Татьяна Тарасова: «Базылюк и Костылева – наше будущее. Надеюсь, взросление не заставит их кардинально измениться и не отберет то, что они имеют сейчас»

Татьяна Тарасова отметила уникальность 12-летних фигуристок на прыжковом турнире.

20 января Маргарита Базылюк выиграла индивидуальные соревнования на чемпионате России по прыжкам в Москве. Елена Костылева стала третьей.

– Как оцените выступление Маргариты Базылюк? Она стала первой в истории фигуристкой, которой удалось прыгнуть каскад из двух четверных на публике.

– На этом чемпионате России по прыжкам было две очень способных маленьких девочки – Маргарита Базылюк и Елена Костылева. Они просто уникальные, умеют большее, чем я бы могла себе представить, что в таком возрасте можно уметь. Катались очень профессионально. Это наше будущее.

– Каковы, на ваш взгляд, их перспективы во взрослом катании?

– Хотелось бы, чтобы они росли и по итогу не изменились. Остались складными, прыгающими, быстрыми. Это очень важно, ведь, конечно, когда человек взрослеет, он оформляется. Надеюсь, что взросление не заставит их кардинально измениться и не отберет у них то, что они имеют уже сейчас, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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