойдешь, да и сфотографироваться будет стоить не мало денег.
+3
0
+3
Ответ RusVector
А почему нет до сих пор новости про то, что Мозалев на тренировках отсутствует со вторника? Что с ним?
С какого вторника? Со вчерашнего?)
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+2
Скорее бы вердикт...
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+1
Не хочет ли Тутберидзе поставить" Больших девочек" на коньки . И тогда никто не скажет что она может тренировать только девочек с детским весом .
+4
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Тутберидзе похоже перегорела легких девочек тренировать. Ждем от нее результатов в тяжелом весе.
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Ответ RusVector
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Просто ей российское фигурное катание уже не интересно без международных стартов. А Битва школ тем более.
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