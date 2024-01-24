Мать Костылевой: «Базылюк освободила себе дорогу в группе Тутберидзе, убрав красивую, талантливую, прыгающую девочку. Бог все видит и расставит все на свои места»

Мама Костылевой заявила, что Базылюк «освободила себе дорогу» в группе Тутберидзе.

В ноябре 2021 года Ирина Костылева рассказала об уходе своей дочери Елены из группы Этери Тутберидзе. В частности, она сказала: «История в Новогорске с подлейшей Базылюк и ее йогуртом, от которого она отказалась – это вообще вишенка на торте».

– Противостояние с Этери Георгиевной для вас теперь принципиальное?

– Никакого противостояния. Я ее очень люблю и уважаю как великого тренера. Я хотела, чтобы Лена у нее тренировалась, переступила через себя, чтобы второй раз к ней прийти. Хотя мы не были виноваты в том, что нас выгнали.



– К критике в Cети как относитесь? Многим не нравятся ваши резкие комментарии.

– Знаете, если речь про ситуацию с йогуртом, то скажу только – Маргарита (Базылюк) заслужила. Она освободила себе дорогу в этой группе, убрав красивую, талантливую, прыгающую девочку. Бог все видит и расставит всё на свои места, – сказала Ирина Костылева.

В поисковиках рядом с фамилией юной звезды из группы Тутберидзе всплывает подсказка – «йогурт». Что это за история?

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