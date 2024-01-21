«Заставлять танцоров прыгать? Это будет кринж и травмоопасно». Худайбердиева о прыжковом турнире

Худайбердиева назвала кринжем возможное участие танцоров в прыжковом турнире.

Елизавета Худайбердиева выступает в танцах на льду с Егором Базиным. Сейчас в Москве проходит чемпионат России по прыжкам с участием пар и фигуристов-одиночников.

«Можно ли подключить танцоров к чемпионату? Считаю, что нет, если отбросить все сантименты. Парное катание зрелищно, а танцы для меня больше про искусство.

Зритель пойдет на то, как подкидывают девочку под потолок, а не на то, как я кручу параллельно твиззлы, хоть это и тоже сложно. Можно как-то внедрить это в шоу-программы.

Просто не очень понятно, что нам делать. Заставлять танцоров прыгать? Это будет кринж и травмоопасно. Человек, который пришел на трибуны, не поймет. Танцоры не присутствуют здесь по понятным причинам, как бы грустно это ни звучало, – заявила Худайбердиева.

Фигуристка отметила, что хотела бы увидеть на турнире Александру Трусову.

«Хотелось бы ее увидеть? Честно, да. Если бы я была человеком, который знает только Плющенко и Ягудина, то наверное, я слышала и про «Русскую ракету», что в хоккее это Павел Буре, а в фигурном катании – Саша Трусова.

Она очень раскручена в нашей стране как человек, прыгающий четверные. Логично было бы ее здесь увидеть. У меня нет идей, почему ее нет, может быть, по ее желанию и ей не так интересно. Но увидеть хотелось бы», – сказала Худайбердиева.