Мать Костылевой: «Лена еще не полностью восстановила ультра-си, будем работать над этим без спешки. Летом поторопились, и она получила травму»

Теги сборная России женское катание Елена Костылева Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Ирина Костылева Фигурное катание

Мама фигуристки Елены Костылевой рассказала о травме, которую она получила летом.

Костылева приняла участие в чемпионате России по прыжкам, где заняла третье место в личном турнире. 

– Кажется, прыжковый чемпионат был настоящим звездным часом для Лены? Все увидели, наконец, на что она способна.
 
– Не то слово. Спасибо большое, что дали Лене поучаствовать. Я просто подошла к нашему методисту и спросила: «А можно Лену попробовать заявить?» Она согласилась.

В итоге ее отобрали в список участников, и я очень благодарна федерации. Единственное – организация была немного странная, мы не до конца понимали, что нужно прыгать.
 
Но все равно все получилось, даже несмотря на то, что очень большой у нас был период стартов. Кубок Москвы выиграла, первенство выиграла. Личный турнир у Лены был поздно вечером, в 22:30, а в 8 утра она уже была на «ЦСКА Арене» на тренировке. То есть недосып, моральный перегруз...

Но я счастлива, как она показала себя. Она ведь еще не совсем готова физически, не полностью восстановила свои ультра-си. Но мы теперь будем работать над этим. Сейчас уже без спешки. Этим летом мы поторопились, и Лена получила травму. Восстанавливали тройной аксель без удочки, и какой-то сосуд в колене лопнул...

– Тогда писали про повреждение хряща.

– Нет, с хрящом как раз все нормально. Лена прыгала аксель без удочки – получился недокрут, вывернулось колено. Надуло огромную гематому 5х6 см.

А про хрящ – дело в том, что я не слежу за соцсетями Лены, не контролирую ее. Она абсолютно свободный ребенок в этом плане. Единственное – прошу, чтобы она по телефону ни с какими мужчинами не общалась.
 
В итоге после той травмы она хотела выйти на лед в «Москвиче» уже через три дня. Гематома чуть спала, с коленом стало полегче после физиопроцедур, но я ее остановила. Мало ли, не дай бог, с тем же хрящом что-то случится. Из-за этого мы сперва уехали на 3-4 недели в Россошь, полный покой дали, а в целом летний отпуск у Лены превратился в 1,5 месяца.

За это время гематома рассосалась, и все прошло. Хотя сезон этот для Лены, конечно, неполноценный получается. Она же в мае прошлого года, перед травмой, уже три ультра-си имела! Четких, 10 из 10 попыток на тренировках. Но мы никуда не торопимся, у Лены все впереди, – сказала Ирина Костылева.

Безумный героизм и слезы 12-летней Костылевой: повредила руку, но продолжила – это ее 9-й соревновательный день подряд

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78 комментариев
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Какая же лживая женщина.
То соцсети она ведет, то даже не читает.
То бережет ребенка, то после ушиба на левый каток тащит 4-1-4 прыгать.
И так по каждому пункту.
Тфу.
+72
0
+72
"Без спешки" - это когда без визита к травматологу после страшного падения ты на следующий день на каком-то левом катке 4С-о-4С прыгаешь?

И когда после соревнований у тебя даже полдня отдыха нет на восстановление?

Я правильно поняла?

Отличный план, что. Любящая мама.
+62
-1
+61
А потом после таких вью она заявляет, что нет-нет, она не тренирует ее сама
Чуть где-то показалось прыжки пропали - несемся на подкатки к другим тренерам, планируем у-си

Самый огонь, когда мамаша про прыжковый турнир говорит - «МЫ не понимали, что нужно прыгать» - а она-то что прыгать собралась? Ощущение, что мама засчет дочи свои какие-то гештальты закрывает, везде себя выпячивает, все лучше всех знает
Просто ужас ужасный, а не персонаж

