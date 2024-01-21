Дмитрий Козловский: «Базылюк и Лазарев – это было так круто, что просто завораживало. Настолько уверенно выходили, все делали»

Теги сборная России пары мужское катание женское катание Дмитрий Козловский ТАСС Лев Лазарев Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Маргарита Базылюк Фигурное катание

Дмитрий Козловский назвал самых ценных игроков команды синих на ЧР по прыжкам.

«Маргарита Базылюк и Лев Лазарев – это было так круто, что просто завораживало. Настолько уверенно выходили, все делали.

Маргарита максимально уверена в себе, у нее отсутствуют какие-либо сомнения. Но Льву выпала тяжелая роль закрывать выступление нашей команды.

Думаю, он прекрасно слышал баллы, понимал, что от него зависит, но вышел, собрался и сделал все на максимум», – сказал Козловский

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26 комментариев
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Особенно понравилось, что на вопрос Ани: "где ты больше волновалась, во время личного турнира или командного?", Марго ответила "нигде"))) желаю и дальше такой же в хорошем смысле неубиваемости!
+51
-1
+50
Лёва и Рита абсолютно командные игроки. На ЮКПК тоже без ошибок откатали. А вот Арсений, видимо, волнуется. Второй раз в команде косячит.
Еще хотелось бы Соню отметить. Она за два дня ни разу не упала и бабочек не делала.
+32
-2
+30
Базылюк - это абсолютный MVP этого турнира👑
+27
0
+27
Ответ Ритт
Лёва и Рита абсолютно командные игроки. На ЮКПК тоже без ошибок откатали. А вот Арсений, видимо, волнуется. Второй раз в команде косячит. Еще хотелось бы Соню отметить. Она за два дня ни разу не упала и бабочек не делала.
За квалификацию реабилитировалась))
А вообще Соне было заметно комфортно в команде - подобралось много интеллигентных ребят, на одной волне все были.
+15
-1
+14
Ответ kate_ko
Особенно понравилось, что на вопрос Ани: "где ты больше волновалась, во время личного турнира или командного?", Марго ответила "нигде"))) желаю и дальше такой же в хорошем смысле неубиваемости!
Марго как-то сказала, что хотела бы быть такой же спокойной, как Аня, смотрю, уверенно идёт по правильному пути.
+15
-2
+13
Ответ Ритт
Лёва и Рита абсолютно командные игроки. На ЮКПК тоже без ошибок откатали. А вот Арсений, видимо, волнуется. Второй раз в команде косячит. Еще хотелось бы Соню отметить. Она за два дня ни разу не упала и бабочек не делала.
Да Муравьва сегодня молодец, вот бы ей ещё хорошие программы и поработать над руками
+13
-4
+9
Ответ Ритт
Лёва и Рита абсолютно командные игроки. На ЮКПК тоже без ошибок откатали. А вот Арсений, видимо, волнуется. Второй раз в команде косячит. Еще хотелось бы Соню отметить. Она за два дня ни разу не упала и бабочек не делала.
Сеня за три дня, насыщенных прыжками, упал единственный раз. Может просто устал
+9
-1
+8
Лев боец
Марго супер стабильная
+9
-1
+8
Ответ kate_ko
Особенно понравилось, что на вопрос Ани: "где ты больше волновалась, во время личного турнира или командного?", Марго ответила "нигде"))) желаю и дальше такой же в хорошем смысле неубиваемости!
Да, это был так называемый mic drop🎤😎
После такого только «уходить, не оборачиваясь на взрыв»©️
+7
0
+7
Лёвушка Лазерев прям запал мне в душу, такой хорошенький, как ангелочек, с такой душевной улыбкой! Расти на радость нам всем, будем болеть и следить за тобой. А тренер Давыдоа молодец, Лёвушка в правильных руках ❤️
+8
-1
+7
Ответ Владимир Георгия
Они талантливы, но надо помнить и про вклад тренеров. Какая-то мода пошла, хвалить учеников , будто они сами всего достигли без тренеров.
Мода как раз в принижении роли спортсмена. Москвина и Мишин старая школа. Всегда отдают должное, в первую очередь, своим спортсменам.
