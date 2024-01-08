«Это самая душевная и веселая постановка». Медведева об участии в шоу «Корова на льду»
Евгения Медведева назвала постановку «Корова на льду» самой душевной и веселой.
Ледовое шоу проходило с 27 декабря по 7 января в Москве.
«Ура! Ура! Ура! Вот и закончилась наша фееричная «Корова на льду» от Ильи Авербуха 🐮🤍
На мой взгляд, это самая душевная и веселая постановка🥰
Отдельное спасибо Тимуру Бабаеву‑Смирнову за нашу любимую Мулю!❤️» – написала двукратная чемпионка мира Медведева, опубликовав фото в инстаграме.
Молодцы Авербух и артисты:)
Женя и Тимур феерически отыграли свои роли.