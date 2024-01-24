Мать Костылевой: «Лена еще не полностью восстановила ультра-си, будем работать над этим без спешки. Летом поторопились, и она получила травму»
Мама фигуристки Елены Костылевой рассказала о травме, которую она получила летом.
Костылева приняла участие в чемпионате России по прыжкам, где заняла третье место в личном турнире.
– Кажется, прыжковый чемпионат был настоящим звездным часом для Лены? Все увидели, наконец, на что она способна.
– Не то слово. Спасибо большое, что дали Лене поучаствовать. Я просто подошла к нашему методисту и спросила: «А можно Лену попробовать заявить?» Она согласилась.
В итоге ее отобрали в список участников, и я очень благодарна федерации. Единственное – организация была немного странная, мы не до конца понимали, что нужно прыгать.
Но все равно все получилось, даже несмотря на то, что очень большой у нас был период стартов. Кубок Москвы выиграла, первенство выиграла. Личный турнир у Лены был поздно вечером, в 22:30, а в 8 утра она уже была на «ЦСКА Арене» на тренировке. То есть недосып, моральный перегруз...
Но я счастлива, как она показала себя. Она ведь еще не совсем готова физически, не полностью восстановила свои ультра-си. Но мы теперь будем работать над этим. Сейчас уже без спешки. Этим летом мы поторопились, и Лена получила травму. Восстанавливали тройной аксель без удочки, и какой-то сосуд в колене лопнул...
– Тогда писали про повреждение хряща.
– Нет, с хрящом как раз все нормально. Лена прыгала аксель без удочки – получился недокрут, вывернулось колено. Надуло огромную гематому 5х6 см.
А про хрящ – дело в том, что я не слежу за соцсетями Лены, не контролирую ее. Она абсолютно свободный ребенок в этом плане. Единственное – прошу, чтобы она по телефону ни с какими мужчинами не общалась.
В итоге после той травмы она хотела выйти на лед в «Москвиче» уже через три дня. Гематома чуть спала, с коленом стало полегче после физиопроцедур, но я ее остановила. Мало ли, не дай бог, с тем же хрящом что-то случится. Из-за этого мы сперва уехали на 3-4 недели в Россошь, полный покой дали, а в целом летний отпуск у Лены превратился в 1,5 месяца.
За это время гематома рассосалась, и все прошло. Хотя сезон этот для Лены, конечно, неполноценный получается. Она же в мае прошлого года, перед травмой, уже три ультра-си имела! Четких, 10 из 10 попыток на тренировках. Но мы никуда не торопимся, у Лены все впереди, – сказала Ирина Костылева.
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То соцсети она ведет, то даже не читает.
То бережет ребенка, то после ушиба на левый каток тащит 4-1-4 прыгать.
И так по каждому пункту.
Тфу.
И когда после соревнований у тебя даже полдня отдыха нет на восстановление?
Я правильно поняла?
Отличный план, что. Любящая мама.
Чуть где-то показалось прыжки пропали - несемся на подкатки к другим тренерам, планируем у-си
Самый огонь, когда мамаша про прыжковый турнир говорит - «МЫ не понимали, что нужно прыгать» - а она-то что прыгать собралась? Ощущение, что мама засчет дочи свои какие-то гештальты закрывает, везде себя выпячивает, все лучше всех знает
Просто ужас ужасный, а не персонаж
Чувствую, эта семейка просто находка для Рудковских, срочно ее в академию
потому и утром тренировка была, а не сразу ночью после прыжкового турнира
Моральное разложение на лицо
Помню как Марк выступал с сильными болями, когда говорит ног не чувствовал и его потом просто под руки вели Но что то никто Соколовскую не обвиняет до сих пор