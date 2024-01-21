Базылюк прыгнула четыре четверных, Петросян – четверные флип и тулуп, Туктамышева упала с тройного лутца на чемпионате России по прыжкам
Фигуристки исполнили элементы ультра-си на чемпионате России по прыжкам.
Елизавета Туктамышева: 3Lz (падение), 3F – во втором раунде (8,25 балла).
Софья Муравьева: 3А, 3Lz – во втором раунде (18,07), 3А-3Т-2А, 3Lz-3T-2A* (сделала две секвенции вместо разрешенной одной) – в четвертом раунде (29,77).
Екатерина Кольцова: 3F, 1Lz – во втором раунде (7,49).
Мария Гордеева: 3Lz (падение), 3F (недокрут) – во втором раунде (4,03).
Аделия Петросян: 4F, 4T – в третьем раунде (22,85), 4F-3T-2A и 4T(недокрут)-2T и 2T – в четвертом (31,05).
Маргарита Базылюк: 4T-3T-3T, 4S-3T-2A – в четвертом раунде (40,86); 4T-3T-3T-3T-3T и 4S-3T-3T-2A-2A в пятом (57,08)
Елена Костылева: 4S-3T-2A, 3Lz-3T-2T – в четвертом раунде (33,28); два падения с 4S в пятом раунде (7,80).
Рита - из всех участников набрала больше всех баллов: 97.94!
Рита - одна из девушек прыгнула в общей сложности 4 квада.
Рита была лучшей все три дня ЧР по прыжкам!
Благодарю ТШТ за отличную подготовку "хрустальных" к данному чемпионату!
Заодно скажу, что Аделия и Арсений тоже были прекрасны - каждый по-своему. Спасибо за праздник!
Просто выезжала бы лёд и ходила туда-сюда.
Респектище
Флип исполнен с прером в 200 градусов и явным галочным недокрутом, на флип прыжок не очень и похож. Лутц был узнаваем, впрочем группировка странная, но она его и упала.
Это не нервы, а отсутствие практики, отсутствие формы + нервы в этой связи.