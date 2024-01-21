Базылюк прыгнула четыре четверных, Петросян – четверные флип и тулуп, Туктамышева упала с тройного лутца на чемпионате России по прыжкам

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Софья Муравьева Мария Гордеева Елена Костылева Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Екатерина Кольцова Фигурное катание

Фигуристки исполнили элементы ультра-си на чемпионате России по прыжкам.

Елизавета Туктамышева: 3Lz (падение), 3F – во втором раунде (8,25 балла).

Софья Муравьева: 3А, 3Lz – во втором раунде (18,07), 3А-3Т-2А, 3Lz-3T-2A* (сделала две секвенции вместо разрешенной одной) – в четвертом раунде (29,77).

Екатерина Кольцова: 3F, 1Lz – во втором раунде (7,49).

Мария Гордеева: 3Lz (падение), 3F (недокрут) – во втором раунде (4,03).

Аделия Петросян: 4F, 4T – в третьем раунде (22,85), 4F-3T-2A и 4T(недокрут)-2T и 2T – в четвертом (31,05).

Маргарита Базылюк: 4T-3T-3T, 4S-3T-2A – в четвертом раунде (40,86); 4T-3T-3T-3T-3T и 4S-3T-3T-2A-2A в пятом (57,08)

Елена Костылева: 4S-3T-2A, 3Lz-3T-2T – в четвертом раунде (33,28); два падения с 4S в пятом раунде (7,80). 

