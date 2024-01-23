Мама Костылевой о конфликте с тренерами: «До последней недели ей ничего не давали, но когда поняли, что у них только Лена боеспособная на таком уровне, тут уже надо что-то делать»
Мама фигуристки Елены Костылевой рассказала, что конфликт с тренерами разрешился.
Ранее Ирина Костылева сообщала в соцсетях, что тренерский состав школы «Москвич» и работающий непосредственно с Еленой Игорь Лютиков не дают фигуристке ледового времени и отказываются ее тренировать.
«Думаю, да (разрешился). Потому что Лена у них единственная спортсменка, которая отобралась на первенство России. Те спортсменки, в которых очень вкладывалась школа, ничего не показали. У «Москвича» нет шансов – их опять представляет маленькая Леночка Костылева, у которой было часа по 2 льда и не так много замечаний тренера.
До последней недели ей ничего не давали, но когда поняли, что у них только Лена боеспособная на таком уровне, тут уже надо что-то делать. Школа очень хорошую работу в этот промежуток времени с нами провела, мы очень рады. Надеюсь, так и будет продолжаться хотя бы в ближайший месяц до первенства России», – сказала Ирина Костылева.
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Сочувствую тренеру Лютикову и маленькой девочке Лене Костылевой.
Подозреваю, что мама уже ищет другой тренерский штаб, ведь Лена уже заявила о себе громко на взрослом турнире и её поддержали все зрители Первого канала и все болельщики ФК. Мама поднимет ставки, нужен супер-пупер тренер...
Главное, чтобы маман не угробила собственную дочь подкатками и прочим дополнительными нагрузками и не сломала ей психику.
Уж ТШТ явно ценят талант, два раза пытались с ними, но и то на выход попросили
Раз показывает Отличное катание, значит достаточно, причём всё время, а не пару недель до Чемпионата по прыжкам.
Лена получила травму летом, естественно нагрузки ей ограничивали до поры до времени.
Не верю и не поверю в то, что Лютиков будет её специально в чем-то ограничивать в угоду кому-то другому. Кому?
Таких в Мире ещё одна – Марго. И всё.
Но это не про маму Костылеву, она продолжает в своём стиле.
Такое впечатление, что она хочет выжать из своего ребёнка всё по максимуму и как можно быстрее. Ведь никто не скажет сейчас как сложится спортивная судьба Лены в перспективе, надо "ковать железо пока горячо".
Но на деле как то не верится
Кажется там мама спешит попасть на каждые соревнования и везде заполучить медаль, не смотря на травмы
Когда по состоянию здоровья Лене сказали отдохнуть, она это расценила что Леночку отправили "на пенсию" и обвинила опять один штаб) якобы по их заказу
И повела Лену сама тренировать в ТЦ )
Лютиков Отличный тренер, пока он терпит, но терпение не безгранично.
Ещё чуть-чуть и он сорвётся, невозможно долго терпеть подобные обвинения.
Леночка крутейшая фигуристка и вся эта Мамина песня, уже долгое время, режет по живому.