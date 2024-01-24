Мать Костылевой: «Базылюк освободила себе дорогу в группе Тутберидзе, убрав красивую, талантливую, прыгающую девочку. Бог все видит и расставит все на свои места»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Елена Костылева Маргарита Базылюк Ирина Костылева Фигурное катание

Мама Костылевой заявила, что Базылюк «освободила себе дорогу» в группе Тутберидзе.

В ноябре 2021 года Ирина Костылева рассказала об уходе своей дочери Елены из группы Этери Тутберидзе. В частности, она сказала: «История в Новогорске с подлейшей Базылюк и ее йогуртом, от которого она отказалась – это вообще вишенка на торте».

– Противостояние с Этери Георгиевной для вас теперь принципиальное?

– Никакого противостояния. Я ее очень люблю и уважаю как великого тренера. Я хотела, чтобы Лена у нее тренировалась, переступила через себя, чтобы второй раз к ней прийти. Хотя мы не были виноваты в том, что нас выгнали.
 
– К критике в Cети как относитесь? Многим не нравятся ваши резкие комментарии.

– Знаете, если речь про ситуацию с йогуртом, то скажу только – Маргарита (Базылюк) заслужила. Она освободила себе дорогу в этой группе, убрав красивую, талантливую, прыгающую девочку. Бог все видит и расставит всё на свои места, – сказала Ирина Костылева. 

В поисковиках рядом с фамилией юной звезды из группы Тутберидзе всплывает подсказка – «йогурт». Что это за история?

12-летняя Базылюк покорила нашу фигурку за один день – что о ней нужно знать?

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99 комментариев
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Безумная совершено женщина. Девочкам по 10 лет было когда мама Лена придумала типа конфликт.
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Надеюсь, комиссия по этике наконец таки займется своими делами
На кухне у себя хоть кого поливает, но обсуждать в интервью прямую соперницу! маме! это просто за гранью
Ох, доживем мы и до ломания ног а-ля Тоня Хардинг, чует мое сердце))
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+75
Забавно, Тутберидзе (взрослого человека, которая имеет власть и многое может) она значит уважает и нет никакого противостояния, а Рита (маленькая девочка, которая ничего не решает) значит заслужила травлю. Я к тому, что мамашка соперника себе выбрала не своей весовой категории. На полном серьезе взрослый человек устраивает разборки в сми с 12 летним ребенком 🤦🏼‍♀️
+74
-4
+70
10 летний на тот момент ребенок освободил себе дорогу. Мама Ирина, что ты несешь 🤦‍♀️
+54
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+54
Простите, но болеть за Лену Костылеву я не буду.
Таких набросов от мамы я еще не видела.
+55
-13
+42
И вот спрашивается, кому нужна обезьяна с гранатой в группе?
В здравом то уме...
+44
-3
+41
какая токсичная дама. Маман сама своим грязным языком и истеричным поведением сделала все возможное, чтобы дочь выгнали из группы, а виновата Базылюк. Она реально верит, что из за йогурта выгоняют? Это просто смешно. Выгнали из за мамаши, которая видимо уже достала всех, и тренеров и родителей, а йогурт был просто последней каплей. Хорошо хоть у Риты родители умные, не влезают в эти разборки умолишенной дамы, не спорят и не разносят грязь.
+40
0
+40
Да это не Базылюк себе дорогу расчистила, это ты сама это сделала, своими руками.
+31
-1
+30
Опять взрослая тётя девочку тиранит? Три года прошло, не надоело?

Нет, я понимаю, что обидно, когда девочка и тренируется в штабе, в котором ты хотела бы, чтобы тренировалась твоя дочь, и чемпионат по прыжкам выиграла, дальше-то что?