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57 комментариев
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Дело вовсе не в том, что Лиза не командный игрок, просто она в разваленной форме, надо было готовиться, а она только пиарилась.
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Сонечка Муравьӗва оказалась надӗжным командным игроком. На рпзминке падала, а выступала за команду идеально! Рита, конечно, и в командном была лучшей. Вот это нервная симтема! Она вообще не волнуется!
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Ответ Дружба11
Комментарий удален модератором
Согласна. Приглашенные фигуристы только подпортили репутацию обеих команд.
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Уже и с лутца падает...Понятное дело,что деньги за участие она всё равно получит,но как-то грустно,что она совсем не в форме.Коляда тоже не соревнуется в этом сезоне,однако,четверной в каскаде,до сих пор прыгает.Как оказалось,он до сих пор регулярно тренируется,хотя тоже комментил соревнования в этом сезоне и влоги снимал.А Лиза,вроде,в стольких шоу плясала,а форма,как у всех завершивших.По такому принципу,тут могли и Загитова,Медведева,Щербакова участвовать.К ней наоборот,повышенное внимание: в сезоне не соревнуется,а на этот турнир заявилась,да ещё и прыжковый...Предполагалось,что она будет в хорошей форме и свои коронные прыжки прыгнет.По итогу,какая-то подстава для команды.Внаглую влезла ради денег.
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Зачем там нужна была Лиза, не понятно, только команду подвела
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У Туктамышевой ни стыда, ни совести, как говорится. Прекрасно знала, что идёт в команду практически на халяву деньги получать. Могла бы и получше подготовиться.
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+17
Ответ Маргарита В Сафронова
Сонечка Муравьӗва оказалась надӗжным командным игроком. На рпзминке падала, а выступала за команду идеально! Рита, конечно, и в командном была лучшей. Вот это нервная симтема! Она вообще не волнуется!
Я тоже на Марго смотрю каждый раз,--это Терминатор какой-то! И в плане прыжков, и в плане нервной системы
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+14
Ответ Lubas
Зачем там нужна была Лиза, не понятно, только команду подвела
Как зачем? Лизино лицо хочет солнца! Пришла, села на задницу - получит призовые такие же, кто три дня соревновался, и поедет загорать
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Ответ Мороженко
Какой аксель у Сони. Простите Аленка и Лиза, но сейчас для меня королева Трикселя - Софья (снежная королева)
Все ж таки у Алены аксель был эталонный. Ключевое слово - был. Сегодня Соня показала и психологическую стабильность и прекрасную физическую готовность.
+15
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Рита - единственная, кто выиграл ДВЕ ЗОЛОТЫХ медали!
Рита - из всех участников набрала больше всех баллов: 97.94!
Рита - одна из девушек прыгнула в общей сложности 4 квада.
Рита была лучшей все три дня ЧР по прыжкам!
Благодарю ТШТ за отличную подготовку "хрустальных" к данному чемпионату!
Заодно скажу, что Аделия и Арсений тоже были прекрасны - каждый по-своему. Спасибо за праздник!
+15
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+14
... императрица вообще могла не прыгать.
Просто выезжала бы лёд и ходила туда-сюда.
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Ну вот надо все эти баллы посчитать и пропорционально вкладу каждого поделить призовую сумму. . Туктамышевой ,если на обратный билет до Питера не хватит -пусть Коган из личного кармана доплатит за билет.
+12
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+12
Ответ Капитан Немо
Она просто не в форме и отвыкла от соревнований. Надо было заявиться на какую-нибудь бэшку для моральной подготовки и сделать там триксель, а потом уже ехать на этот турнир. Эх, ну как есть. Ничего, это действительно не особо серьёзное соревнование, больше шоу)))
==это действительно не особо серьёзное соревнование== Призовые хорошие мог бы кто-то из действующих получить, а не приехавшая оттянуться Елизавета.
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Ответ Jul__ver
Согласна. Приглашенные фигуристы только подпортили репутацию обеих команд.
Они только себе подпортили репутацию.. при чём тут репутация команд и прочие пара десятков спортсменов, некоторые из которых выступили просто блестяще?
+11
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+10
Где Щербакова - там победа.
+16
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+9
Ответ Капитан Немо
Она просто не в форме и отвыкла от соревнований. Надо было заявиться на какую-нибудь бэшку для моральной подготовки и сделать там триксель, а потом уже ехать на этот турнир. Эх, ну как есть. Ничего, это действительно не особо серьёзное соревнование, больше шоу)))
Вы так уверены, что у Лизы триксель остался. Возможно, сейчас она его прыгать не может.
+9
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Рита, Арсений и Лев сегодня просто поразили. Аделия - королевский набор - четверные флип и тулуп. Слня Муравьева - стабильно, уверенно! Надеюсь, Лена Костылева все таки без травмы.
+9
-1
+8
Ответ Jul__ver
Согласна. Приглашенные фигуристы только подпортили репутацию обеих команд.
Это правда. Поэтому лучше всего на соревнованиях--никаких приглашённых, всё только по спортивному принципу. А если уж приглашают кого-то,--то пусть на общих основаниях пройдёт через квалификацию и личный турнир. И отберётся в командник, если он этого действительно достоин
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+6
Ответ Дружба11
Комментарий удален модератором
Ей просто не надо было соглашаться на участие в этом турнире. Ну если взяла паузу в спорте (или ушла), если не в форме из-за этого, то зачем надо было участвовать? Только критику к себе получила.
+6
-1
+5
Ответ N-fox
Все ж таки у Алены аксель был эталонный. Ключевое слово - был. Сегодня Соня показала и психологическую стабильность и прекрасную физическую готовность.
Да , к сожалению , был . Никто так не прыгал и не прыгает аксель , как она : высоко , пролетно , легко, с красивой осанкой и эффектным выездом .
+4
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+4
Ответ Капитан Немо
Она просто не в форме и отвыкла от соревнований. Надо было заявиться на какую-нибудь бэшку для моральной подготовки и сделать там триксель, а потом уже ехать на этот турнир. Эх, ну как есть. Ничего, это действительно не особо серьёзное соревнование, больше шоу)))
Ну, какая бэшка? Если бы она могла 2 программы откатать...
+5
-1
+4
Офигеть 4-4- х прыгнула наша малюточка ⛸️👍
Респектище
+6
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+3
Ответ Капитан Немо
Лиза перенервничала, ожидаемо. Надеюсь, она не начиталась комментариев в духе: "Да она подведёт команду, зачем она там, она упадёт, её протащили" и т. д. Если начиталась, то точно нервы сдали. Но она в принципе никогда не была командным игроком, как и Миша Коляда. Их пугает ответственность за команду, они психолочески не готовы к такому.
Первое впечатление от Лизы - неуверенность на представлении. Второе впечатление - она снимает кофту и под ней Лиза минимум килограмм на 5 больше.
Флип исполнен с прером в 200 градусов и явным галочным недокрутом, на флип прыжок не очень и похож. Лутц был узнаваем, впрочем группировка странная, но она его и упала.
Это не нервы, а отсутствие практики, отсутствие формы + нервы в этой связи.
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Ответ Alla Belova
Комментарий скрыт
В общем, всю энергию там оставила, на данный турнир ее, видимо, не хватило. Алиев что-то тоже сегодня не очень выступил. Надеюсь, не травма тому виной.
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Ответ метель
Там еще такой же пассажир Алиев есть, Семененко не лучше, Когану разориться теперь на билеты?
Не разорится ...не на 15 тыс.пенсию живет.
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Рита и в индивидуальном прыжковом турнире блистала, выиграв его и в командном внесла большой вклад общую победу своей команды. Молодчина !
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Рита молодец,железная леди,но как рост ещё пройдет.А вот Соня просто молодчина,все собрала и показала,Аделия начала расти
+1
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Адель подтверждает что №1 среди взрослых. Мура подтверждает, что среди взрослых в топе и наступает на пятки Петросян. Базылюк выходит в космос. Остальным - не их день. Туктик как спортсменка похоже что всем говорит "прощай".
+2
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+1
Лиза перенервничала, ожидаемо. Надеюсь, она не начиталась комментариев в духе: "Да она подведёт команду, зачем она там, она упадёт, её протащили" и т. д. Если начиталась, то точно нервы сдали. Но она в принципе никогда не была командным игроком, как и Миша Коляда. Их пугает ответственность за команду, они психолочески не готовы к такому.
+7
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+1
Ответ Капитан Немо
Она просто не в форме и отвыкла от соревнований. Надо было заявиться на какую-нибудь бэшку для моральной подготовки и сделать там триксель, а потом уже ехать на этот турнир. Эх, ну как есть. Ничего, это действительно не особо серьёзное соревнование, больше шоу)))
Согласен.
+2
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