Чувствую, эта семейка просто находка для Рудковских, срочно ее в академию
+49
-2
+47
Как это мама не следит за соц сетями Лены? А всю бредятину в ВК на странице Лены сама Лена пишет? А в телеге комментарии?
+37
0
+37
Мы будем работать над этим. Я не поняла, она на тренерской ставке? Или просто везде сует свой нос?
+32
-1
+31
"Не слежу за соцсетями Лены"? То есть это Лена в комментариях оскорбляет людей и говорит о себе в третьем лице? Их страница ВК - жесть, кто бы ее не вел.
+26
0
+26
"я не слежу за соцсетями Лены, не контролирую ее." Вообще, на странице Лены в ВК написано, что страницу от ее имени ведет мама.
+23
0
+23
А сейчас вы торопитесь сделать так же, как ненавистная Базылюк..
+24
-4
+20
Ответ Raduga
Этери тоже молодец, что за Дишу всех рвет? Или это другое?
На фоне мамы Иры Этери супермать. Она хотя бы не заставляла Дишу с переломом на лёд выходить, увидела, что не получается в одиночном, отдала в танцы.
+19
0
+19
Я уже запутался. Она же утверждала, что перед сезоном это тренеры Лену в травму ввели. Причем специально, что бы они не смогли войти в сезон.
+18
0
+18
Ответ Утренняя Аврора
Мы будем работать над этим. Я не поняла, она на тренерской ставке? Или просто везде сует свой нос?
Да очевидно же, что дочь- проект ее жизни.
+18
0
+18
Я не слежу за соцсетями Лены, я их веду 😂
+17
0
+17
Ответ Strawberry93
У ребенка после 10 дней выступлений и сложных падений на выходных в понедельник уже тренировки.
ну, так они же не торопятся никуда...
потому и утром тренировка была, а не сразу ночью после прыжкового турнира
+17
0
+17
Мужчины звонят потому , что красит ребенка в стиле Волочковой.
+18
-2
+16
Пусть сама пойдет и поработает как мы. С утра до вечера. А то устроилась мамой полицейским при своей дочери. Ждет, чтоб ребенок деньги зарабатывал. Еще и агрессии хоть отбавляй.
+15
0
+15
Все же пора что-то придумывать как защищать детей от не в меру амбициозных родителей. Определить какую-то грань ( и это самое сложное), когда помощь мамы на пути к мечте переходит в эксплуатацию. Даже если это преподносится как "это она сама так хочет", то задача мамы все равно где-то тормозить дитя, которое в силу возраста не понимает серьезность последствий такого ритма жизни. Даже смотреть как-то теперь стыдно. Все видят, что ребенок в опасности, но говорят -"давай, давай еще"
+14
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+14
Ой, хорошо что Алису Теплякову в МГУ отдали а не в ФК. Иначе бы тут даже эта мама покурила в стороне.
+14
0
+14
Ответ Oleandra
они её затаскают по шоу, заставят там квады прыгать, и она сломается окончательно.
Это и так ее мамаша сделает. А так хоть денег заработает
+13
0
+13
Ответ Delirium
Да очевидно же, что дочь- проект ее жизни.
Закрывает свои гештальты. Как мне жаль таких детей при таких родителях. Там еще Жилина такая есть. Одного лица ее можно испугаться.
+13
-1
+12
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Этери тоже молодец, что за Дишу всех рвет? Или это другое?
+16
-4
+12
... правильно ли следует понимать, что на прыжковом турнире травмы не было, а Костылева разыграла драму под руководством матери?
+18
-8
+10
В смысле она хочет сказать что страницу ВК ведёт Лена?И это она всех поливает грязью? 😆
+10
0
+10
Мама Лены : детский ортопед-травматолог, физиотерапевт, врач реабилитолог, тренер, методист и во всём специалист...
+8
0
+8
Ответ Vendetta4111323
А потом после таких вью она заявляет, что нет-нет, она не тренирует ее сама Чуть где-то показалось прыжки пропали - несемся на подкатки к другим тренерам, планируем у-си Самый огонь, когда мамаша про прыжковый турнир говорит - «МЫ не понимали, что нужно прыгать» - а она-то что прыгать собралась? Ощущение, что мама засчет дочи свои какие-то гештальты закрывает, везде себя выпячивает, все лучше всех знает Просто ужас ужасный, а не персонаж Чувствую, эта семейка просто находка для Рудковских, срочно ее в академию
они её затаскают по шоу, заставят там квады прыгать, и она сломается окончательно.
+10
-2
+8
У ребенка после 10 дней выступлений и сложных падений на выходных в понедельник уже тренировки.
+8
0
+8
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Таким людям детей доверить страшно
Моральное разложение на лицо
+8
-1
+7
Долго еще будут эту ненормальную цитировать?
+7
0
+7
Ответ ccc6srcv2n
А Косторную заставляла тренироваться и выступать на ЧР со сломанной рукой. Это факт, она сама же об этом в интервью говорила. Это я не в защиту мамы Лены говорю, я считаю, что эта мама просто ужасная, бедный ребенок (((
а алена тогда выступила? Нет же И заставляла ли? Или просто предложила?
Помню как Марк выступал с сильными болями, когда говорит ног не чувствовал и его потом просто под руки вели Но что то никто Соколовскую не обвиняет до сих пор
+8
-1
+7
Ответ Zhuuuzhik
"Без спешки" - это когда без визита к травматологу после страшного падения ты на следующий день на каком-то левом катке 4С-о-4С прыгаешь? И когда после соревнований у тебя даже полдня отдыха нет на восстановление? Я правильно поняла? Отличный план, что. Любящая мама.
Какой там отдыхать, надо от Базылюк не отставать, быстро на каток четверные штамповать. Такое впечатление, что для мамки Лена- это способ самоутверждения в этой жизни, даже страшно представить, что будет с Леной если она не сможет кататься, будет загноблена собственной матерью.
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0
+7
Ответ oldparakhod
Я уже запутался. Она же утверждала, что перед сезоном это тренеры Лену в травму ввели. Причем специально, что бы они не смогли войти в сезон.
Я тоже не поняла, аксель то без удочки с кем и где делала? Одно поняла, дело было летом.
+7
0
+7
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