Дмитрий Козловский: «Базылюк и Лазарев – это было так круто, что просто завораживало. Настолько уверенно выходили, все делали»
Дмитрий Козловский назвал самых ценных игроков команды синих на ЧР по прыжкам.
«Маргарита Базылюк и Лев Лазарев – это было так круто, что просто завораживало. Настолько уверенно выходили, все делали.
Маргарита максимально уверена в себе, у нее отсутствуют какие-либо сомнения. Но Льву выпала тяжелая роль закрывать выступление нашей команды.
Думаю, он прекрасно слышал баллы, понимал, что от него зависит, но вышел, собрался и сделал все на максимум», – сказал Козловский.
Фигуристы прыгали пять часов: Базылюк вошла в историю с суперкаскадом, а Загитова исковеркала ее фамилию
Еще хотелось бы Соню отметить. Она за два дня ни разу не упала и бабочек не делала.
А вообще Соне было заметно комфортно в команде - подобралось много интеллигентных ребят, на одной волне все были.
Марго супер стабильная
После такого только «уходить, не оборачиваясь на взрыв»©️
И хвалить спортсменов, не значит принижать этим роль тренеров. Как раз настоящий тренер будет горд и счастлив, что его работа нашла признание в успехе его ученика.
Когда мы восхищаемся музыкантами, актерами и и.д. мы не упоминаем их педагогов. Как и в любом другом виде деятельности. Без педагогов не было бы хороших врачей, инженеров… Но вы говорите спасибо конкретному человеку, а не его учителям.