«Заставлять танцоров прыгать? Это будет кринж и травмоопасно». Худайбердиева о прыжковом турнире

Теги Евгений Плющенко Алексей Ягудин сборная России Павел Буре танцы на льду пары мужское катание женское катание Егор Базин Елизавета Худайбердиева Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Худайбердиева назвала кринжем возможное участие танцоров в прыжковом турнире.

Елизавета Худайбердиева выступает в танцах на льду с Егором Базиным. Сейчас в Москве проходит чемпионат России по прыжкам с участием пар и фигуристов-одиночников.

«Можно ли подключить танцоров к чемпионату? Считаю, что нет, если отбросить все сантименты. Парное катание зрелищно, а танцы для меня больше про искусство.

Зритель пойдет на то, как подкидывают девочку под потолок, а не на то, как я кручу параллельно твиззлы, хоть это и тоже сложно. Можно как-то внедрить это в шоу-программы.

Просто не очень понятно, что нам делать. Заставлять танцоров прыгать? Это будет кринж и травмоопасно. Человек, который пришел на трибуны, не поймет. Танцоры не присутствуют здесь по понятным причинам, как бы грустно это ни звучало, – заявила Худайбердиева.

Фигуристка отметила, что хотела бы увидеть на турнире Александру Трусову.

«Хотелось бы ее увидеть? Честно, да. Если бы я была человеком, который знает только Плющенко и Ягудина, то наверное, я слышала и про «Русскую ракету», что в хоккее это Павел Буре, а в фигурном катании – Саша Трусова.

Она очень раскручена в нашей стране как человек, прыгающий четверные. Логично было бы ее здесь увидеть. У меня нет идей, почему ее нет, может быть, по ее желанию и ей не так интересно. Но увидеть хотелось бы», – сказала Худайбердиева.

16 комментариев
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Танцы были бы искусством, если бы там было много интересных программ. А с ними как раз проблемы.
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Ответ Hiro Nakamura
Лиза, потому что Первый канал ее забанил, вот поэтому Саши и не будет на проектах Первого канала.
Не пишите ерунду.
Саша Трусова давно потеряла спортивную форму и откатала бы как Туктамышева сегодня.
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+9
Ответ Hiro Nakamura
Лиза, потому что Первый канал ее забанил, вот поэтому Саши и не будет на проектах Первого канала.
А кто просил папу Саши Трусовой права качать с Первым каналом и диктовать кто должен комментировать и тд? Сам все дочери и испортил. А родители других фигуристов все подписали и теперь их дети в телевизоре без проблем. И Саша была бы сейчас, может и капитаном была бы или ведущей.
+9
-3
+6
Лиза, потому что Первый канал ее забанил, вот поэтому Саши и не будет на проектах Первого канала.
+13
-9
+4
Кто-нибудь, запретите уже это идиотское слово набукву "к".
+6
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+3
Ответ ccc6srcv2n
А кто просил папу Саши Трусовой права качать с Первым каналом и диктовать кто должен комментировать и тд? Сам все дочери и испортил. А родители других фигуристов все подписали и теперь их дети в телевизоре без проблем. И Саша была бы сейчас, может и капитаном была бы или ведущей.
У Саши и так все хорошо на Окко с медийностью. Но, данный турнир - организован ФФКР и имеет статус чемпионата России. Никакой канал, даже являясь спонсором, не имеет права не допускать спортсменов, которые тем более числятся в сборной. А они это сделали в прошлом году. На каком основании - мне непонятно.
+3
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Ответ Виктория Лысикова
Кто-нибудь, запретите уже это идиотское слово набукву "к".
Замените на «cringe» и буква поменяется 🙄😂😂
+3
0
+3
Потому что это первый канал и он Сашу не приглашал даже в том году, когда 4 лутц был еще на месте.
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ну где сейчас Саша и где четверные? Хотя можно было и с тройными, но вряд ли бы Саша так захотела.
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наоборот, мне было обидно, что танцев нет. Можно соревноваться в твизлах и поддержках. Это всегда эффектно
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Если привлечь к соревнованиям танцоров,
то название чемпионат по прыжкам не будет соответствовать происходящему, тогда будет чемпионат по исполнению прыжков и технических элементов, ведь в танцах есть сложные акробатические поддержки, в исполнении твизлов могли бы посоревноваться. Отечественные танцы переживают сложный период, любая поддержка была бы не лишней.
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Ответ Skyolker
У Саши и так все хорошо на Окко с медийностью. Но, данный турнир - организован ФФКР и имеет статус чемпионата России. Никакой канал, даже являясь спонсором, не имеет права не допускать спортсменов, которые тем более числятся в сборной. А они это сделали в прошлом году. На каком основании - мне непонятно.
На 100% уверена, что Саша сама не поехала на турнир. Если бы захотела бы выступать - выступила бы, да, времени экранного ей бы меньше дали, но на этом все.
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Ответ lepestok
наоборот, мне было обидно, что танцев нет. Можно соревноваться в твизлах и поддержках. Это всегда эффектно
Вот именно. Можно было бы в этих элементах здесь провести соревнования танцоров. Надеюсь, к следующему турниру организоторы прислушаются к вашим рекомендациям.
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Ответ Поговорим
Если привлечь к соревнованиям танцоров, то название чемпионат по прыжкам не будет соответствовать происходящему, тогда будет чемпионат по исполнению прыжков и технических элементов, ведь в танцах есть сложные акробатические поддержки, в исполнении твизлов могли бы посоревноваться. Отечественные танцы переживают сложный период, любая поддержка была бы не лишней.
" тогда будет чемпионат по исполнению прыжков и технических элементов" Ну и пусть будет. Танцорам ведь тоже хочется участвовать в турнире, а не быть только в роли зрителей.
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