Мама Костылевой о конфликте с тренерами: «До последней недели ей ничего не давали, но когда поняли, что у них только Лена боеспособная на таком уровне, тут уже надо что-то делать»

Теги сборная России женское катание Елена Костылева Игорь Лютиков Фигурное катание

Мама фигуристки Елены Костылевой рассказала, что конфликт с тренерами разрешился.

Ранее Ирина Костылева сообщала в соцсетях, что тренерский состав школы «Москвич» и работающий непосредственно с Еленой Игорь Лютиков не дают фигуристке ледового времени и отказываются ее тренировать.

«Думаю, да (разрешился). Потому что Лена у них единственная спортсменка, которая отобралась на первенство России. Те спортсменки, в которых очень вкладывалась школа, ничего не показали. У «Москвича» нет шансов – их опять представляет маленькая Леночка Костылева, у которой было часа по 2 льда и не так много замечаний тренера.

До последней недели ей ничего не давали, но когда поняли, что у них только Лена боеспособная на таком уровне, тут уже надо что-то делать. Школа очень хорошую работу в этот промежуток времени с нами провела, мы очень рады. Надеюсь, так и будет продолжаться хотя бы в ближайший месяц до первенства России», – сказала Ирина Костылева.

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126 комментариев
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Пока все пишут " спасибо тренерам за мою подготовку", мамо ждет спасибо от тренеров, что дочь их прямо таки спасла)))
+109
0
+109
Мама совершит большую ошибку, если они уйдут от Лютикова, только он со своим мягким характером может терпеть плевки от мамы и продолжать работать с ребенком.
+90
0
+90
Еще одна яжемать. Да, серьёзный случай. Лютикову не позавидуешь.
+82
-2
+80
У мамы, конечно, диагноз. Не знаю, как долго они продержатся в этой школе, и сколько еще тренеры будут терпеть подобное хамство. Мама так и норовит закопать талант девочки
+68
-2
+66
Мама Ира не меняется и продолжает гнуть свою линию.
Сочувствую тренеру Лютикову и маленькой девочке Лене Костылевой.
Подозреваю, что мама уже ищет другой тренерский штаб, ведь Лена уже заявила о себе громко на взрослом турнире и её поддержали все зрители Первого канала и все болельщики ФК. Мама поднимет ставки, нужен супер-пупер тренер...
Главное, чтобы маман не угробила собственную дочь подкатками и прочим дополнительными нагрузками и не сломала ей психику.
+61
-1
+60
Ответ Утренняя Аврора
Леночка ,наверное, не знает кого слушать. Толи мать, толи тренера. У нее лицо взрослого ребенка.
Естественно, мать она слушает. Она реально с супер данными, но та же Косторная разве менее талантливая была? Никому не на пользу песни о гениальности, постоянное принижение тренеров и прочая гадость, которыми занимается ее мамаша
Уж ТШТ явно ценят талант, два раза пытались с ними, но и то на выход попросили
+56
-1
+55
Ответ Anna
Мама совершит большую ошибку, если они уйдут от Лютикова, только он со своим мягким характером может терпеть плевки от мамы и продолжать работать с ребенком.
С такими набросами Лютиков сам их скоро выпрет. Очень неприятно было читать, когда маман писала о том, что Лютиков слабый тренер, его интересуют только подкатки, потому что кредит за машину платить надо. Я удивлена как он до сих пор их не отправил. Видимо просто Лену жалко, девочка талантливая, а из за ужасного характера маман скитается по тренерам.
+51
0
+51
Господи, как тренеры это терпят. Неблагодарная. И дочери транслирует, что с тренерами можно как со скотом, и грязь лить публично на них. Пусть сама свою гениальную тренирует.
+49
-1
+48
Эта маман головная боль и для тренеров и для ребёнка 🤦‍♀️
+42
-1
+41
Ну врёт мамаша, что с ней недостаточно занимались.
Раз показывает Отличное катание, значит достаточно, причём всё время, а не пару недель до Чемпионата по прыжкам.
Лена получила травму летом, естественно нагрузки ей ограничивали до поры до времени.
Не верю и не поверю в то, что Лютиков будет её специально в чем-то ограничивать в угоду кому-то другому. Кому?
Таких в Мире ещё одна – Марго. И всё.
+44
-6
+38
Наверное тренеры договорились Ленину маму воспринимать как летнего комара на даче. Ну есть и есть.
+36
-1
+35
Леночка ,наверное, не знает кого слушать. Толи мать, толи тренера. У нее лицо взрослого ребенка.
+32
-2
+30
Очень жаль Леночку. Но почему у этой талантливой малышки такая неадекватная мать. Так торопиться угробить здоровье своей дочери, что выжимает из нее все соки. Тренеру виднее, какую нагрузку давать. А квады эти для чего вообще штамповать? К 17 годам неизвестно как будет выглядеть Лена, как пройдёт пубертат и что останется у нее в итоге. Вообще новисов не стоит приглашать на прыжковые турниры, этим только подталкивают алчных родителей истязать своих детей непомерными нагрузками.
+32
-2
+30
Ну, понеслась коза по ипподрому 🤣
+27
0
+27
Ответ Леди Брэкнелл
Наверное тренеры договорились Ленину маму воспринимать как летнего комара на даче. Ну есть и есть.
Да, мама снимала как- то Лютикова на общественном катке, типа на подкатках, так он ей рукой помахал
+23
0
+23
А мне вообще не жалко Лютикова. Если и он, и Буцаева позволяют лить в открытый доступ такую информацию про себя-про ипотеки, кредиты на машины, каблуки и т.д., проглатывают у/рей по 10р на день, при этом продолжая делать вид, что ничего не происходит, то значит их все устраивает. И песни мамИры, что "госшкола, выгнать не могут"-ерунда. Их ЭТ выгнала дважды из такой же госшколы. Она на нее продолжает вякать, но осторожно, боится.
+27
-4
+23
Неугомонная женщЫна
+21
-1
+20
Нормально было бы сказать "Да, конфликт разрешён, мы поговорили и закрыли споры и разногласия. Спасибо тренерам."

