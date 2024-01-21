Дмитрий Козловский назвал самых ценных игроков команды синих на ЧР по прыжкам.

« и Лев Лазарев – это было так круто, что просто завораживало. Настолько уверенно выходили, все делали.

Маргарита максимально уверена в себе, у нее отсутствуют какие-либо сомнения. Но Льву выпала тяжелая роль закрывать выступление нашей команды.

Думаю, он прекрасно слышал баллы, понимал, что от него зависит, но вышел, собрался и сделал все на максимум», – сказал .

Фигуристы прыгали пять часов: Базылюк вошла в историю с суперкаскадом, а Загитова исковеркала ее фамилию