Погорилая о падении Костылевой в командном турнире: «Судьям все равно, болит ли у тебя что-то. Люди выходят с переломанными ногами, пальцами»

Теги сборная России травмы женское катание Анна Погорилая Андрей Журанков Евгений Семененко Елена Костылева Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Анна Погорилая высказалась о падениях Елены Костылевой на прыжковом чемпионате.

12-летняя Костылева допустила болезненное падение с четверного сальхова в командном турнире чемпионата России по прыжкам, после чего зашла на тройной лутц и снова упала.

Сообщалось, что фигуристка избежала серьезной травмы.

В беседе с комментатором Андреем Журанковым Погорилая отметила, что падение Костылевой не показалось ей травмоопасным.

Журанков: Меня лично передернуло, когда ей быстренько попшикали и отправили дальше прыгать.

Погорилая: Со стороны тренерского опыта смотрю – не надо это вообще показывать, если тебе больно. Я своим спортсменам объясняю, что всем все равно, судьям все равно. Конечно, жалко. Но мне почему-то показалось, что там не так все было травмоопасно.

Когда спортсмены лицом в лед падают, что-нибудь хрустит или как Семененко на шоу упал головой – это было страшно. А здесь было не так страшно. Я этому отнеслась скептически, в принципе, можно было бы заморозить, укольчик, обезболивающее и поехать дальше. Я немножко хладнокровно к этому отношусь.

Журанков: Беспощадные вы тренеры.

Погорилая: Я очень добрая, я люблю своих спортсменов, просто судьям все равно, болит ли у тебя что-то. Люди с переломанными ногами выходят, с переломанными пальцами. Ты не должен видеть, что там что-то болит.

Меня, наверное, камнями закидают в комментариях, но, тем не менее, думаю, любой тренер так же скажет. Потом она сидела и болела, не видно было, что там что-то серьезное. Надеюсь, что у нее ничего серьезного.

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12 комментариев
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Погорилая о падениях на лёд знает всё и даже больше...
+25
-4
+21
Ответ alexnew
Вот мне тоже так показалось, что больше игра на публику, типа той, что некоторые футболисты устраивают.
Девочке 12 лет. Даже если ей действительно не было безумно больно, могло быть очень обидно и хотелось, чтобы пожалели. Нормальное естественное желание для такого возраста
+12
-1
+11
Ответ Black&White
А Аня ведь сама плакала после выступления с падениями. Странный подход, у них за время в спорте садисткие наклонности развиваются
Не от боли плакала, а от неудач
+5
-1
+4
Надо прекращать это издевательство над детьми ради зарабатывания денег.
+10
-7
+3
А Аня ведь сама плакала после выступления с падениями. Странный подход, у них за время в спорте садисткие наклонности развиваются
+5
-3
+2
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