Мать Костылевой: «Базылюк освободила себе дорогу в группе Тутберидзе, убрав красивую, талантливую, прыгающую девочку. Бог все видит и расставит все на свои места»
Мама Костылевой заявила, что Базылюк «освободила себе дорогу» в группе Тутберидзе.
В ноябре 2021 года Ирина Костылева рассказала об уходе своей дочери Елены из группы Этери Тутберидзе. В частности, она сказала: «История в Новогорске с подлейшей Базылюк и ее йогуртом, от которого она отказалась – это вообще вишенка на торте».
– Противостояние с Этери Георгиевной для вас теперь принципиальное?
– Никакого противостояния. Я ее очень люблю и уважаю как великого тренера. Я хотела, чтобы Лена у нее тренировалась, переступила через себя, чтобы второй раз к ней прийти. Хотя мы не были виноваты в том, что нас выгнали.
– К критике в Cети как относитесь? Многим не нравятся ваши резкие комментарии.
– Знаете, если речь про ситуацию с йогуртом, то скажу только – Маргарита (Базылюк) заслужила. Она освободила себе дорогу в этой группе, убрав красивую, талантливую, прыгающую девочку. Бог все видит и расставит всё на свои места, – сказала Ирина Костылева.
В поисковиках рядом с фамилией юной звезды из группы Тутберидзе всплывает подсказка – «йогурт». Что это за история?
12-летняя Базылюк покорила нашу фигурку за один день – что о ней нужно знать?
На кухне у себя хоть кого поливает, но обсуждать в интервью прямую соперницу! маме! это просто за гранью
Ох, доживем мы и до ломания ног а-ля Тоня Хардинг, чует мое сердце))
Таких набросов от мамы я еще не видела.
В здравом то уме...
Нет, я понимаю, что обидно, когда девочка и тренируется в штабе, в котором ты хотела бы, чтобы тренировалась твоя дочь, и чемпионат по прыжкам выиграла, дальше-то что?
Не из-за Маргариты Лену попросили из группы, а из-за подхода мамы к тренировкам. Этери Георгиевне такая самодеятельность нафиг не упала. Если люди в первый раз не поняли, то о чём говорить?
А она всё про йогурт.
Елена Костылева уже сейчас, на протяжении последних 2-3-х лет это демонстрирует. В противостоянии с Базылюк у неё шансов нет.
Более того, возможно, результаты бы показали, что родительские "функции" она вообще не должна исполнять. Ведь даже невооруженным глазом видно, что человек не совсем адекватен (мягко говоря).
Спасите ребенка пока еще не совсем поздно.
Валиева - девочка на шаре, Жилина - переходом к Плю и потом 12 местом . Базылюк - 4*4, Костылева- мамой Ирой...
Её даже от имени Марго крючит, не может правильно написать - пишет "Марге скажите" или "У Марги посмотрите".
«Моя маленькая принцесса» (англ. My Little Princess) — фильм режиссёра Евы Ионеско, основанный на реальных событиях из её жизни. Известная тема «дочки-матери» в случае Эвы и Ирины Ионеско была невероятной, скандальной и шокирующей. Ирина, богемная фото художница, сделала из своей дочери модель, когда та была маленькой девочкой. Гламурно-эротические, откровенные, провокационные снимки своего ребенка Ирина считала произведениями искусства. Еву снимали и другие модные фотографы. Когда ей было 11, она появилась полностью обнажённой на страницах «Плейбоя» (чуть позже и «Пентхауса») и сыграла в эротическом фильме «Распутное детство», который вызвал скандал. Став взрослой, Ева несколько раз судилась с матерью из-за нанесённого в детстве морального вреда.