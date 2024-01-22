Татьяна Тарасова: «Базылюк и Костылева – наше будущее. Надеюсь, взросление не заставит их кардинально измениться и не отберет то, что они имеют сейчас»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Елена Костылева Маргарита Базылюк Фигурное катание

Татьяна Тарасова отметила уникальность 12-летних фигуристок на прыжковом турнире.

20 января Маргарита Базылюк выиграла индивидуальные соревнования на чемпионате России по прыжкам в Москве. Елена Костылева стала третьей.

– Как оцените выступление Маргариты Базылюк? Она стала первой в истории фигуристкой, которой удалось прыгнуть каскад из двух четверных на публике.

– На этом чемпионате России по прыжкам было две очень способных маленьких девочки – Маргарита Базылюк и Елена Костылева. Они просто уникальные, умеют большее, чем я бы могла себе представить, что в таком возрасте можно уметь. Катались очень профессионально. Это наше будущее.

– Каковы, на ваш взгляд, их перспективы во взрослом катании?

– Хотелось бы, чтобы они росли и по итогу не изменились. Остались складными, прыгающими, быстрыми. Это очень важно, ведь, конечно, когда человек взрослеет, он оформляется. Надеюсь, что взросление не заставит их кардинально измениться и не отберет у них то, что они имеют уже сейчас, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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31 комментарий
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с чего вдруг природа изменит свои правила
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Заставит и отберёт. На них законы биологии перестанут работать, что ли?
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Может будет даже хуже. Вот эти прыги в раннем возрасте им и до 16-ти не дадут доехать
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Ответ Шубы
Комментарий скрыт
Рита Базылюк, в силу своих габаритов, пока может очень быстро крутиться, благодаря чему и прыгает ТАК. Годика через четыре она неизбежно станет выше, шире и тяжелее. Костылева и так плотненькая и накачанная в меру, посмотрим, как будет развиваться. Но надо понимать, что они обе вполне могут уйти до перехода во взрослые.
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Конечно же, они навсегда останутся в телах 12-летних. Лол))
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>Надеюсь, что взросление не заставит их кардинально измениться и не отберет у них то, что они имеют уже сейчас

Конечно, заставит. Конечно, отберёт. И, если у Базылюк просто случится "потеря мотивации" в 16 лет, то Костылева с такой мамой, боюсь, ещё услышит что-то вроде "я всю жизнь на тебя положила, а ты такая-сякая..."

