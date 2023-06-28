Энберт о Щербаковой: «Четвертные она исполнит только к середине сезона или к чемпионату России, но летнего периода ей будет достаточно»

Теги Илья Авербух сборная России Олимпийская сборная России чемпионат России Александр Энберт Олимпиада-2022 пары женское катание Анна Щербакова Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Александр Энберт рассказал, когда Анна Щербакова сможет восстановить четверные прыжки.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Пекина-2022 может вернуться к соревнованиям в новом сезоне.

«Я не видел никаких заявлений от Анны, что она будет выступать или нет. Прошлый сезон у нее был восстановительным после Олимпиады. Если она полностью восстановилась и со здоровьем все хорошо, то увидим ее в следующем году. Я очень на это надеюсь.

Видел ее в мае на шоу Ильи Авербуха и вроде с ней было все в порядке, она каталась и делала прыжки. Если она настроена выступать, то ей летнего периода достаточно, чтобы восстановить тройные прыжки. Четвертные прыжки она исполнит только к середине сезона или к чемпионату России, но летнего периода ей будет достаточно.

Вернется ли Трусова тоже? Если будет мотивация, желание и силы, то может. Здесь вопрос в мотивации и в стремлении», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании.

16 комментариев

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Katerina Sunny
Энберт, займись уже делом, а не мели языком. Откровенную чушь несёт. Аня уже давно не прыгала квад.
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nikolett
Что это за опросы всех подряд и обо всём? Понятно, что человек должен что-то ответить из вежливости к опрашивающим и из уважения к спортсменке.
Но делать из каждой фразы каждого отдельно опрашиваемого отдельный пост - это не в плюс никому, кажется. А сайт засоряется.
Может уж хотя бы мнения всех опрошенных по теме в одном тексте?
Иначе особой ценности эти клочки не имеют.
Просто совет из личных наблюдений, без претензий на истину. Может, я что-то и не знаю.
+10
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Alealeale
Ну Аня всегда выходила на полный прыжковый набор зимой. А осенью занималась набором формы и наработкой программ.
+9
-2
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Lara_Croft
Ответ Лена Самойлова
у неё и не было четверных никогда, максимум 3,25)))
Столько и должно быть в воздухе.
«В однотипном тройном прыжке на долю безопорной фазы приходится около 2,25 оборота, оставшиеся три четверти оборота распределяются между толчком и приземлением приблизительно так: 180° при отрыве и 90° при приземлении» (А.Н. Мишин)
+7
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orlitza
Ну, когда-нибудь уже эти четвертНые исчезнут из комментариев и броских заголовков. Это четверть прыжка. Что же это обсуждать. И четвертНыми (купюрами) тоже давно не расплачиваются. Сколько можно с глубокомысленным видом что-то анализировать, не зная такой элементарщины. Я не об Энберте, а о грамотеях от журналистики. Ну, стыдно должно быть. Или "стыд не дым, глаза не выест?"
+7
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EmperorNazer
"ЧетверТные" уже глаза режут, ну сколько можно-то? Ладно еще, когда малолетние фанаты так пишут, но как редакторы могут такое пропускать, да еще и в заголовок? Да и текст подредактировать не мешало бы, как-то коряво выглядит. По поводу самого комментария - Энберт как-то очень лихо за Аню все расписал. Если возвращение действительно есть в планах, то только сама Аня и ее тренеры могут хотя бы приблизительно понимать, когда она будет готова переходить к четверным и будет ли готова вообще, все-таки Ане уже 19, и не зря в том "инсайде" сделан акцент на здоровье.
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Katerina Sunny
Ответ arisstopane
- как давно? - ну...перед первым квадом она его 14 лет не прыгала)
Если для вас никакой разницы: ребенок прыгает или оформившаяся девушка, то только такие вопросы и остаётся задавать.
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FlyBird
ЧетверТные а-ля досТочка ))) Проверочное слово черверть, поэтому четверТные. И поэтому в заголовок без стеснений.
+4
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Lana74
Анюта, возвращайся
+13
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Ezhevika33
Уже всё расписали. Она сама то хоть знает об этом.
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arisstopane
Ответ Katerina Sunny
Энберт, займись уже делом, а не мели языком. Откровенную чушь несёт. Аня уже давно не прыгала квад.
- как давно?
- ну...перед первым квадом она его 14 лет не прыгала)
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Gau
Ответ Алексей Токарев
Главное это красивое катание Анюты. Даже без квадов она прекрасна.
Ну, очень красивое)))) Такого не было за всю историю фигурного катания.
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