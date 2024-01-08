«Это самая душевная и веселая постановка». Медведева об участии в шоу «Корова на льду»

Теги Илья Авербух сборная России фото женское катание Евгения Медведева Тимур Бабаев-Смирнов ледовые шоу Фигурное катание

Евгения Медведева назвала постановку «Корова на льду» самой душевной и веселой.

Ледовое шоу проходило с 27 декабря по 7 января в Москве.

«Ура! Ура! Ура! Вот и закончилась наша фееричная «Корова на льду» от Ильи Авербуха 🐮🤍

На мой взгляд, это самая душевная и веселая постановка🥰

Отдельное спасибо Тимуру Бабаеву‑Смирнову за нашу любимую Мулю!❤️» – написала двукратная чемпионка мира Медведева, опубликовав фото в инстаграме.

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68 комментариев
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Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Костюмы были такими, какими и должны быть в этой сказке. В ней ни цариц, ни принцесс и не подразумевалось. Детям сказка очень понравилась. А это самое главное.
+32
-4
+28
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Очень качественные и смысловые костюмы для спектакля. Совсем не тяп-ляп. Для сказки с таким сценарием наоборот респект тому, кто придумал и пошил их
+30
-3
+27
ой, какая милейшая Муля!)😊 А Женя весёлая и озорная)) и вправду, душевное шоу получилось!)
+33
-8
+25
Сказка милая, артисты отыграли на все 100%.Дети довольны. Спасибо Авербуху, что не боится ставить что-то новое, незаезженное
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Были знакомые с кучей детей - в восторге. Даже моя взрослая подруга ))
+27
-3
+24
На самом деле для детей отлично должно было зайти:)) И идея замечательная)))

Молодцы Авербух и артисты:)
+26
-3
+23
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
А вы шоу смотрели? Я смотрел вчера. И не скажу, что тяп-ляп. Прекрасная музыка и живой качественный звук. Красивые декорации. Стена с графикой шикарная. Здорово поставленные номера.
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+22
Ледовое шоу для детей и родителей. Короче-семейный новогодний поход на такую постановку само то. Дети активно переживали за Мулю, поддерживали и радовались. Что может быть лучше радости юных зрителей для всех участников шоу? Спасибо за такую добрую сказку
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Да, судя по видео и фото шикарный спектакль, много хороших отзывов!
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-3
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Муля и Женя чудесные. Судя по отзывам, дети были в восторге!
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Добрая сказка. Прекрасное шоу 🎉💐
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Прекрасный спектакль о мечте, для детей и взрослых. Муля и ее мечта - само очарование. Понравились костюмы. Женя красотка
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-2
+20
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Зрители хлопали и браво кричали. Если вам что-то не нравится, смотрите другие шоу, в чем проблема?
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0
+19
Ответ artpal
Смотрели? Если да, то как впечатления
Отличные впечатления!Весело было и взрослым, и детям.
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Вот сказки для детей у Авербуха получаются очень милыми.
+24
-5
+19
Прекрасное получилось шоу! Весёлая сказка,для всей семьи. Женя и все артисты прекрасно справились со своими ролями.
+19
-2
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Очень рада за Женю и всех артистов большое спасибо за хорошее настроение
+19
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Моя дочка вчера была на дневном представлении - ей всё понравилось (она так вдохновилась, что вечером, несмотря на довольно сильный мороз, ещё и на ГУМ-катке полчаса покаталась)
+18
-1
+17
Ответ Илларион
Костюмы, музыка, декорации всё шикарно, отличный спектакль для детей!
Я даже не ожидала, что будут такие удачные костюмы у Мули и её мечты. Женя такая милая и веселая мечта Мули. С рожками и ресничками и панталончиками. Прелесть невозможная😊
+18
-1
+17
Шоу действительное классное, спасибо Жене и всем причастным, дети были в восторге.
+18
-2
+16
Ответ RusVector
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Доставить детям и их родителям радость в новогодние каникулы -вы называете хапать. А дети наше будущее. И когда они смеются, хлопают, переживают и радуются на таком спектакле-это здорово
+16
0
+16
Ответ RusVector
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Авербух действительно молодец, не имея таких бюджетов как у Навки и Плющенко, шикарные спектакли ставит!
+17
-1
+16
Спасибо Илье Авербуху за эту постановку и каждому участнику за то как они классно отыграли свои роли. Веселый, классный спектакль самые строгии критики -дети довольны значит все сделано на отлично.
Женя и Тимур феерически отыграли свои роли.
+16
0
+16
Спасибо Илье, Жене и всем ребятам, за чудесный ледовый спектакль ❤
+17
-2
+15
Получилась милая сказка для детей))
+17
-2
+15
Ответ Olga Krayz
Муля и Женя чудесные. Судя по отзывам, дети были в восторге!
И не только дети)
+15
-1
+14
Корова прикольная получилась!)
+17
-3
+14
Ответ Илларион
Да, судя по видео и фото шикарный спектакль, много хороших отзывов!
Отзывов хороших очень много!
+14
-1
+13
Ответ Vilnus
Очень качественные и смысловые костюмы для спектакля. Совсем не тяп-ляп. Для сказки с таким сценарием наоборот респект тому, кто придумал и пошил их
Костюмы, музыка, декорации всё шикарно, отличный спектакль для детей!
+14
-1
+13
восторг!
+16
-3
+13
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