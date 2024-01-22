Татьяна Тарасова: «Базылюк и Костылева – наше будущее. Надеюсь, взросление не заставит их кардинально измениться и не отберет то, что они имеют сейчас»
Татьяна Тарасова отметила уникальность 12-летних фигуристок на прыжковом турнире.
20 января Маргарита Базылюк выиграла индивидуальные соревнования на чемпионате России по прыжкам в Москве. Елена Костылева стала третьей.
– Как оцените выступление Маргариты Базылюк? Она стала первой в истории фигуристкой, которой удалось прыгнуть каскад из двух четверных на публике.
– На этом чемпионате России по прыжкам было две очень способных маленьких девочки – Маргарита Базылюк и Елена Костылева. Они просто уникальные, умеют большее, чем я бы могла себе представить, что в таком возрасте можно уметь. Катались очень профессионально. Это наше будущее.
– Каковы, на ваш взгляд, их перспективы во взрослом катании?
– Хотелось бы, чтобы они росли и по итогу не изменились. Остались складными, прыгающими, быстрыми. Это очень важно, ведь, конечно, когда человек взрослеет, он оформляется. Надеюсь, что взросление не заставит их кардинально измениться и не отберет у них то, что они имеют уже сейчас, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
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Конечно, заставит. Конечно, отберёт. И, если у Базылюк просто случится "потеря мотивации" в 16 лет, то Костылева с такой мамой, боюсь, ещё услышит что-то вроде "я всю жизнь на тебя положила, а ты такая-сякая..."
И последствия могут быть страшными.
Но начинают "каркать", а что будет лет через пять...Доживём - увидим, что кому позволит природа.
Лена же очень мала росточком, но с сильными ножками. Её мама, старшей дочери которой 35 лет с её слов, сказала что дочка родилась маленькой и болезненной. Видимо чтобы поправить здоровье стандартно занялись ФК в городе Россошь, как и многие другие.
ТАТ конечно надо посмотреть ПР чтобы продолжить свои "никто и никогда" и узнать остальных.
Но например Гордеева не отобралась на ПР и если никто не снимется, её не будет. А она начинала делать сальхов прямо перед пандемией и карантином, но этот сезон был хуже предыдущих.
Ну и на ПР не будет Костылевой из-за рождения после 01.07 , Калугиной и Мильто с прыжкового, Андреевой (тут бардак и что не было на прыжковом и не допустили к юниорским этапам), Лукашовой и Стрельцовой.
Так что ТАТ еще много открытий предстоит, но только её оперативная память столько уже не вмещает, и оттуда уже вытеснилось что флип делали Анна и Саша.
Сам факт что дети соревновались со взрослыми вместе-это никого не смущает?
Что не растеряет? ТАТ вчера родилась?
А ее любимая КамаКама почему не учавствовала? Котора кще 2 года назад все прыгала?
Растеряют! Как все теряют! Нужно 3а учить девочкам, а не читерские мнимые 4ые.
Костылева очень уж силовая фигуристка для своего возраста и роста.
А Ьазылюк по технике и резкости прыжков до Акатьевой не дотягивает.