Не из-за Маргариты Лену попросили из группы, а из-за подхода мамы к тренировкам. Этери Георгиевне такая самодеятельность нафиг не упала. Если люди в первый раз не поняли, то о чём говорить?
+28
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При чем тут йогурт? Дамочку критикуют уже не только за йогурт, а за то, что она тренеров меняет, что обс###ет всех и вся, что при Лене говорит нелицеприятные вещи и про ее соперниц (не только про Риту), и про тренеров, что морально давит на Лену, что нагружает ее физически не по возрасту, что красит её как куклу и т.д и т. п
А она всё про йогурт.
+28
0
+28
Я вживую видел, как катаются Костылёва и Базылюк. Базылюк лучше, и всё. Без всяких конспирологических теорий
+32
-4
+28
Как её корёжит от фееричной Марго)
+37
-10
+27
Ответ Сырок с кокосом
Не понятно, почему до сих пор молчат родители Марго и мифическая комиссия по этике. Этот фонтан мысли давно просит какой-то реакции
Как раз наоборот. Комментировать неадекватных людей - это встать на их уровень. Очень хорошо, что родители Марго занимаются исключительно спортивной карьерой своей дочери, а не истеричным пиаром.
+28
-1
+27
Когда у ребенка поломана психика (вряд ли кто-то в этом сомневается), у неё никогда не будет стабильности в спортивных состязаниях.
Елена Костылева уже сейчас, на протяжении последних 2-3-х лет это демонстрирует. В противостоянии с Базылюк у неё шансов нет.
+24
-1
+23
Не понятно, почему до сих пор молчат родители Марго и мифическая комиссия по этике. Этот фонтан мысли давно просит какой-то реакции
+24
-3
+21
Ответ Lilia Sadykova
какая токсичная дама. Маман сама своим грязным языком и истеричным поведением сделала все возможное, чтобы дочь выгнали из группы, а виновата Базылюк. Она реально верит, что из за йогурта выгоняют? Это просто смешно. Выгнали из за мамаши, которая видимо уже достала всех, и тренеров и родителей, а йогурт был просто последней каплей. Хорошо хоть у Риты родители умные, не влезают в эти разборки умолишенной дамы, не спорят и не разносят грязь.
Про одногруппниц: "И в этот момент на лед вышел весь выводок Буцаевой". Идет видео - Костылева катается с другими детьми, за кадром истерит мама "Смотрите в каком г... катается чемпионка России". Про родителей Базылюк попадалось -"гастеры, понаехавшие в Россию и мешающие русским" (вроде как, семья Базылюк иностранцы - после 2014 уехали с Украины). Вообще у этой дамочки есть пунктик на национальностях: корежит даже от татарских фамилий в группе Этери. Реально ст. 282-я по ней плачет
+23
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+21
Не понимаю, зачем брать у неё интервью…
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Оставь уже этот йогурт в покое. Ведь никто ее про него не спрашивает, сама из раза в раз специально вспоминает. Клиника короче, тяжелый случай.
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Такая и сыпануть чего конкуренткам дочери не погнушается... Это ж надо такие чувства испытывать к 12-ти летней девочке.
+16
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И сильна же Марго, в 10 лет заставить ТШТ выгнать кого-то из группы! Самой-то не смешно такое говорить. И спортс молодцы, нашли 3-летнее интервью, смогли! И не кого-то, а самой К. старшей!
+16
-1
+15
Ответ Сырок с кокосом
Не понятно, почему до сих пор молчат родители Марго и мифическая комиссия по этике. Этот фонтан мысли давно просит какой-то реакции
Куда смотрит федерации фигурного катания и почему с Мамай Леной не проведут беседу что бы она наконец поняла как себя вести непонятно
+15
0
+15
Клинический случай
+15
-1
+14
Вот кто-то смеется с этой "мамы", кто-то осуждает. А на самом деле здесь нужно беспристрастное медицинское освидетельствование. И, разумеется, в этом нуждается не Лена, а ее родительница.
Более того, возможно, результаты бы показали, что родительские "функции" она вообще не должна исполнять. Ведь даже невооруженным глазом видно, что человек не совсем адекватен (мягко говоря).
Спасите ребенка пока еще не совсем поздно.
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Да уж. И чем у нас запомнились маленькие фигуристки?
Валиева - девочка на шаре, Жилина - переходом к Плю и потом 12 местом . Базылюк - 4*4, Костылева- мамой Ирой...
+18
-4
+14
Пора делать отдельный блог, перечисля все комплименты, сделанные Ирой в адрес Риты.. Живого- же места не оставила за эти годы. Заслужила? Почему Жуков в этом месте не уточнил, что всё- таки разница ведь есть в возрасте.. А бог на самом деле видит и дети расплачиваются за грехи родителей..
+12
0
+12
Эта мамаша Маргариту как только не склоняет.
Её даже от имени Марго крючит, не может правильно написать - пишет "Марге скажите" или "У Марги посмотрите".
+14
-2
+12
Ответ Vendetta4111323
Надеюсь, комиссия по этике наконец таки займется своими делами На кухне у себя хоть кого поливает, но обсуждать в интервью прямую соперницу! маме! это просто за гранью Ох, доживем мы и до ломания ног а-ля Тоня Хардинг, чует мое сердце))
Тут не комиссия по этике, тут УК должен поработать. Родителям Риты надо заявление в прокуратуру подать - угрозы, оскорбления, клевета
+15
-3
+12
просто пусть будет здесь...
«Моя маленькая принцесса» (англ. My Little Princess) — фильм режиссёра Евы Ионеско, основанный на реальных событиях из её жизни. Известная тема «дочки-матери» в случае Эвы и Ирины Ионеско была невероятной, скандальной и шокирующей. Ирина, богемная фото художница, сделала из своей дочери модель, когда та была маленькой девочкой. Гламурно-эротические, откровенные, провокационные снимки своего ребенка Ирина считала произведениями искусства. Еву снимали и другие модные фотографы. Когда ей было 11, она появилась полностью обнажённой на страницах «Плейбоя» (чуть позже и «Пентхауса») и сыграла в эротическом фильме «Распутное детство», который вызвал скандал. Став взрослой, Ева несколько раз судилась с матерью из-за нанесённого в детстве морального вреда.
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Кошмар какой то , а не .... женщина.
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Ответ Anna Morgan
Комментарий скрыт
вы считаете, что 10ти летняя девочка может плести интриги так, чтоб другую не менее талантливую девочку выперли? Очень сомневаюсь. Больше верю в жуткий характер маман, который всему виной. Из за мамки и её закидонов их выгнали первый раз, но потом решили взять обратно, потому что Лена действительно не бездарность, решили дать шанс, может думали мамка образумилась. Но нет, Костылева старшая сделала все, чтоб выперли и во второй раз. А виноват йогурт Базылюк.
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