Мать Костылевой: «Лена еще не полностью восстановила ультра-си, будем работать над этим без спешки. Летом поторопились, и она получила травму»

Мама фигуристки Елены Костылевой рассказала о травме, которую она получила летом.

Костылева приняла участие в чемпионате России по прыжкам, где заняла третье место в личном турнире.

– Кажется, прыжковый чемпионат был настоящим звездным часом для Лены? Все увидели, наконец, на что она способна.



– Не то слово. Спасибо большое, что дали Лене поучаствовать. Я просто подошла к нашему методисту и спросила: «А можно Лену попробовать заявить?» Она согласилась.

В итоге ее отобрали в список участников, и я очень благодарна федерации. Единственное – организация была немного странная, мы не до конца понимали, что нужно прыгать.



Но все равно все получилось, даже несмотря на то, что очень большой у нас был период стартов. Кубок Москвы выиграла, первенство выиграла. Личный турнир у Лены был поздно вечером, в 22:30, а в 8 утра она уже была на «ЦСКА Арене» на тренировке. То есть недосып, моральный перегруз...

Но я счастлива, как она показала себя. Она ведь еще не совсем готова физически, не полностью восстановила свои ультра-си. Но мы теперь будем работать над этим. Сейчас уже без спешки. Этим летом мы поторопились, и Лена получила травму. Восстанавливали тройной аксель без удочки, и какой-то сосуд в колене лопнул...



– Тогда писали про повреждение хряща.

– Нет, с хрящом как раз все нормально. Лена прыгала аксель без удочки – получился недокрут, вывернулось колено. Надуло огромную гематому 5х6 см.

А про хрящ – дело в том, что я не слежу за соцсетями Лены, не контролирую ее. Она абсолютно свободный ребенок в этом плане. Единственное – прошу, чтобы она по телефону ни с какими мужчинами не общалась.



В итоге после той травмы она хотела выйти на лед в «Москвиче» уже через три дня. Гематома чуть спала, с коленом стало полегче после физиопроцедур, но я ее остановила. Мало ли, не дай бог, с тем же хрящом что-то случится. Из-за этого мы сперва уехали на 3-4 недели в Россошь, полный покой дали, а в целом летний отпуск у Лены превратился в 1,5 месяца.

За это время гематома рассосалась, и все прошло. Хотя сезон этот для Лены, конечно, неполноценный получается. Она же в мае прошлого года, перед травмой, уже три ультра-си имела! Четких, 10 из 10 попыток на тренировках. Но мы никуда не торопимся, у Лены все впереди, – сказала Ирина Костылева.

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