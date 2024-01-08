«Это самая душевная и веселая постановка». Медведева об участии в шоу «Корова на льду»

Евгения Медведева назвала постановку «Корова на льду» самой душевной и веселой.

Ледовое шоу проходило с 27 декабря по 7 января в Москве.

«Ура! Ура! Ура! Вот и закончилась наша фееричная «Корова на льду» от Ильи Авербуха 🐮🤍

На мой взгляд, это самая душевная и веселая постановка🥰

Отдельное спасибо Тимуру Бабаеву‑Смирнову за нашу любимую Мулю!❤️» – написала двукратная чемпионка мира Медведева, опубликовав фото в инстаграме.