Энберт о Щербаковой: «Четвертные она исполнит только к середине сезона или к чемпионату России, но летнего периода ей будет достаточно»

Александр Энберт рассказал, когда Анна Щербакова сможет восстановить четверные прыжки.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Пекина-2022 может вернуться к соревнованиям в новом сезоне.

«Я не видел никаких заявлений от Анны, что она будет выступать или нет. Прошлый сезон у нее был восстановительным после Олимпиады. Если она полностью восстановилась и со здоровьем все хорошо, то увидим ее в следующем году. Я очень на это надеюсь.

Видел ее в мае на шоу Ильи Авербуха и вроде с ней было все в порядке, она каталась и делала прыжки. Если она настроена выступать, то ей летнего периода достаточно, чтобы восстановить тройные прыжки. Четвертные прыжки она исполнит только к середине сезона или к чемпионату России, но летнего периода ей будет достаточно.

Вернется ли Трусова тоже? Если будет мотивация, желание и силы, то может. Здесь вопрос в мотивации и в стремлении», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании.