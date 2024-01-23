Погорилая о падении Костылевой в командном турнире: «Судьям все равно, болит ли у тебя что-то. Люди выходят с переломанными ногами, пальцами»

Анна Погорилая высказалась о падениях Елены Костылевой на прыжковом чемпионате.

12-летняя допустила болезненное падение с четверного сальхова в командном турнире чемпионата России по прыжкам, после чего зашла на тройной лутц и снова упала.

Сообщалось, что фигуристка избежала серьезной травмы.

В беседе с комментатором Андреем Журанковым Погорилая отметила, что падение Костылевой не показалось ей травмоопасным.

Журанков: Меня лично передернуло, когда ей быстренько попшикали и отправили дальше прыгать.

Погорилая: Со стороны тренерского опыта смотрю – не надо это вообще показывать, если тебе больно. Я своим спортсменам объясняю, что всем все равно, судьям все равно. Конечно, жалко. Но мне почему-то показалось, что там не так все было травмоопасно.

Когда спортсмены лицом в лед падают, что-нибудь хрустит или как Семененко на шоу упал головой – это было страшно. А здесь было не так страшно. Я этому отнеслась скептически, в принципе, можно было бы заморозить, укольчик, обезболивающее и поехать дальше. Я немножко хладнокровно к этому отношусь.

Журанков: Беспощадные вы тренеры.

Погорилая: Я очень добрая, я люблю своих спортсменов, просто судьям все равно, болит ли у тебя что-то. Люди с переломанными ногами выходят, с переломанными пальцами. Ты не должен видеть, что там что-то болит.

, наверное, камнями закидают в комментариях, но, тем не менее, думаю, любой тренер так же скажет. Потом она сидела и болела, не видно было, что там что-то серьезное. Надеюсь, что у нее ничего серьезного.

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