Но это не про маму Костылеву, она продолжает в своём стиле.
Такое впечатление, что она хочет выжать из своего ребёнка всё по максимуму и как можно быстрее. Ведь никто не скажет сейчас как сложится спортивная судьба Лены в перспективе, надо "ковать железо пока горячо".
+20
0
+20
Оголтелая мамаша. Думает, что она больше тренера понимает в ,фк. Без конца будет осыпать претензиями любого тренера. Естественно, что Хрустальный сразу показал на дверь. Хотя они прекрасно понимали, что это бриллиант.
+22
-3
+19
Интересно, как Москвич не понимает опасности. Эта дама при первой возможности навешает на них любых собак. Тренирует дочь как хочет, а отвечают тренеры. А перетренировки, травмы. Как вообще тренер может не знать нагрузки спортсмена. Это он выводит на форму, а не родители. Мне кажется, Москвич совершает ошибку. Какая бы не была талантливая спортсменка, им прилетит так, что мало не покажется. А бонусов не получат вообще, не говоря уже про нервные клетки. Из этого интервью очевидно, что по мнению Костылевой старшей, они не могут готовить спортсменов, а Лене нужен только лед, дальше оно само на таланте.
+20
-2
+18
Так делаем ставки на сколько хватит маман
+18
0
+18
Ответ Утренняя Аврора
Леночка ,наверное, не знает кого слушать. Толи мать, толи тренера. У нее лицо взрослого ребенка.
"Лицо взрослого ребенка" и очень неприятный макияж. имхо
+18
-1
+17
Ответ tanygavr
Очень жаль Леночку. Но почему у этой талантливой малышки такая неадекватная мать. Так торопиться угробить здоровье своей дочери, что выжимает из нее все соки. Тренеру виднее, какую нагрузку давать. А квады эти для чего вообще штамповать? К 17 годам неизвестно как будет выглядеть Лена, как пройдёт пубертат и что останется у нее в итоге. Вообще новисов не стоит приглашать на прыжковые турниры, этим только подталкивают алчных родителей истязать своих детей непомерными нагрузками.
но мать говорит обратное, что они никуда не торопятся, не то что Базылюк, и рады что подняли возраст Можно спокойно не спеша тренироваться
Но на деле как то не верится
Кажется там мама спешит попасть на каждые соревнования и везде заполучить медаль, не смотря на травмы
Когда по состоянию здоровья Лене сказали отдохнуть, она это расценила что Леночку отправили "на пенсию" и обвинила опять один штаб) якобы по их заказу
И повела Лену сама тренировать в ТЦ )
+18
-1
+17
Ну теперь понятно, чего она притихла в последнее время. МамИра получила все, что просила.
+17
-1
+16
Очень, очень странная женщина
+15
-1
+14
Ответ Olga.t
Мама Ира не меняется и продолжает гнуть свою линию. Сочувствую тренеру Лютикову и маленькой девочке Лене Костылевой. Подозреваю, что мама уже ищет другой тренерский штаб, ведь Лена уже заявила о себе громко на взрослом турнире и её поддержали все зрители Первого канала и все болельщики ФК. Мама поднимет ставки, нужен супер-пупер тренер... Главное, чтобы маман не угробила собственную дочь подкатками и прочим дополнительными нагрузками и не сломала ей психику.
в АП ей надо) Там её быстро научат, как Яну Александровну любить)
+14
0
+14
Ответ nina1212
но мать говорит обратное, что они никуда не торопятся, не то что Базылюк, и рады что подняли возраст Можно спокойно не спеша тренироваться Но на деле как то не верится Кажется там мама спешит попасть на каждые соревнования и везде заполучить медаль, не смотря на травмы Когда по состоянию здоровья Лене сказали отдохнуть, она это расценила что Леночку отправили "на пенсию" и обвинила опять один штаб) якобы по их заказу И повела Лену сама тренировать в ТЦ )
Не торопятся, но 10 дней подряд Лена на соревнованиях, а после страшного падения без визита к травматологу уже на следующий день на катке...
+14
-1
+13
Лениной маме делать надо только одно. Закрыть рот на молнию и не открывать.
+14
-1
+13
В пору Бога молить, чтобы мама успокоилась и Леночку не выгнали🙏
Лютиков Отличный тренер, пока он терпит, но терпение не безгранично.
Ещё чуть-чуть и он сорвётся, невозможно долго терпеть подобные обвинения.
Леночка крутейшая фигуристка и вся эта Мамина песня, уже долгое время, режет по живому.
+13
0
+13
Надо маму Костылевой добавить ведущей в подкаст " чистый хвост " .
+14
-1
+13
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