И хвалить спортсменов, не значит принижать этим роль тренеров. Как раз настоящий тренер будет горд и счастлив, что его работа нашла признание в успехе его ученика.
Когда мы восхищаемся музыкантами, актерами и и.д. мы не упоминаем их педагогов. Как и в любом другом виде деятельности. Без педагогов не было бы хороших врачей, инженеров… Но вы говорите спасибо конкретному человеку, а не его учителям.
+5
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+4
В команднике дети уместно смотрелись,а в личке не надо их ко взрослым пускать,и сами устали ,и у взрослых интерес отбили
+5
-1
+4
Рита, Лёва, и, конечно, Арсений и Лена необыкновенно хороши, большие таланты, наша надежда.
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+3
Ответ Александр Шульгин
Да Муравьва сегодня молодец, вот бы ей ещё хорошие программы и поработать над руками
В показательном номере с Лебедем у Сони очень красиво поставлена,как программа в целом,так и руки в частности
+3
0
+3
Ответ Revery
За квалификацию реабилитировалась)) А вообще Соне было заметно комфортно в команде - подобралось много интеллигентных ребят, на одной волне все были.
Соня дружит с Сашей и Димой, поэтому ей было очень комфортно
+3
0
+3
Они талантливы, но надо помнить и про вклад тренеров. Какая-то мода пошла, хвалить учеников , будто они сами всего достигли без тренеров.
+5
-3
+2
Ответ Irina037
В показательном номере с Лебедем у Сони очень красиво поставлена,как программа в целом,так и руки в частности
Не знаю что там в шоу в соревнованиях пока ни одной нормальной программы, нормального платья и поставленных рук не было, а очень жаль.
+2
0
+2
Ответ Sonyas
Мода как раз в принижении роли спортсмена. Москвина и Мишин старая школа. Всегда отдают должное, в первую очередь, своим спортсменам. И хвалить спортсменов, не значит принижать этим роль тренеров. Как раз настоящий тренер будет горд и счастлив, что его работа нашла признание в успехе его ученика. Когда мы восхищаемся музыкантами, актерами и и.д. мы не упоминаем их педагогов. Как и в любом другом виде деятельности. Без педагогов не было бы хороших врачей, инженеров… Но вы говорите спасибо конкретному человеку, а не его учителям.
Да, перекос называется. А ещё многие специально бубнят, чтобы свести на нет работу тренеров , в целях зависти ,поют про талант.
+2
0
+2
Такие юные таланты как Марго и Лёва блистают не только своим мастерством, но и уверенностью, надёжностью. Молодцы, в решающий момент для команды всё сделали на очень высоком уровне.
+2
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Такое было впечатление, что все переживания Анюта взяла на себя. Ребята были спокойны и уверены в своих силах. А Рита и Лев два фкозавра — порвали всех.
+4
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Лев под Персонал Джисус - офигенно было. Давыдов там подпевал - может поставят Леве такую прогу - будет огнище!
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Ответ nadenki
Сеня за три дня, насыщенных прыжками, упал единственный раз. Может просто устал
Скорее всего , ведь остальные падали , а он держался два дня , как оловянный солдатик .
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Ответ Александр Шульгин
Да Муравьва сегодня молодец, вот бы ей ещё хорошие программы и поработать над руками
На ЮКПК он как раз надеялся команду спасти , пошел ва-банк
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Ответ Док Аксель
Такие юные таланты как Марго и Лёва блистают не только своим мастерством, но и уверенностью, надёжностью. Молодцы, в решающий момент для команды всё сделали на очень высоком уровне.
Обидно за Арсения , сначала прыжки были аннулированы , а потом первый раз упал . Очень расстроился , все таки за команду выступал .
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