Базылюк прыгнула четыре четверных, Петросян – четверные флип и тулуп, Туктамышева упала с тройного лутца на чемпионате России по прыжкам

Фигуристки исполнили элементы ультра-си на чемпионате России по прыжкам.

Елизавета Туктамышева: 3Lz (падение), 3F – во втором раунде (8,25 балла).

Софья Муравьева: 3А, 3Lz – во втором раунде (18,07), 3А-3Т-2А, 3Lz-3T-2A* (сделала две секвенции вместо разрешенной одной) – в четвертом раунде (29,77).

Екатерина Кольцова: 3F, 1Lz – во втором раунде (7,49).

Мария Гордеева: 3Lz (падение), 3F (недокрут) – во втором раунде (4,03).

Аделия Петросян: 4F, 4T – в третьем раунде (22,85), 4F-3T-2A и 4T(недокрут)-2T и 2T – в четвертом (31,05).

Маргарита Базылюк: 4T-3T-3T, 4S-3T-2A – в четвертом раунде (40,86); 4T-3T-3T-3T-3T и 4S-3T-3T-2A-2A в пятом (57,08)

Елена Костылева: 4S-3T-2A, 3Lz-3T-2T – в четвертом раунде (33,28); два падения с 4S в пятом раунде (7,80).