И последствия могут быть страшными.
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Ответ Шубы
Комментарий скрыт
Фанаты ТШТ совсем отбитые. Что Соня Акатьева-то не наше будущее, или еë вы уже списали и не заметили?
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Можно же просто порадоваться за талантливых девочек здесь и сейчас, похвалить и поздравить за красивые сложные прыжки. Пожелать здоровья Лене Костылевой и всем спортсменам.
Но начинают "каркать", а что будет лет через пять...Доживём - увидим, что кому позволит природа.
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Ответ Olga.t
Можно же просто порадоваться за талантливых девочек здесь и сейчас, похвалить и поздравить за красивые сложные прыжки. Пожелать здоровья Лене Костылевой и всем спортсменам. Но начинают "каркать", а что будет лет через пять...Доживём - увидим, что кому позволит природа.
Да потому,что надоели всем одноразовые рекорды.До 16 квады сигают на каждом соревновании,а после с трудом тройные выезжают и завершают карьеру ни на чем.
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Малышатина сделала этот турнир на порядок интереснее, вся четвёрка потрясающая.
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Пример Валиевой показывает что даже допинг и гормональные препараты не помогают.
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Ответ Zbra
Рита Базылюк, в силу своих габаритов, пока может очень быстро крутиться, благодаря чему и прыгает ТАК. Годика через четыре она неизбежно станет выше, шире и тяжелее. Костылева и так плотненькая и накачанная в меру, посмотрим, как будет развиваться. Но надо понимать, что они обе вполне могут уйти до перехода во взрослые.
Костылева уже сейчас по скольжению, вращениям и презентации не имеет равных. Прыжки у Лены не главное.
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Ответ stella88
Принева в это плане может быть перспективнее. Хотя ноги длинные. Фиг знает. Костылева очень уж силовая фигуристка для своего возраста и роста. А Ьазылюк по технике и резкости прыжков до Акатьевой не дотягивает.
Меня скорее тревожит не то, что Лена силовая, а то, что она очень эстрогеновая, Тарасова не зря сказала, что уже сейчас она выглядит как маленькая женщина. Это может сейчас выглядеть красиво, но такие девочки, к сожалению для фк, часто рано и сильно оформляются.
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Спасибо за этот праздник, который состоялся, и за таких уникальных детей! Будет день - будет пища. Вот пройдут эти несколько лет - и будем обсуждать.
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Марго старше Лены на 7 месяцев и такоже роста как и Адель. Видимо к началу следующего сезона будет ростом как Усачева в этом возрасте и выше Камилы 13летней.
Лена же очень мала росточком, но с сильными ножками. Её мама, старшей дочери которой 35 лет с её слов, сказала что дочка родилась маленькой и болезненной. Видимо чтобы поправить здоровье стандартно занялись ФК в городе Россошь, как и многие другие.
ТАТ конечно надо посмотреть ПР чтобы продолжить свои "никто и никогда" и узнать остальных.
Но например Гордеева не отобралась на ПР и если никто не снимется, её не будет. А она начинала делать сальхов прямо перед пандемией и карантином, но этот сезон был хуже предыдущих.
Ну и на ПР не будет Костылевой из-за рождения после 01.07 , Калугиной и Мильто с прыжкового, Андреевой (тут бардак и что не было на прыжковом и не допустили к юниорским этапам), Лукашовой и Стрельцовой.
Так что ТАТ еще много открытий предстоит, но только её оперативная память столько уже не вмещает, и оттуда уже вытеснилось что флип делали Анна и Саша.
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Ответ Ponpony
Костылева уже сейчас по скольжению, вращениям и презентации не имеет равных. Прыжки у Лены не главное.
Главное или не главное, если у нее уйдут тройные, как у Майи Хромых, все будет очень невесело.
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Поживем , увидим. кто это может предсказать? Странные вопросы задают люди.
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Господи им по 12/13 лет.
Сам факт что дети соревновались со взрослыми вместе-это никого не смущает?
Что не растеряет? ТАТ вчера родилась?
А ее любимая КамаКама почему не учавствовала? Котора кще 2 года назад все прыгала?
Растеряют! Как все теряют! Нужно 3а учить девочкам, а не читерские мнимые 4ые.
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У нас несколько девчонок с хорошим и успешным будущим ещё есть кроме Марго и Лены.
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Ответ Olga.t
Можно же просто порадоваться за талантливых девочек здесь и сейчас, похвалить и поздравить за красивые сложные прыжки. Пожелать здоровья Лене Костылевой и всем спортсменам. Но начинают "каркать", а что будет лет через пять...Доживём - увидим, что кому позволит природа.
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Принева в это плане может быть перспективнее. Хотя ноги длинные. Фиг знает.
Костылева очень уж силовая фигуристка для своего возраста и роста.
А Ьазылюк по технике и резкости прыжков до Акатьевой не дотягивает.
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Ответ Мария Тихонова
Фанаты ТШТ совсем отбитые. Что Соня Акатьева-то не наше будущее, или еë вы уже списали и не заметили?
Именно. Как буд то ее уже нет.
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Ответ Маргарита Михайловна
Пример Валиевой показывает что даже допинг и гормональные препараты не помогают.
У Ками генетика такая - она просто большая. Ей очень тяжело будет справляться со своим телом, если она всё-таки решит это делать.
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Ответ stella88
Принева в это плане может быть перспективнее. Хотя ноги длинные. Фиг знает. Костылева очень уж силовая фигуристка для своего возраста и роста. А Ьазылюк по технике и резкости прыжков до Акатьевой не дотягивает.
https://youtu.be/ZH8ZU4-ehYY?t=17
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