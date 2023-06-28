Энберт о Щербаковой: «Четвертные она исполнит только к середине сезона или к чемпионату России, но летнего периода ей будет достаточно»
Александр Энберт рассказал, когда Анна Щербакова сможет восстановить четверные прыжки.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Пекина-2022 может вернуться к соревнованиям в новом сезоне.
«Я не видел никаких заявлений от Анны, что она будет выступать или нет. Прошлый сезон у нее был восстановительным после Олимпиады. Если она полностью восстановилась и со здоровьем все хорошо, то увидим ее в следующем году. Я очень на это надеюсь.
Видел ее в мае на шоу Ильи Авербуха и вроде с ней было все в порядке, она каталась и делала прыжки. Если она настроена выступать, то ей летнего периода достаточно, чтобы восстановить тройные прыжки. Четвертные прыжки она исполнит только к середине сезона или к чемпионату России, но летнего периода ей будет достаточно.
Вернется ли Трусова тоже? Если будет мотивация, желание и силы, то может. Здесь вопрос в мотивации и в стремлении», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании.
Но делать из каждой фразы каждого отдельно опрашиваемого отдельный пост - это не в плюс никому, кажется. А сайт засоряется.
Может уж хотя бы мнения всех опрошенных по теме в одном тексте?
Иначе особой ценности эти клочки не имеют.
Просто совет из личных наблюдений, без претензий на истину. Может, я что-то и не знаю.
«В однотипном тройном прыжке на долю безопорной фазы приходится около 2,25 оборота, оставшиеся три четверти оборота распределяются между толчком и приземлением приблизительно так: 180° при отрыве и 90° при приземлении» (А.Н. Мишин)
- ну...перед первым квадом она его 14 лет не прыгала)