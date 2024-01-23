Мама Костылевой о конфликте с тренерами: «До последней недели ей ничего не давали, но когда поняли, что у них только Лена боеспособная на таком уровне, тут уже надо что-то делать»

Мама фигуристки Елены Костылевой рассказала, что конфликт с тренерами разрешился.

Ранее Ирина Костылева сообщала в соцсетях, что тренерский состав школы «Москвич» и работающий непосредственно с Еленой Игорь Лютиков не дают фигуристке ледового времени и отказываются ее тренировать.

«Думаю, да (разрешился). Потому что у них единственная спортсменка, которая отобралась на первенство России. Те спортсменки, в которых очень вкладывалась школа, ничего не показали. У «Москвича» нет шансов – их опять представляет маленькая Леночка Костылева, у которой было часа по 2 льда и не так много замечаний тренера.

До последней недели ей ничего не давали, но когда поняли, что у них только Лена боеспособная на таком уровне, тут уже надо что-то делать. Школа очень хорошую работу в этот промежуток времени с нами провела, мы очень рады. Надеюсь, так и будет продолжаться хотя бы в ближайший месяц до первенства России», – сказала Ирина Костылева.

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